Arannyal hámlasztás, hókabin és diétára fogás – ezzel várnak a régió wellnesshoteljei

A kelet-közép-európai régió is megkezdte a paradigmaváltást a wellnesshétvégézést illetően, és immár megjelentek olyan játékosok is a palettán, amelyek magasabb szinten művelik a műfajt. Legyen szó akár csak egy-egy különlegesebb kezelésről vagy egy teljesen új filozófiáról, már idehaza vagy a szomszédos országokban is van mit keresnie ezen a fronton annak is, akinek a kikapcsolódáshoz nem elég pusztán annyi, hogy van pár termálvizes medence és napi kétszeri trakta az étteremben.

Elöljáróban rögtön leszögeznénk, hogy a klasszikus értelemben vett wellnesselés is abszolút élvezetes tud lenni, e cikk nem a hagyományos, jobbára négycsillagos, félpanziós szállodák ellen íródott. E sorok szerzője maga is gyerekkora óta látogatja ezeket a családjával, így a legőszintébben mondhatja, hogy két-három éjszaka is képes már remekül feltölteni az embert. Ugyanúgy elhivatott szakemberek fáradoznak azon, hogy a vendégek elfelejtsék a mindennapi gondokat abban a pár napban és feltöltődve távozzanak.

Érthető, hogy mi, magyarok miért szeretjük ezeket a jobbára vidéken található, elsősorban a medencézésre és az evésre fókuszáló desztinációkat. A szélesebb középosztály számára is elérhető árfekvésben mozognak egész éven át, a spát a gyerekek is élvezik, valamint kellő gazdagságú és jó színvonalú az ételkínálat ahhoz, hogy az ember mindennap változatosan, finomakat egyen. Mivel jelen cikk szerzője már a 2000-es évek elejétől minden karácsonyát ilyesféle wellnesshotelekben tölti, higgyék el neki, hogy e téren is hatalmas fejlődés ment végbe hazánkban.

Az évtized végéig az ilyesmi még egész meghökkentőnek számított, nem volt éppen tolakodás a csévingek előtt, pár család állt csak kiöltözve arra várva, hogy szenteste és a karácsony többi napján megnyisson az étterem az ünnepi menüvel, ellenben december 26. után annál többen érkeztek már akkor is, hogy a szilvesztert megelőző napokat a pihenésnek szenteljék. Manapság itt is megfigyelhető a szemléletváltás, karácsonykor is tele vannak e szállodák, sokan rájöttek, hogy az ünnepnek nem kötelező velejárója a konyhában eltöltendő ipari mennyiségű idő, ezt a terhet egyre többen engedik ma már el.

Ez a változás nem máról holnapra ment, így amondók vagyunk, hogy egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy egyre többen ismerik majd fel, hogy a wellnesselésnek nem feltétlen arról kell szólnia, hogy két-három kilóval nehezebben térjünk haza, hanem hogy minőségi élmények révén lelassuljunk és a lélek mellett netán még az igénybe vett testünkkel is kezdjünk valamit. Ebbe ástuk most mi is bele magunkat, és próbáltunk ki több hotelt is relatíve közel Budapesthez.

Füreden folyamatosan esik a hó

A balatonfüredi Hotel Vinifera Wine & Spa több erősségével is kitűnik a wellnesshotelek piacán. Az egyik a fekvése, egy olyan szpotot választottak ugyanis a modern épületnek, ahonnan minden napszakban gyönyörű a panoráma a szobákból a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre. A második a belterek kialakítása, amely nem nélkülözi a dizájnmegoldásokat.

Figyelmet érdemel a gasztronómia is, pláne, hogy újraértelmezték a félpanziós ellátást. Míg az előételeket, a leveseket vagy a desszerteket a szokásos svédasztalos módon szervírozzák, addig a főételek á la carte rendelendők vacsoraidőben. A hotel délutánonként két turnusban is tart borkóstolókat naponta más tematika szerint, ez benne foglaltatik a szobaárban. Egyébként champagne-ban is erősek, több sommelier is gondoskodik arról, hogy a ház hírnevén ne essen csorba e téren.

Ugyanígy a wellnessrészlegre sem lehet panasz, és itt most hadd emeljük ki csak a különlegességeket! Korábban, még a legelegánsabb külföldi hotelekben sem láttunk teljesen szabadon használható szoláriumszobát vagy hókabint. Így van, ezt pont így kell elképzelni, ahogy le van írva! Egy kis fülkében folyamatosan esik a hó, embermagasságú kupacot képezve, ahova bevetődhetünk egy kiadós szaunázás után, ha már smafu a hideg vizes merülőmedence.

A hotel Magyarország talán leghíresebb kozmetikusával szerződött le, itt nyílt meg ugyanis a Spa by Adrienne Feller, a márka első szépségszalonja. Többféle különleges testkezelést is kínálnak, mi a magyar termálvízzel, szilva- és bodzaolajjal, valamint gyógyiszappal megspékeltet választottuk tesztelésre.

