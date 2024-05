Hiába egy négyzetméter a lakás, ha a párna alá kerül a WC

Undorodnánk tőle, mégis ilyen és a címben olvashatóhoz hasonló berendezési tanácsokat ad egy TikTok-csatorna, amelyért megőrül az internet. A Little John névre keresztelt animált karakter van, hogy egy négyzetméternél kisebb lakásból varázsol teljesen funkcionáló otthont. Aki efféle praktikákról álmodik, szoktassa magát a párna alá rejtett pottyantós WC vagy a liftnek is használható illemhely gondolatához...

A közösségi média erejét egyre többen ismerik fel, így azt is tudják, hogy ha egy-egy tartalmat felkapnak a felhasználók, az villámgyorsan bejárja az egész internetet, azaz a világ összes tájára eljut. Mindennek temérdek árnyoldala is van, azonban lefekvés előtt vagy a tömegközlekedési eszközön ácsorogva mégis hálát adunk, hogy a TikTokon keresztül tényleg minden eljut hozzánk – hiszen, valljuk be, szórakozás nélkül meglehetősen depresszívek lennének a hétköznapjaink.

Az kétségtelen, hogy a rövid videóknak otthont adó platformhoz hasonló felületeken sok káros és se nem vicces, se nem edukatív tartalom van jelen, a felhasználók többsége alkalmanként mégis fel tud kapni olyan videókat, amelyeken ha nem is feltétlen minden esetben szórakozunk, de az biztos, hogy kellően lekötik a figyelmünket ahhoz, hogy újra és újra megálljunk a görgetésben, ha meglátjuk az ominózus profilt.

Ezt egyeseknél kisállatos videók tudják elérni, míg mások a főzős, mukbang- vagy ASMR-videókban lelnek rá arra, ami igazán ki tudja kapcsolni őket. Érdeklődési körtől függően eltérő lehet, hogy kit köt le emellett egy fűnyírós vagy szőnyegtakarítós videó, a lakásátalakítós tartalmak viszont a kikapcsolódás nyújtása mellett sok jó ötlettel is elláthatják a felhasználókat – akárcsak egy recept.

Vélhetően ezt vette alapul a némi technikai érzékkel, ám annál sokkal több kreativitással és humorérzékkel megáldott felhasználó, aki a TikTokon létrehozta a Home Desing369 nevű csatornát. Itt az esetek többségében olyan animációkat nézhetünk végig, amelyekben elképzelhetetlenül kicsi – akár egy négyzetméteres vagy annyi sem –, koporsónyi lakásokba igyekszik betuszkolni a videókban csak Little Johnnak becézett karaktert.

Három négyzetméteres gyárkémény és liftnek használható WC

Ugyan még csak január eleje óta tölt fel videókat a profiljára, azóta már több mint egymillió követőre tett szert, tartalmai között pedig van olyan is, amelyet már 35 millióan láttak. A nagy számok a lájkoknál sem maradnak el, videóit eddig összesen 22,4 millióan kedvelték.

Mindez meglehetősen elképesztő szám, főleg annak tudatában, hogy tartalmai szinte mindig azonos sémákat követnek. Elsőként kell egy teljesen indokolatlan kerettörténet, majd egy elképzelhetetlenül kicsi lakás, hogy aztán már csak néhány eszeveszett megoldás és egy AI-hangbot által felolvasott szöveg, egy addiktív zene legyen hátra a sikeres tartalomig. Persze, nem ez teszi feltétlen nézetté a profilját, sokkal inkább a kreatív és rendkívül elrugaszkodott, mégis szinte mindegyik videójában megjelenő, átalakítással és lakberendezéssel kapcsolatos tanácsai. Mutatjuk.

A fenti videóban például a főhős, Little John elhagyja az otthonát, és Dubajba költözik egy új élet reményében, majd néhány év alatt az utcán koldulva megtakarít annyit, amiből vásárol egy leginkább gyárkéményre hasonlító, henger alakú épületet. Mindez a legtöbb ember számára már itt komoly fejtörést okozna, hiszen a henger alakú épület berendezése, amelynek alapterülete alig több mint 3 négyzetméter, meglehetősen lehetetlen úgy, hogy mindennek helye legyen, Little John azonban nem adja fel. Mivel a belmagasság megengedi, hogy akár több lakrészt is kialakítson, konyha, nappali, fürdő és hálórész is kerül a kéménybe.

Az emeletek között pedig hol a zuhanytálca, hol pedig az illemhely légterébe elhelyezett két WC egyike szolgál liftként.

Meglehetősen abszurd és elképzelhetetlen, hogy valaki egy ilyen lakásban tengesse a mindennapjait. A legtöbb hasonló tartalomnál a technikai megvalósítás is mindig kérdőjel, akárcsak a közművek bevezetése vagy éppen a lakás szellőzését biztosító szellőzők és a légkondicionáló hiánya.

Horganyzott acél és környezetbarát furnérlemez, avagy a Home Design bingo

Ugyan az előbb bemutatott videóban kivételesen nem, az esetek többségében a mesterséges intelligenciának begépelt, narrálandó szöveg sokszor átfedést tartalmaz, akárcsak a készítő ötletei – a legelvetemültebb rajongók már kommentben pipálgatják, hogy elhangzik-e a bizonyos alkatrész neve ezúttal is.

Ilyen például a horganyzottacél (galvinazed steel) keret, amelyet sokszor a terek megnagyobbítására használ, vagy az ágy vázának, amire minden alkalommal környezetbarát furnérlemez (eco-friendly wood veneer) kerül. A helyhiány miatt beszerelt vászonra pedig általában koreai drámákat vetít a projektor.

Hiába választja el ugyanakkor a legtöbbször a fürdőt és a WC-t a többi helyiségtől, sok esetben meglehetősen életszerűtlen megoldással oldja meg a szükségleteket. A fenti videóban például John és barátnője ágyának fejtámlájába rejtett bele pottyantós WC-t, ahol nem elég, hogy egymás mellett ücsöröghetnek, ha úgy tartja kedvük, hanem a fejüket is ott hajthatják álomra.

A csatorna a hasonlóan elképesztő megoldások és történetek ellenére – mint amikor a feleség véletlenül egymillió gyereket szült – kétségkívül képes lekötni az ember figyelmét egy fárasztó nap végén, azonban Little Johntól komoly felújítási tanácsot azért mégsem ajánlatos venni.

(Borítókép: Westend61 / Getty Images Hungary)