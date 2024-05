Elvis Presley utolsó menyasszonya kitálalt az énekes haláláról

Már több nagy hatással bíró és tömegeket megmozgató előadótól kellett elbúcsúznunk, akiknek az emlékét máig őrizzük. Michael Jackson, Aretha Franklin, Whitney Houston, Tina Turner csak néhány név azon legendák sorában, akik etalonnak számítanak a szakmában. Közéjük tartozik ugyanakkor az 1977. augusztus 16-án 42 éves korában elhunyt Elvis Presley is, aki a rock'n'roll királyaként vonult be a zenetörténelembe. Az énekes ugyanis a rockabilly műfaj egyik legelső képviselője volt, akinek a neve egybeforrt ezzel a stílussal. Presley halála megrengette a világot, és hasonló hirtelenséggel vesztette életét egyetlen gyermeke, Lisa Marie Presley – aki néhány nappal azután, hogy részt vett a tavalyi Golden Globe-gálán, az otthonában hunyt el –, és egyik unokája, Benjamin Keough, aki saját kezűlegvetett véget az életének.

A tragédiákkal sújtott Presley család legnagyobb elszenvedője az énekes volt felesége, a 79 éves Priscilla Presley, aki nemcsak volt férje, hanem lánya és unokája halálát is megélte. Hozzá hasonló traumák érték az előadó menyasszonyát, Ginger Aldent, aki rátalált az énekes holttestére. A 67 éves egykori szépségkirálynő már 2015-ben kiadott egy könyvet Elvis and Ginger: Elvis Presley's Fiancée and Last Love Finally Tells Her Story címmel, amelyben hosszabban kifejtette Presley-vel való megismerkedését és a párkapcsolatuk rejtelmeit. Alden viszont nemrég a Daily Mailnek adott egy exkluzív interjút, amiben többek között azt is felelevenítette, mi történt azon a bizonyos 1977. augusztus 16-i napon, amikor a földön fekve talált rá minden idők egyik legtehetségesebb énekesére.

Ginger Alden elmondása szerint annak köszönhetően találkozhatott anno Elvis Presley-vel, hogy az énekes meg szerette volna ismerni a nővérét, Terryt, akit éppen akkoriban választottak meg Miss Tennessee-nek. A szépségkirálynővel tartott ugyanakkor két testvére is, köztük Ginger, és mind az előadó lányának, Lisa Marie Presleynek a hálószobájában várakoztak. Mint kifejtette a Daily Mailnek, az énekes pár órával később érkezett meg, és annak ellenére, hogy a jelenléte miatt félénkké vált, ráköszönt – bár azt máig nem érti, miért épp rá esett a választása, nem a nővéreire.

Aznap este épp üldögéltünk, lefele nézett, majd újra rám tekintett, és azt mondta: »Ginger, lyukat égetsz belém«. Azt hittem, úgy értette, hogy bámulom, és ez zavarba ejtett, de aztán egyik dolog a másikhoz vezetett. Végül ott maradtam éjszakára, és az ágyában ültem, miközben ő egy könyvet olvasott

– nyilatkozta.

Mint kiemelte, Presley sokféle könyvet tartott otthon, főleg a keleti filozófiáról, és mindig is nagyra értékelte, hogy egy igazi úriemberként viselkedett vele. Alden hozzátette, ekkoriban már volt egy barátja, akivel szakított, így elkezdtek randizni. Ahogy kifejtette, hamar belehabarodott, és mivel lehengerlő volt a személyisége, biztos volt abban, hogy nem akarja nélküle leélni az életét. Állítása szerint addig nem is érzékelte a köztük lévő korkülönbséget, amíg Presley nem kezdte el tanítgatni őt.

Szeretett tanítani, akár a filozófiáról, vagy bármi másról. Volt egy apai oldala, és nagyon óvott engem.

– jegyezte meg.

Nem költözött be Gracelandbe

Az előadó nem sokkal azután, hogy találkoztak, 1976 decemberében Las Vegasban megkérte a kezét, és egy 15 gyémántból álló gyűrűvel lepte meg őt. Presley akkoriban épp a városban turnézott, 12 koncertet adott összesen, és elhívta magával Aldent is. A volt szépségkirálynő visszaemlékezése szerint ekkoriban már azt hangoztatta neki, hogy ha behunyja a szemét, látja őt egy hosszú, fehér ruhában – utalva arra, hogy oltár elé akar állni vele. Alden felidézte, az esküvői dátumot a kora reggeli órákban tűzték ki, közvetlenül az énekes halála előtt.

Hozzátette, annyira szerelmes volt Presley-be, hogy az már-már felemésztette, és imádta nézni őt fellépés közben. Az előadónak komoly tervei voltak vele, mivel be akarta jelenteni az eljegyzésüket, és több gyermeket is szeretett volna. Bár akkoriban terjengtek olyan pletykák, hogy nem feltétlen volt hűséges hozzá a 9 hónap alatt, amíg együtt voltak, ám Alden ezt kötve hiszi.

Ha nem lettem volna annyit Elvisszel, mint amennyit voltam, aggódtam volna. De tudtam, hogy ez nem lehetséges. Voltak, akik azt próbálták érzékeltetni, hogy viszonyai voltak. Erre nem volt mód, hacsak nem az ágyunk alatt bújtak el. Mindig is nagyon magabiztos voltam az irántam érzett érzéseit illetően, és ebben soha nem kételkedtem

– mondta, hozzátéve, ugyan Presley már a kapcsolatuk kezdetén megkérte, hogy költözzön be Gracelandbe, végül ez sosem történt meg, ám sok időt töltött ott, így olyan volt, mintha valóban ott élne.

