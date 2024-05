A Szemfényvesztő-filmek sztárja lengyel állampolgár szeretne lenni

A zsidó családban felnőtt Jesse Eisenberg egy friss interjúban mesélt arról, hogy családjának gyökerei Lengyelországba nyúlnak vissza. Az Oscar-díjra jelölt színész számos történetet hallott arról, hogy milyen jó viszonyt ápoltak a lengyel és a zsidó emberek, ezért nemrég állampolgársági kérelmet nyújtott be, hogy ezt a feléleszthesse.

Jesse Eisenberg, A közösségi háló, a Szemfényvesztő-filmek és a Zombieland sztárja zsidó családban nőtt fel. Gyerekkorában sok történetet hallott arról, felmenői miként kötődnek Lengyelországhoz. Noha ő már New Yorkban született, családja révén kötődik Krasnystaw városához, míg felesége rokonsága Łódźból való.

Az elmúlt években számos alkalommal dolgozott Lengyelországban. Legújabb filmje (A Real Pain), amit ő írt, rendezett és játszik is benne, szintén Lengyelországban készült. Az alkotás a Sundance Fesztiválon debütált.

A filmet olyan helyeken forgatták, ahol a családja is megfordult. A munkafolyamat idején vetődött fel benne a gondolat, hogy szeretné megszerezni a lengyel állampolgárságot. Jesse Eisenberg elmondása szerint imádja az országot és szeretné javítani a lengyelek és zsidók közti kapcsolatot, ami szerinte jelenleg nem a legfényesebb.

A Variety úgy idézi a színészt:

Felnőve számos történetet hallottam, hogy a lengyelek miként kötődnek a zsidó családomhoz, és ezek mind remek sztorik voltak: a legjobb barátok voltunk a lengyelekkel. A családom Krasnystawban élt a háború végéig, egyikőjük túlélte és Szczecinbe költözött. Sajnos ő a Covid alatt elment, szóval ez még elég friss.

Budapestre is jön

Jesse Eisenberg kilenc hónappal ezelőtt be is nyújtotta a kérelmet a lengyel állampolgárságért, jelenleg az elbírálást várja. Egy nagyon mély kapcsolat fűzi az országhoz, mivel családja évszázadokon át élt ott. Úgy érzi, az USA-ban mindenki kicsit újnak számít, ami alól egyedül az őslakosok képeznek kivételt. Ezzel szemben Lengyelországban meg tud élni valami történelmileg is sokkal régebbit és mélyebbet.

A művész azt is elmondta, hogy egyik következő filmjét Budapesten forgatja majd az adókedvezmények miatt, azonban szívesen dolgozna Lengyelországban is, ha újból lehetősége adódna rá.

Azt kívánom, bárcsak itt forgathatnék, de Magyarországnak olyan adókedvezményei vannak – aminek örülnék, ha lenne Lengyelországban is –, amelyek vonzzák az amerikai filmeseket

– idézi a színészt a Variety.