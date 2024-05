Nem a WC-papír lesz a sláger, ha ismét a feje tetejére áll a világ

Ahogyan azt a koronavírus-járvány ideje alatt már megtanulhattuk, a megszokott életünk egyik napról a másikra gyökeresen meg tud változni, így korántsem ördögtől való az, ha tényleg mindig készen állunk a legrosszabb eshetőségekre is. Legyen szó nukleáris háborúról, természeti katasztrófákról vagy fegyveres konfliktusról, az alapvető élelmiszerek és az ivóvíz mellett sok olyan apróságot érdemes beszereznünk, amelyről ugyan nem gondolnánk, de később nagyban megkönnyítheti, vagy akár meg is mentheti az életünket. A kérdés már csak az, hogy miből vásároljunk be a boltban a WC-papír helyett, és kik azok a prepperek.

Talán senkinek sem kell túlságosan mélyen az emlékeiben keresgélnie ahhoz, hogy vissza tudjon gondolni a koronavírus-járvány napjaira, amikor amellett, hogy az életünk a négy fal közé korlátozódott, és Müller Cecília arcát még a legkevésbé tájékozott ember is megismerte, a boltokban a figyelmeztetések ellenére bizonyos árucikkek hiánya miatt komoly aggodalommal kóvályogtak a polcok között az emberek. A legkelendőbb árucikkek, ahogyan azt a legtöbb világvégét vizionáló filmben is láthatjuk, a palackozott víz, a konzerves élelmiszerek és a WC-papír voltak – utóbbiból pedig az ugrásszerűen megnövekedett kereslet miatt hamar hiány alakult ki az üzletekben.

Ezért még csak komolyabban okolni sem lehet a tekercseket tucatszámra vásárlókat, hiszen korábban senki sem élt át olyan helyzetet, mint amit a pandémia miatt kellett. Mégis visszagondolva már teljesen abszurd az, hogy a kamráik férőhelyeinek sokszorosát vitték haza az emberek, felkészülve a legrosszabb forgatókönyvekre is. Mint azt már tudjuk, szerencsére jóval nagyobb volt az ijedtségük, mint a lezárások mértéke és hossza, ennek ellenére azonban kétségtelen, hogy az ilyen esetekre nagy arányban igaz lehet a mondás, miszerint jobb félni, mint megijedni.

Aki a felvezetés alapján attól tart, hogy holnaptól újra a lakásba szorulnánk egy pusztító járvány miatt, megnyugodhat, ugyanis nincsen tudomásunk arról, hogy bármi hasonló fenyegetné ismételten az emberiséget, azonban a világban zajló háborúk és fegyveres konfliktusok már jóval nagyobb hatással lehetnek a jövőnket illetően. Azt is érdemes leszögezni, hogy Magyarországot jelenleg nem fenyegeti közvetlen veszély, annak ellenére sem, hogy a szomszédos Ukrajnában háború zajlik. Pedig részben pont e konfliktus miatt egyre többen tartanak attól a világon, hogy a helyzet eszkalálódik, és az egész emberiség érintetté válhat egy nukleáris fegyver esetleges bevetése esetén. Korábban már egy percre pontos, lehetséges forgatókönyvet is felvázoltak, hogyan érhet véget a ma ismert világunk az atomfegyverek miatt, arról azonban eddig keveset lehetett hallani, hogy tömegek már most tudatosan készülnek a lehetséges fenyegetettségre. Pedig a beszerzés megkezdődött.

A britek a legrosszabbra készülnek

A fegyveres konfliktusok esetleges fenyegetései miatt a briteknél már a kormány is javaslatokkal árasztotta el a lakosokat – legalábbis ami a felkészültséget illeti. Rishi Sunak miniszterelnök néhány héttel ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy Nagy-Britannia és Európa „a legveszélyesebb éveiben jár”. A növekvő fenyegetések leírásakor kiemelte a Nyugat-ellenesnek kikiáltott államok új tengelyét, beleértve Kínát, Oroszországot, Észak-Koreát és Iránt is, de felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia és újabb világjárványok veszélyeire is.

A veszély felvázolása mellett éppen ezért

arra buzdítja az embereket, hogy halmozzák fel az alapvető, túléléshez szükséges táplálékot és eszközöket, arra az esetre, ha hosszabb ideig nem tudnák elhagyni otthonukat.

A szakértők szerint azonban a kormányzat ajánlásai közül jó pár fontos elem kimaradt, amelyek árvíz, tűzvész, új egészségügyi világjárvány vagy akár atomháború esetén segíthetik a túlélést. De mire is lehet szüksége bárkinek egy-egy ilyen szituációban?

Ez kerüljön a kosarába, ha felkészült akar lenni!

A válasz talán meglepő, de nem a WC-papír az elsődleges árucikk, amire szükségünk lehet. Robert Handfield, az Észak-Karolinai Állami Egyetem professzora szerint az egyik, ha nem a legfontosabb dolog az energiaellátás biztosítása, ha a közüzemeltetés teljesen leállt. Szerinte ma már sok háztartás megengedheti, hogy beszerezzen

egy generátort, ami ha hosszú távon nem is, de egy ideig biztosíthatja az áramellátást egy kimaradás esetén.

