Dízelaggregátorról töltöttek egy Teslát Szegeden

Egy elsőre ellentmondásos fotó jelent meg a Magyar Kerékpárosklub szegedi szervezetének közösségi oldalán hétfőn, amelyen egy Tesla Model Y látható, amelynek akkumulátorát egy utánfutóra erősített dízel áramfejlesztő tölti Szegeden, a Dóm téren. A helyzet ennél összetettebb, amire Horváth András elektromosautó-tesztelő youtuber is reagált posztjában.

1Dízel áramfejlesztővel töltöttek egy bordó Tesla Model Y-t Szegeden – a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezetének hétfő esti Facebook-bejegyzését a Szegeder.hu szúrta ki.

A jármű a Dóm téren, a Fogadalmi templom oldalánál parkolt, mögötte az utánfutóra erősített aggregátorral.

„Néha kapóra jön egy elektromos autó töltéséhez egy belvárosban pöfögő dízelaggregátor” – írta posztjában a Magyar Kerékpárosklub szegedi szervezete.

„Az elektromos autók körül elég sok a kérdés továbbra is. Az akkumulátorok gyártása, és hulladékként kezelése környezeti problémákat vet föl, csakúgy, mint az áram megtermelése. Az akkumulátorok élettartama rövidebb, mint az autóké, a csere pedig eléggé drága, pedig önmagában egy elektromos autó sem olcsó. Ami viszont ennél is lényegesebb, az elektromos autókkal ugyanúgy állunk a dugóban, föltartjuk a tram-traint, buszt, trolit, és ugyanolyan nehéz velük parkolót találni, és valahogy a közterületi töltésüket is meg kell oldani, ráadásul a töltés jóval tovább tart, mint egy tankolás” – tették hozzá.

Minden jel arra utal, hogy az elektromos autókkal valójában nem a világot akarják megmenteni, hanem az autóipart. A városi közlekedés valódi, fenntartható alternatívája, a kerékpár viszont mostmár a Dóm tér mindkét oldaláról ki van tiltva, épül a nézőtér

– fogalmazott a kerékpáros egyesület.

Egyes helyeken, ahol nincs kiépített elektromos töltőinfrastruktúra, mobil dízelgenerátorokat használnak az elektromos autók töltésére – hívta fel a figyelmet a jelenségre a szegedi hírportál.

Bár ez nem gyakori, ezzel a kritikusok arra próbálnak rámutatni, hogy az elektromos autók sem feltétlenül környezetbarátok, ha fosszilis energiahordozókból származó árammal töltik őket – tették hozzá.

A helyzet már első ránézésre összetettebb

Horváth András, a YouTube-on Handrás néven csatornát üzemeltető videós – aki csatornáján főleg elektromos autókat és megújuló elektromos erőforrásokat mutat be – közösségi oldalán árnyalta a történet, megosztva annak hátterét.

„Akkor segítek és elmondom: emberünk abból él, hogy aggregátorokat ad bérbe. Teslával vontatja őket különböző helyszínekre, itt épp Szegedre. Nem azért hord magával egy sok milliós aggregátort, hogy az autót töltse, ha az lemerül” – közölte az elektromosautó-tesztelő youtuber.

Mint látszik, az egyik kábel megy a munkavégzés helyszínére, a másik kábel a Teslába, ha már úgyis dolgozik a generátor, akkor miért ne töltené az autót is. Ennyi a történet

– tette hozzá Horváth András.

A Teslát tehát bár valóban aggregátorról töltötték, árnyalja a képet, hogy „akár egy 20 litert fogyasztó Ford Raptorral is húzhatná az aggregátort, de inkább egy Teslával teszi”.

„Én is láttam és a TELJES képhez tartozik, hogy a Dómban egy koncert zajlott ezen időpontban, amit az Antenna Hungária közvetítő kocsija rögzített. Ennek az energia ellátásához kellett működtetni és a helyszínre húzni azt az aggregátort, tehát alapvetően a közvetítő kocsi tápellátását biztosította folyamatosan, és csak mellesleg dugták rá a Teslát tölteni, ha már ő húzta ide és vissza is nyilván, akkor annak is biztosította az üzemanyagot” – tette hozzá a történethez egy kommentelő a szegedi kerékpárosklub posztja alatt.