Meghalt Richard Foronjy, a Volt egyszer egy Amerika sztárja

Richard Foronjyt több mint 20 alkalommal tartóztatták le „hamisításért, bankrablásért, hitelkártyarablásért, válogatott bűncselekményekért és csalásért... bűnös szinte mindenben, kivéve a kábítószert és az emberölést” – mondta egy 1987-es interjúban, amelyet a UPI munkatársának, Vernon Scottnak adott.

A Hollywood Reporter beszámolója szerint a brooklyni születésű férfit csak egyszer ítélték el, 8 és fél évet töltött a New York-i Sing Sing és Attica börtönökben, mielőtt 32 évesen szabadult. Majd a színészet felé fordult, és Hollywoodban zsaruk és csalók megformálására specializálódott.

Különösen jól tudtam zsarukat játszani, kétségtelenül azért, mert olyan jól megismertem őket, amikor kéthetente letartóztattak

– mondta.

Richard Edward Foronjy 1937. augusztus 3-án született. „Dühös gyerekként nőttem fel Brooklynban. Nem érdekelt semmi” – fogalmazott. Soha nem járt középiskolába, megnősült és négy gyermeke született.

„Ez még a számítógépek előtti időkben történt, és azt hittem, könnyen meg tudok élni csekkek hamisításából és hitelkártyák gyűjtéséből. Aztán elkezdtem édességboltokat kirabolni” – magyarázta.

Úgy tűnt, hogy jövedelmezőbb lenne a nagy pénzforgalmú bankok forrásához menni. Így hát elkezdtem kirabolni őket. Az első banki munkám 170 000 dollárt hozott nekem – sokkal többet, mint amennyit Willie Sutton valaha is kapott. A pénzt pazarul elköltöttem, és elmentem Európába. Végül minden utolért. Fegyverrel kiraboltam egy ügyvédet, és a zsaruk elkaptak, amikor elhajtottam

– mondta Richard Foronjy.

Elmondta, hogy a börtönben több mint 500 könyvet olvasott el, és megtanult gépelni. Miközben a CBS-en futó Kojak című sorozatának egyik epizódját nézte, azt mondta, hogy ha Telly Savalas színész tud lenni, akkor ő is az lehet. „Nem a színészetre gondoltam, amikor átvertem az embereket” – mondta Foronjy. „De ez volt az, amit csináltam.”

Hentesként dolgozott, szabadidejében színjátszóórákat vett, talált egy ügynököt, és megkapta Corsaro szerepét a Serpicóban. „Sírtam, amikor Lumet nekem adta a munkát” – mondta. 1975-ben Hollywoodba költözött. Emlékirata, a From the Mob to the Movies (A maffiától a filmekig) 2020-ban jelent meg.