Két éjszaka nem elég

Amit a régióban a sárvári, ötcsillagos Melea – The Health Concept nyújt, az teljes mértékben unikális. És ezt szó szerint kell venni, nem üres frázispuffogtatás! Nem véletlenül nincs benne a hotel szó az intézmény nevében, hiszen itt nem konkrétan azon van a hangsúly, hogy az ember elutazzon valahova megszállni, hanem az életmódváltáson. Bár mi mindössze két éjszakát töltöttünk el itt, ez az opció a vendégek számára nem elérhető. Az idei évben ugyan még négy éjszakára is lehet foglalni ide, de inkább a minimum hét- vagy tíznapos kúrákat javasolják.

A BOTANIQ Collection szállodalánchoz tartozó modern épület stílusosan berendezett szobáiból és lakosztályaiból szép kilátás nyílik a Csónakázó-tóra, de a belváros és a Nádasdy-vár is elérhető egy könnyű sétával, amelyet mondjuk nem azért kell megejteni, mert az ember túlette volna magát. A konyha nagyon figyel arra, hogy ne több kiló felesleggel távozzunk, a naponta változó ebéd- és vacsoramenün könnyű fogások kapnak helyet, amelyek jobbára húsmentesek. Ha kerül is állati fehérje az asztalra, fontos, hogy sovány hús legyen, a halak például felülreprezentáltak így az étlapon.

Az egészségesnek éppen nem nevezhető alkoholokat és kávét sem túlzottan favorizálják, ellenben a lobbyban és a spában is ingyenes teabár különlegességeiből határozottan pártolják, hogy minél többet megkóstoljunk. Nagy erősségük még, hogy számos olyan kezelést és vizsgálatot igénybe lehet venni, amely más hasonló vendéglátóhelyen egyáltalán nem elérhető. A repertoárból mi kipróbáltuk a thai chit és lebegtünk fél órát vízpárnák között, de látott minket gerincgyógyász és dietetikus is.

Az orvosi vizsgálatokat itt tényleg nagyon komolyan veszik, hiszen ezen szakvélemények az alapjai annak, hogy töltjük el az előttünk álló napokat, hogy mi lesz a programunk és mit fogunk enni. A személyre szabottság a ház egyik sarokköve, a holisztikus életmódformáló programok a hosszú távon megőrizhető egészségre, valamint a fizikai és lelki egyensúly elérésére fókuszálnak.

Törökfürdő és rózsatematika

A Kempinski hotellánc több egységgel is jelen van a régiónkban, mi most hármat emelnénk ki közülük. Tavaly már írtunk a két délszláv hoteljükről, amelyek mindössze egy félórás autóútra találhatók egymástól. A legészakibb horvát tengerparti városban, Savudrijában lévő ház különlegessége a törökfürdő. A hamam errefelé egyáltalán nem megszokott, mint szolgáltatás – még a szlovákiai Csallóközben lévő, nyékvárkonyi Chateau Amadé kastélyszállót kell itt megemlítenünk, ahol erre a tradicionális kezelésre nagy hangsúlyt fektetnek.

A Kempinski Hotel Adriatic specifikuma, hogy háromféle módon is ki lehet próbálni, milyen az, amikor az embert úgy masszírozzák, hogy közben vízzel locsolják egy klasszikusan törökösen kialakított kezelőhelyiségben – akár a párjával együtt.

A tipikus török hamam mellett itt van marokkói stílusú is, de a kettő kombinációját is lehet kérni.

A közeli, szlovéniai Kempinski Palace Portorozban is mindenképpen érdemes felkeresni a Rose Spát az ott-tartózkodás alkalmával, hiszen a város neve kötelez, van olívaolajos-rózsás masszázsuk is a menün. A kezelőhelyiség úgy van kialakítva, hogy található benne egy kétfős jacuzzi is, ahol ki lehet pihenni a 100 perces páros masszázs fáradalmait.

A Kitzbühel melletti Kempinski Hotel Das Tirol spájának a különlegessége az iLifeSOMM nevű kezelés, amely többféle terápia mixe. De nagyon helyi az alpesifürdő-ajánlatuk is, amikor az ember önnön magányában merül el a lokális gyógyfüvekkel megszórt és illóolajokkal megöntözött vízben, miközben gyógyteát kortyolgat.

A végére pedig engedjenek meg egy kirívó példát – igaz, a szálloda korántsem wellnesshotel, lévén a bécsi Park Hyattről van szó. A még a Monarchia idején bankszékház gyanánt épült hotel wellnessrészlege az egykori trezor helyére került, pont ott lehet úszkálni, ahol valaha az aranytömböket tárolták – még az eredeti, vastag széfajtó is megvan. Az Arany Spa (igen, így magyarul) legkülönlegesebb szolgáltatása természetesen a kétféle, arannyal való kezelés, amikor az elhalt hámréteget e nemesfémmel dörzsölik le az emberről, miközben élvezi a felszolgált, jól megérdemelt pezsgőjét.

(Borítókép: A bécsi Park Hyatt medencéje az egykori banktrezor helyén, az Arany Spában. Fotó: Vienna Park Hyatt)