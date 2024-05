Négy év után újra felbukkant a titokzatos Esernyős Ember

Az évek óta magáról nem hallató Esernyős Ember a SopronFest idején a város emblematikus épülete, a Tűztorony tetején jelent meg sötétedés után. Mint ismert, a feketébe öltözött figura többek között feltűnt már hidakon, óriáskeréken, a balatonboglári Gömbkilátón, a Szent Gellért szobor tetején vagy éppen a Kelenföldi Erőmű legmagasabb pontján. Úgy mozog ezeken a helyeken, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Mindez a Kálló Péter fotográfussal 2015-ben kezdődött közös projektjének, a Balance-nak a részét képezi – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

Az elmúlt négy évben máson volt a fókusz a magánéletünkben is, és véleményem szerint a közönség is más típusú üzenetekre figyelt. Azonban úgy érezzük, hogy itt az ideje, hogy visszatérjen a titokzatos Esernyős Ember és egy izgalmas átalakuláson essen át. A soproni Tűztorony ennek az első állomása

– fejtette ki Kálló Péter.

Mint kiemelik, az Esernyős Ember egy ismert, hollywoodi filmekben dolgozó kaszkadőr, aki úgy megy fel a legextrémebb helyekre, ahogy mások egy lépcsőn sétálnak fel. Hozzátéve, minden egyes fotósorozat létrejötte komoly előkészítő munkát igényel: engedélyeztetés, többszöri helyszínbejárás előzi meg az attrakciót. Nemcsak azt tervezik meg, hogyan tud felmászni az adott pontra az esernyőjével, hanem azt is, milyen szögből, beállítással lehet a legjobb képet készíteni.

A közlemény szerint a fesztiválozók jelenleg azt találgatják, vajon a Lővérekben is feltűnik-e majd a titokzatos alak. A SopronFest nagy sikerrel zajló városi eseményei után ugyanis elkezdődtek a fesztivál kiemelt zenei programjai a Lővérekben. A pünkösdi hosszú hétvégén több tízezer embert várnak a Hűség Városába. A fellépők között lesz többek között Azahriah, a Tankcsapda, a Bagossy Brothers Company, Majka, Dzsúdló, Korda György és Balázs Klári, a Follow the Flow, a Quimby és Sigma is koncertet ad a Lővérekben. Az idei év új, különleges helyszíne a Telekom Secret Garden, ahol a fényfestésben úszó fák lombja alatt az elektronikus zenéé a főszerep, itt lép színpadra az Analog Balaton, Metha és Kruder & Dorfmeister párosa is. A koncertek mellett food truck udvar, borfalu, óriáskerék, katapult és csúszda is várja a fesztiválozókat.

(Borítókép: Kálló Péter)