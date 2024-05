Nem várt akcióra készül a német álörökösnő, aki súlyos milliókat csalt ki

Anna Delvey, a többeket megkárosító csaló a közelgő tárgyalásán dobhatja be magát, hogy népszerűsítse ügyfelét. A divattervezői babérokra törő, Anna Sorokin néven született bűnöző ügyében ugyanis még mindig nem született végső ítélet.

Anna Sorokin sokaknak lehet ismerős, mivel az ő történetét dolgozza fel a netflixes Az örökösnő álarca mögött című sorozat. Mint ismert, a fiatal lány Anna Delvey néven német örökösnőnek adta ki magát, azt állítva, apja egy olajmágnás, akinek köszönhetően egy 60 millió eurós örökség várományosa. Így vett rá embereket arra, hogy fedezzék a ruházkodását, a luxushoteleket és a külföldi utakat a számára – azzal is megvádolták, hogy elhívta egy barátját egy marokkói útra, azt ígérve, ő fizeti a teljes utazást, ám végül a barátjára terhelte a 62 ezer dolláros számlát, bár ebben nem találták bűnösnek. A fiatal lány egyetlen célja az volt, hogy bekerüljön a New York-i elitbe, amihez nem egy embert kellett becsapnia, többeket megkárosított.

Még egy 22 millió dollárról szóló banki hitelt is igényelt hamis papírokkal, hogy egy művészeti klubot hozzon létre. Ugyan a kölcsönt megtagadták, mégis sikerült kicsikarnia 100 ezer dollárt, amit nem adott vissza. Lebukását követően 2017-ben tartóztatták le, majd 2019-ben nyolc vádpontban találták bűnösnek, köztük lopás miatt. Négytől 12 évig terjedő börtönbüntetésre ítélték, de jó magaviselete miatt 2021. február 11-én szabadult. Ügyét a bevándorlási hivatal vette át ugyanazon év márciusában, így ismét rács mögé került, a gosheni büntetés-végrehajtási intézetben tartották fogva.

2022 őszén merült fel, hogy tízezer dolláros óvadék ellenében akár házi őrizetbe is helyezhetik, amennyiben talál magának egy szállást, ahol 24 órás felügyelet alatt tarthatják az ellene folyó eljárás végezetéig. Végül sikerült rálelnie a megfelelő lakásra, így 2022 októberében szabadult a rácsok mögül, majd a New York állam északi részén található Orange megyei börtönből Manhattan belvárosába szállították – jelenleg már nem itt lakik. Sorokin kitoloncolásáról ugyanakkor azóta sem döntöttek a hatóságok. A hírek szerint megtetszett neki az Egyesült Államok, és szívesen ott maradna, azonban arról nem ő fog dönteni, hogy Németországba deportálják-e, vagy sem.

Sorokin egyébként a börtönben sem unatkozott, mivel az általa készített alkotások és NFT-k árulásával ütötte el az időt. A rajzairól az Instagram-oldalán osztott meg képeket, amiket 10 ezer dollárért árult, és akadt is rájuk bőven vevő. A fiatal lány ezt a hullámot megülve indította el Kelly Cutrone-nal karöltve divat-PR-tanácsadó cégét, az OutLaw Agencyt. Az első divatbemutatójukat, amelyen a SHAO New York új darabjait mutatták be, annak az East Village-i lakásnak a tetején rendezték meg, ahol akkoriban házi őrizetben volt.

Úgy tudni, az ügynökség második akciója egy közelgő tárgyaláson lesz New Yorkban, ahol folytatódni fog a Sorokin kitoloncolásával kapcsolatban folytatott jogi eljárás. Ennek köszönhetően várhatóan még nagyobb figyelmet fog kapni a SHAO New York legújabb kollekciója, amelynek egyes darabjait fogja viselni. Sorokin egyébként korábban, a kezdeti tárgyalások idején a saját bőrén tapasztalhatta meg, mekkora hírveréssel jár, ha a vádlottakhoz képest elegánsabban öltözik. Ruhaválasztásaival rendre a címlapokra került, stylistot alkalmazott, sőt egyszer még a saját meghallgatásán sem volt hajlandó megjelenni, miután a dizájnerholmik nem érkeztek meg időben.

Tisztelni kell a divatot

Az ügynökség közlése szerint Sorokin egy egyedi, fekete, túlméretezett, bordázott öltönyben; magas derekú, oldalt nagy hasítékkal rendelkező ceruzaszoknyában; fehér pamut-, vállpárnákkal ellátott ingben és egy selyem, bársony színű, nyakba kötött masniban lesz majd látható – illetve a mára már védjegyévé vált nyomkövetőt is viselni fogja a bokáján. Mindezek fényében leszűrhető, hogy az OutLaw Agency csapata úgy gondolhatta, mivel egyre nehezebb divattervezőként kitűnni, a bírósági megjelenések által még több figyelmet szerezhetnek az ügyfeleiknek, ami végtére is PR-cégként a feladataik közé tartozik.

Ahogy arról Sorokin üzlettársa, Kelly Cutrone beszámolt a Page Sixnek, a közeljövőben megvalósuló akciójukkal azt szeretnék elérni, hogy ne csak akkor vegyék komolyan a vádlottakat, ha azok tisztességes ruhában jelennek meg a bírák előtt.

Miért kérik tőlünk, nőktől, hogy bizonyos módon öltözzünk, amikor belépünk egy tárgyalóterembe vagy egy vacsorára? Miért próbálják mások az ártatlanságunk mértékét a viseletünk alapján megítélni? Ez diszkrimináció a legfinomabb és legérdekesebb formájában, és azért vagyunk itt, hogy változtassunk rajta. Mi tiszteljük a jogrendszert, nekik pedig a divatot kéne tisztelniük

– mondta Cutrone.

Az sem volt igaz, amit kérdezett

Mint megírtuk, Anna Delvey közel sem volt német származású, mivel egy Moszkvától délre fekvő településen, Domogyedovóban született 1991. január 23-án. Az állításaival szemben édesapja nem olajmágnás, hanem kamionsofőr volt – bár később azt is állította róla, hogy logisztikai vezető –, míg édesanyja egy kis vegyesbolt tulajdonosa volt, mielőtt háziasszony lett belőle. Egyik korábbi osztálytársa úgy írta le a fiatal lányt, mint egy kiváló tanulót, aki ezzel együtt erős jellem is, és igen sértődékeny. A Sorokin család 2007-ben, amikor Anna 16 éves volt, költözött Németországba, hogy édesapja ott vállalkozást indítson.

Az eschweileri leánygimnáziumban kezdte meg tanulmányait, ám az ottani diáktársak már visszafogott lányként tekintettek rá, akinek meggyűlt a baja a német nyelvvel. Végül 2011-ben érettségizett le, majd Londonba költözött, hogy a Central Saint Martins művészeti főiskolán tanuljon tovább, amit otthagyott, így hazaköltözött. Előbb egy PR-cégnél vállalt munkát gyakornokként, majd Párizsba költözött, ahol a francia Purple divatmagazinnál dolgozott. Erre az időre tehető, amikor felvette az Anna Delvey nevet, azt állítva, ez édesanyja leánykori neve, holott a szülei erről semmit nem tudtak. Később a Purple New York-i irodájába tette át székhelyét, majd a városban német örökösnőnek kiadva magát kereste áldozatait, amíg nem gabalyodott bele túlságosan a hazugságspirálba, ezáltal a saját vesztét okozva.

