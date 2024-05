„A népszerű hazai influenszereket követő fogyasztók alapvető érdeke, hogy egyértelműen értesülhessenek az egyes tartalmak reklámjellegéről. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) évek óta figyelmeztet ennek jelentőségére, illetve edukatív módszerekkel felhívja a figyelmet a jogkövetésre, illetve a lehetséges jogkövetkezményekre. A GVH nemrég lefolytatott gyorselemzése alapján a hazai véleményvezérek többnyire hiányosan vagy egyáltalán nem tüntetik fel a tartalmaik reklámjellegét” – írta a hivatal, hozzátéve:

Ezért az influenszereket követő fogyasztók és a tiszta piaci verseny elősegítése érdekében a GVH versenyfelügyeleti eljárásokat indított hat hazai influenszerrel, számos hirdető céggel, illetve közreműködő reklámügynökséggel szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

Hozzátették, hogy 2023 novemberében tartottak online ellenőrzést (sweepet) a hazai influenszerek reklámozási gyakorlatával kapcsolatban, és összesen 28 véleményvezért vizsgáltak meg „a különböző közösségi platformokon (Instagram, YouTube, Facebook, TikTok)”.

„A sweep során a GVH feltárta, hogy mindössze az influenszerek 20%-a tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat, a többség (54%) általában jelzi a promóciós tartalom tényét, de nem mindig, míg a véleményvezérek mintegy negyede soha vagy csak nagyon ritkán tesz közzé bárminemű tájékoztatást. A vizsgált tartalmak fizetett jellegének feltüntetési módjában is tapasztalt hiányosságokat a GVH” – írták.

A versenyhivatal ezt követően közölte, hogy végül hat hazai influenszer ellen indítottak versenyfelügyeleti eljárást „az észlelt, valószínűsíthetően jogsértő kereskedelmi gyakorlatok” miatt, és meg is nevezték őket:

Dancsó Péter – Videómánia,

Forstner Csenge,

Fördős Zoltán – „Fördős Zé”,

Halmi Bence,

Kása Roland – „Rolix”,

Strenner Antal – „Whisper Ton”.

„A nemzeti versenyhatóság észlelte ugyanis, hogy a véleményvezérek közösségi platformjain egyes reklámozó vállalkozások termékeit, szolgáltatásait vagy márkáit népszerűsítő tartalmak jelentek meg, amelyekért cserébe a vállalkozások valószínűsíthetően ellenszolgáltatást nyújtottak az ügynökségként eljáró vállalkozásnak és az influenszernek is. Az ellenszolgáltatás ténye azonban sem a vizsgált tartalmak képi világából, sem a videók során elhangzó információkból, sem a tartalmakhoz kapcsolt leírásokból nem tűnik ki egyértelműen a fogyasztók számára” – írta a GVH a vizsgálatok indoklásaként.

Megjegyezték azt is, hogy az úgynevezett „érdekelvű” felelősségből következően ugyanazon magatartásért több vállalkozás felelőssége megállapítható lehet, ezért az influenszerek mellett a GVH „valószínűsíthető közreműködői szerepükre tekintettel reklámügynökségeket, illetve több megrendelőt, érintett hirdető vállalkozást is eljárás alá vont. Utóbbiak közül hatékonysági szempontok alapján a legjellemzőbb, leggyakrabban hirdető és legnagyobb árbevételű cégeket vonta be a vizsgálatba a versenyhatóság”. Ugyanakkor leszögezték:

A versenyfelügyeleti eljárások megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az eljárásokban érintett személyek, vállalkozások jogsértést követtek el.

Mint írták, az eljárásokat három hónapon belül kell lefolytatni, de ez indokolt esetben kétszer, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

