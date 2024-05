Elkapták a férfit, aki rátámadt Steve Buscemire

Vádat emeltek egy hajléktalan ellen, aki május elején az utcán támadta meg Steve Buscemit. A színész az ütlegelés következtében meg is sérült.

Mint megírtuk, a Gengszterkorzó színésze, Steve Buscemi május elején New Yorkban sétálgatott az utcán fényes nappal, amikor egy járókelő rátámadt. Egy férfi hirtelen odasétált hozzá, és ököllel arcon ütötte. A bántalmazás következtében a színész arcán és bal szemén duzzanat keletkezett, így a Bellevue kórházba szállították további kezelésre.

Steve Buscemit Manhattan belvárosában bántalmazták, és egy újabb véletlenszerű erőszakos cselekmény áldozata lett a városban. Jól van, és köszöni mindenki jókívánságait, bár hihetetlenül szomorú azok miatt, akikkel megtörtént ugyanez, miközben New York utcáit járták

– nyilatkozta a színész sajtósa.

Akkor azt közölték a hatóságok, hogy a támadó elmenekült, így még mindig keresik, ám a legújabb hírek szerint ráakadtak a nyomára. A rendőrség kedden bejelentette, azonosították a gyanúsítottat, akit végül pénteken tartóztattak le. Állításuk szerint egy 50 éves hajléktalan férfiról van szó, aki ellen vádat emeltek másodfokú testi sértés miatt abban a körzetben, ahol Buscemire is rátámadt – írja a Sky News.

Mint ismert, nem Buscemi az egyetlen, akit az elmúlt hónapokban támadás ért New Yorkban, mivel a Gengszterkorzó egy másik sztárját, Michael Stuhlbargot még márciusban vágta fejbe egy kődarabbal egy 27 éves férfi a Central Parkban. A színész akkor üldözőbe vette támadóját, akit így letartóztattak, és vádat is emeltek ellene az eset kapcsán – és fény derült arra is, hogy korábban bántalmazás és rablás miatt gyűlt meg a baja a törvénnyel.