Menthetetlen volt

Presley és szerelme kilenc hónapja voltak együtt, amikor az akkor 20 éves Alden a fürdőszoba padlóján fekve talált rá az énekesre – aki élete során különböző egészségügyi problémákkal nézett szembe, köztük drog- és gyógyszerfüggőséggel is küzdött. Mint azt 2015-ös önéletrajzi könyvében kifejtette, Presley karjai a teste mellett szorosan voltak, ahogy a földön hevert, és már a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt a számára, hogy eleshetett. A kötetben úgy fogalmaz, finoman elfordította az énekes fejét, mire az orrából némi levegő távozott, a nyelve a fogai közé volt beékelődve, míg az arca foltos volt. Mint írta, ekkor megpróbálta felemelni az egyik szemhéját, mire észrevette, hogy a szeme vérvörös volt.

Nem lehetett már megmenteni. Annak ellenére, hogy abban a pillanatban tudtam, mit látok, még mindig ott volt a remény. Mindenki sokk alatt volt aznap, de nem tudtunk többet tenni

– jelentette ki, megemlítve, soha életében nem tapasztalt ahhoz hasonlót, mint ami Presley halálát lengte körül, viszont annyi hazugság terjedt el, hogy nem tudta ölbe tett kézzel nézni.

Alden úgy gondolta, neki kell tiszta vizet öntenie a pohárba, és gondolatban újra átélnie, majd leírnia, ami azon az 1977. augusztus 16-i napon történt, mielőtt a hazugság igazsággá válna. Mint kifejtette, a történteket követően sokszor felébredt éjszakánként és fura álmok kínozták.

Életben volt az álmaimban, ami mindig szomorú volt. Aztán felébredtem és egy traumaként éltem meg

– mondta, kiemelve, nemrég szintén álmodott vele.

Különös párhuzam, hogy Alden 1991-ben újra megházasodott, hozzáment Ronald Leyserhez, aki 61 évesen halt meg 2015. augusztus 16-án, Presley halálának 38. évfordulóján.

Imádta a pizsamát

Alden az előbbiek mellett felemlegette az interjúban Presley egyes szokásait, illetve a vele kapcsolatos tévhiteteket is. Mint ismert, az énekes egy időben elhízott, a súlya kordában tartásában igyekezett a párja is segíteni. A volt szépségkirálynő elmondása szerint a problémát az jelentette, hogy mindamellett, hogy az előadó nagy adagokat evett – bár nem étkezett állandóan –, túl sós ételeket fogyasztott, ami visszatartotta a folyadékot, így hozzájárult a súlynövekedéséhez.

Egy nap fagylaltot rendelt, mire a házvezetőnő felhozott 15 gombócot. Mondtam, hogy nincs rá szüksége. Elvist elkényeztették egész életében, erre dühös lett, és eldobta a tálat

– mondta.

Azt az állítást ugyanakkor tagadta, hogy Presley a mogyoróvajas-banános szendvicset szerette, mivel elmondása szerint sosem látta, hogy ilyet evett volna. Mint hozzátette, ez a példa is jól mutatja, hogy akadnak tévhitek, eltúlzó kijelentések az énekessel kapcsolatban. Étkezési szokásain kívül Alden azt is megosztotta, hogy Presley kedvenc öltözködési formája a pizsama volt. Ez azért alakult így, mivel a színpadi ruháit kényelmetlennek találta. A felsőjén található szegecsek olykor nyomot is hagytak a hátán, így az éjszakai viseletet sokkal elfogadhatóbbnak találta – még kövekkel díszített köntöst is viselt.

Küzdenek a birtokért

Mint megírtuk, Elvis Presley unokája, Riley Keough jelenleg azért küzd, hogy megmentse az elárverezéstől az énekes egykori otthonát és temetkezési helyét, Gracelandet. Az árverést még május 23-ra tervezték, de egy memphisi bíró megakadályozta, miután Keough pert indított. Úgy tudni, a múzeumként funkcionáló Graceland üzemeltetője, a Promenade Trust 3,8 millió dollárral tartozik egy Lisa Marie Presley által 2018-ban felvett állítólagos kölcsön miatt, amelyet nem tudtak visszafizetni, ezért árvereznék el a birtokot. Keough – aki megörökölte az alapítványt és az otthon tulajdonjogát édesanyja, Lisa Marie Presley tavalyi halála után – ugyanakkor azt állítja, hogy nem is létezett ilyen kölcsön.

A Naussany Investments and Private Lending szerint Lisa Marie Presley Gracelandet használta fedezetként a kölcsönhöz, ám Keough szerin a cég hamis dokumentumokat mutatott be a 2023 szeptemberében felvett hitelről. Ezt támaszthatja alá Kimberly Philbrick közjegyző nyilatkozata – akinek a neve szerepel az iratokban –, miszerint soha nem találkozott Lisa Marie Presley-vel, és nem is hitelesített számára semmilyen dokumentumot.

Az Elvis Presley Enterprises megerősítheti, hogy ezek az állítások hamisak. Nincs semmilyen kényszerértékesítés. Egyszerűen fogalmazva, a viszontkeresetet azért nyújtották be, hogy megállítsák a csalást

– közölte az Elvis Presley Enterprises Inc. korábbi közleményében.

(Borítókép: Elvis Presley. Fotó: Bettmann / Getty Images)