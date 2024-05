III. Károly a hónap elején tért vissza a munkához, miután hónapokig trónörökös fia, Vilmos herceg, Kamilla királyné, Anna hercegnő, Eduárd herceg, illetve Zsófia hercegné helyettesítették őt a hivatalos eseményeken. Mint ismert, a királyt még januárban műtötték meg prosztatamegnagyobbodás miatt, ám az operáció közben rákos sejteket fedeztek fel a szervezetében. Azt leszögezték, hogy nem prosztatarákról van szó, azonban a találgatások elkerülése végett nem árulták el, hogy a rák mely fajtájával küzd pontosan. Az uralkodó a felállított diagnózis óta kapja a kezeléseket, és egy időre visszavonult. A papírmunkákat ugyan továbbra is ellátta az otthonából, de nyilvános eseményeken nem vett részt, hanem a királyi család más tagjai képviselték őt.

Tekintve, hogy III. Károly szervezete megfelelően reagált a kezelésekre, az orvosai engedélyezték a számára, hogy újra közfeladatokat lásson el. Bár a kisebb szünet alatt is lehetett őt látni a nyilvánosság előtt, mivel többek között részt vett a windsori Szent György-kápolnában tartott szertartáson húsvétvasárnap, hivatalos eseményen nem jelent meg. Első nyilvános programjaként a University College London kórházának onkológiai klinikáját, a Macmillan Cancer Centre-t kereste fel felesége, Kamilla királyné társaságában. Annak ellenére, hogy az uralkodó május 8-ra meghívást kapott a kisebbik fia, Harry herceg által alapított Invictus Games 10. évfordulóját megünneplő istentiszteletre, nem tette tiszteletét a Szent Pál-székesegyházban. Ehelyett megtartotta a szezon első kerti partiját a Buckingham-palotában, amit a napokban egy újabb követett.

III. Károly a hét elején egy nagyszabású rendezvény házigazdája volt a Buckingham-palotában, ami a Kulturális, Média- és Sportminisztérium támogatásával jöhetett létre. A meghívottak között négyezer vendég volt, akik mind a kultúra, a művészet, a film, a tévé, a rádió és a divat területéről érkeztek, őket ünnepelték. Ez volt egyébként az első alkalom, hogy egy uralkodó a kormányhivatallal együtt szervezett kerti partit. Hagyományosan ugyanis a palotai meghívókat a Lord-lieutenant címmel illetett tisztekből, a királyi jótékonysági szervezetekből és a Lord Chamberlain irodájából álló régi hálózaton keresztül osztják ki. Így biztosítják a polgári méltóságok, közalkalmazottak és közösségi vezetők részvételét az ország minden részéről. A megszokottakhoz képest így ezen a partin kevesebb katonai egyenruhával lehetett találkozni, mint általában. Jóllehet, a meghívókon III. Károly neve szerepelt, a szervező Lucy Frazer kulturális államtitkár volt.

A kreatíviparágak jelentősége megkétszereződött az elmúlt tíz évben, mind a bevételek, mind a foglalkoztatottak számának tekintetében. Most 124 milliárd fontot érnek a gazdaság számára, és az exportunk több mint 200 százalékkal nőtt

– mondta Frazer a Daily Mailnek, majd arról is beszélt, miképp kereste meg a parti ötletével III. Károlyt:

Tudom, hogy ő és a királyi család nagy rajongói és támogatói a kreatíviparágaknak. Megkérdeztem tőle, hogy hajlandó lenne-e egy kisebb rendezvényre. Nagyon fogékony volt az ötletre. Valójában egy lépéssel tovább is ment.

Pisztrángtól a teáig

A „kisebb rendezvény” helyett a Creative Industries Garden Party egy négyezer fős muri lett, bár még így sem töltötték meg teljesen a Buckingham-palota kertjét, ahol akár nyolcezren is elférnek. A rendezvényen több fogás közül válogathattak a meghívottak, többek között tojásos és zsázsás szendvics, pogácsa, pisztráng, borsós quiche, kávés eclair fánk, skót gyümölcskenyér, tea, jegeskávé és sandringhami almalé lett felszolgálva. Ugyan az eseményt azzal a céllal rendezték meg, hogy tisztelegjenek a meghívott művészek előtt, a szempárok főleg III. Károlyra szegeződtek, mivel miután kiderült, hogy rákkal küzd, sokan kezdték el félteni az uralkodót. A király ugyanakkor elemében volt, tőle nem megszokott módon még egy rózsaszín mellényt is felhúzott szürke öltönyéhez, ahogy Kamilla királyné öltözéke is passzolt ehhez a színvilághoz.

Az esemény meghívottjai között volt Rosie Huntington-Whiteley színésznő, Sir Ridley Scott rendező, Toby Jones színész, Bradley Walsh műsorvezető, Sir Lenny Henry színész-humorista, David Harewood színész, Dame Arlene Phillips koreográfus, Alex Jones műsorvezető, Roman Kemp rádiós műsorvezető, Tess Daly műsorvezető, illetve a Love Island brit társkereső valóságshow műsorvezetője, Maya Jama. Utóbbinak volt egy elég mulatságos beszélgetése is az uralkodóval, akivel korábban már találkoztak a III. Károly által alapított The Prince's Trust jótékonysági szervezet eseményén, amin Jama megszegte a protokollt.

Örülök, hogy találkoztunk. Igazából már találkoztam veled korábban, nagyon régen, a Princes’ Trusttal kapcsolatban. Megérintettelek, de nem kellett volna, ezúttal nem foglak

– jelentette ki Jama, erre a király csak annyit mondott: „Ne aggódj emiatt.”

Bár nincs kötelező magatartási kódex azzal kapcsolatban, miképp kell viselkedni, ha valaki a királyi család valamelyik tagjával találkozik, ám sokan a hagyományos szabályok szerint cselekednek. A férfiak esetében a biccentés, a nőknél pukedlizés a legmegszokottabb köszöntési forma, míg mások szimplán kezet fognak. A királyt illetően pedig a legtöbben nem kezdeményeznek érintést, hacsak az uralkodó nem tesz így.

A felek a csevegés alatt kitértek arra is, mi Jama munkája, aki kifejtette, a Love Islandet vezeti, bár abban nem biztos, hogy az uralkodó hallott-e a műsorról, mire ő annyit felelt: „Minden percben születik egy” – utalva a Channel 4 dokusorozatára, a One Born Every Minute-re, amely egy szülészeti osztály munkatársai és a friss szülők szemszögéből mutatja be a gyermekáldást.

Hosszú lesz az év

III. Károly májusban több kerti partit is tartani fog a Buckingham-palota kertjében, és az év hátralévő szakaszában sem fog túl sokat pihenni. Előreláthatólag az alábbi programokon fog részt venni:

május 8–21.: kerti partik a Buckingham-palota kertjében,

május 21–25.: Chelsea Flower Show bemutató,

június 6.: a normandiai partraszállás 80. évfordulója kapcsán tartott eseményeken vesz részt Franciaországban és az Egyesült Királyságban,

június 15.: londoni Trooping The Colour felvonulás (ami a brit uralkodó születésnapját hivatott ünnepelni),

június 17.: Garter Day ceremónia a windsori kastélynál,

június 18–22.: Royal Ascot lóverseny,

június vége: Naruhito japán császár és felesége, Maszako császárné állami látogatása,

július 3.: Holyrood Week Skóciában (ami pusztán annyit takar, hogy egy hetet az ottani rezidenciáján tölt),

október: két-három hétig tartó utazás Ausztráliában.

(Borítókép: Getty Images)