A gáz- és benzinüzemű generátorok üzemanyaggal működnek, így a felhasználóknak abból is fel kellene halmozniuk egy jelentősebb mennyiséget, hogy legyen értelme az áramfejlesztőnek. Mivel napjainkban erős viharoknak és áradásoknak vagyunk kitéve, az elektromosság pedig ma már egy elmaradhatatlan szükséglet, így az alapvető étel és víz bevitele mellett ez lehet az egyik legfontosabb lépés a túléléshez.

A másik olyan eszköz, ami bizony jól jöhet a kilátástalannak tűnő helyzetek átvészeléséhez, az

a láncfűrész.

A horrorfilmes klisék ellenére elsősorban nem mint fegyver. A fűrész ugyanis fontos az esetleges tüzelőanyag felaprításához, emellett pedig természeti katasztrófák vagy háború sújtotta területen a romok és az épületekre dőlő fák eltakarítása is elengedhetetlen kellék lehet a történtek átvészeléséhez.

Legalább ennyire fontos lehet a megfelelő védekezés egy világjárvány vagy tűzvész esetén, amely esetekre az N95-ös arcmaszkok tökéletesen megfelelnek, hiszen ezek kiszűrik a levegőben lebegő részecskéket, ellenben a sebészeti maszkokkal vagy a szövetből készült darabokkal. Az ajánlásokat megfogalmazó brit kormányzati weboldal, a preparat.campaign.gov.uk célja, hogy az emberek tisztában legyenek a helyi kockázatokkal, így megfelelően tervezhetnek. A webhely egy nyomtatható „háztartási vészhelyzeti tervre” hivatkozik, amely tartalmazza a „sürgősségi készletek” listáját, köztük a slágertermékeket, például

a palackozott vizet, a dinamós zseblámpát, a nedves törlőkendőket, a tartós élelmiszereket, az elsősegélykészletet, a tartalék elemeket ésaz akkumulátorokat.

A kérdés, hogy mégis miért aggódik mindenki a WC-papír miatt, ha egy ilyen listán például helyet sem kap? A termék kimaradásának legfőbb oka az lehet, hogy szeretnék elkerülni a koronavírus időszaka alatt tapasztalt túlkeresletet, és az emiatt fellépő készlethiányt – ráadásul a felsorolásban helyet kapott a nedves törlőkendő, amely tökéletesen helyettesíteni tudja a papírgurigákat. Annak érdekében, hogy ezen intézkedés vagy egy esetleges valós katasztrófa ne okozzon pánikot, egyre több országban igyekeznek tudatosságra nevelni az embereket, hogy ne érje őket váratlanul szinte semmi. Emiatt arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy szépen lassan szerezzék be a szükséges élelmiszert és eszközöket, így elkerülve a tumultust, a tömeghisztériát és az átmeneti vagy teljes készlethiányt.

Magyarországon is készülnek az armageddonra a prepperek

A feljebb említett nukleáris támadás ellen szinte semmilyen fegyvere nincsen az átlagembereknek. Azok pedig meglehetősen kevesen vannak, akik sikeresen egy olyan világvégebunkert húztak fel, vagy rendeltek meg temérdek pénzért, amely egy ilyen támadás esetén is menedéket tud nyújtani a tulajdonosának.

Mindez nem tántorítja el azokat, akik már évek óta gyűjtögetnek, és halmozzák fel a túléléshez szükséges élelmet, vizet és eszközöket, hogy a legnehezebb körülmények ellenére is a lehető legtöbb ideig átvészeljék a kiszolgáltatott helyzeteket. Őket az angol prepare, azaz készül ige miatt preppereknek kezdték nevezni, mivel szerintük olyan katasztrófák jönnek hamarosan, amelyek elkerülhetetlenek, így minden eshetőségre készen kell állni. Ráadásul bármikor. Emiatt sokan már most olyan túlélőfelszerelést készítettek össze, amelyek az infrastruktúra összeomlása, egy háború vagy egy természeti katasztrófa esetén is napokig életben tartják őket. A legtöbbeknek így tartós élelmiszer, víz, víztisztító, walkie-talkie, zseblámba, elsősegélydoboz, kés, gázmaszk és útlevél is helyet kap a táskákban. Míg mások aranyérméket is visznek magukkal, hiszen azt pénz helyett bárhol használni tudják a világban.

Ahogyan fent a brit példa esetében, úgy itthon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján is találunk útmutatókat egy-egy katasztrófa esetére, így például a nukleáris háborúról is rendelkezik a szerv oldala. Itt leírják azt, hogy hogyan tudja magát az ember elszigetelni, illetve azt is, mire van szüksége egy ilyen szituációban. A hivatalos szerv mellett Magyarországon több civil kezdeményezést is elindítottak már prepperek, ilyen például a Magyar Felkészülők Egyesülete vagy a Magyar Prepper és Önvédelmi Fórum, de több Facebook-csoport és YouTube-csatorna is alakult, ahol egymásnak adhatnak tanácsot a minden esetre felkészülni vágyó személyek.

Mindez sokak szemében meglehetősen furcsának tűnhet, azonban a magyar Deutsche Welle csatorna ebben a témában készült videója szerint korántsem azokkal van a baj, akik felkészültek és óvatosak.

Egy katasztrófa esetén biztos nem az a jó taktika, ha mindenki tisztában van azzal, hogy mi mindennel vagyunk felszerelkezve az adott vészhelyzetre, hiszen így akár célponttá is válhatunk, ezért a bevásárlás mellett a tudatos felkészülés és önképzés is elengedhetetlen a túléléshez.

