Titokban felvett videók jelezték, hogy valami nagyon nem stimmel Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatával

A 2000-es évekre sokan emlékeznek vissza meleg szívvel, már csak amiatt is, mert a zeneipar akkor élte igazán aranykorát, illetve több, napjainkban ikonként emlegetett előadó pályafutása indult be ekkor. Sőt, abban az időben váltak a hollywoodi álompárok igazi jelenséggé, akiknek a kapcsolatán egy fél világ csámcsogott. Ide lehetne sorolni akár Britney Spears és Justin Timberlake vagy épp Jennifer Aniston és Brad Pitt esetét, akiknek szakításánál valószínűleg részben pont a média irántuk tanúsított figyelme helyezhette fel az i-re a pontot.

Szintén a 2000-es években kísérhették végig a rajongók Jennifer Lopez és Ben Affleck – vagy ahogy kettejüket emlegették, Bennifer – románcát. A pár először 2002-ben jegyezte el egymást, azonban végül két évvel később a médiából rájuk nehezedő nyomásra hivatkozva szakítottak.

Amikor húsz évvel ezelőtt lemondtuk az esküvőt, az volt életem legnagyobb szívfájdalma. Őszintén szólva úgy éreztem, hogy meg fogok halni

– mondta Lopez korábban egy interjúban, hozzátéve, emiatt egy olyan körforgásba keveredett, amiből az azt követő 18 évben sem tudott kikerülni.

Lopez a szakításukat követően hozzáment Marc Anthonyhoz, a házasságból egy ikerpár született. 2014-ben elváltak, majd 2021-ig Alex Rodriguezzel alkotott egy párt. Ez idő alatt Afflecknek három gyermeke is született exfeleségétől, Jennifer Garnertől, akivel 2005 és 2018 között voltak házasok. A pár ezután 2021-ben élesztette újjá románcát, 2022-ben mondták ki a boldogító igent Las Vegasban, egy igen különleges helyszínen. Sőt, ezúttal házassági szerződést is kötöttek, aminek értelmében, ha Affleck ismét félrelép – ahogy legutóbb tette egy sztriptíztáncossal –, és emiatt elválnak, akkor a vagyonából jókora összeg ütheti az énekesnő markát. A dokumentumok szerint továbbá legalább heti négyszer kell szexuális kapcsolatot létesíteniük.

Tekintve, hogy saját bevallásuk szerint legutóbb az árgus szemekkel őket figyelő média állt közéjük, Affleck már konkrét elvárásokkal futott neki a Lopezzel való újbóli kapcsolatának. Ahogy arról a korábbiakban beszámolt, nem volt kibékülve azzal a gondolattal, hogy az énekesnő a házasságuk minden apró részletét kiteregeti majd a közösségi oldalán, így kompromisszumra volt szükségük.

Amikor újra összejöttünk, azt mondtam: »Figyelj, az egyik dolog, amit nem akarok, az egy kapcsolat, ami a közösségi médiában zajlik«. Aztán rádöbbentem, nem fair dolog ezt kérnem tőle. Ez olyan lenne, mintha mielőtt hozzámennél egy hajóskapitányhoz, azt mondanád neki, hogy »Hát, én nem igazán szeretem a vizet«

– jegyezte meg akkoriban, kihangsúlyozva, azon vannak, hogy megtanuljanak mindenben egyezségre jutni.

Bár látszólag úgy tűnhet, Lopez és Affleck végre megtalálták számításaikat egymás mellett, az elmúlt hetekben több híresztelés is szárnyra kapott annak kapcsán, hogy ismét fasírtban vannak egymással. Ezt a kijelentést egyes informátorok arra hivatkozva tették, hogy a feleket hónapok óta nem lehetetett együtt látni. Egy bennfentes például úgy nyilatkozott, Affleck már el is költözött, és a közös házukat is el fogják adni. Mint hozzátette, a pár mindig szeretni fogja egymást, de be kellett látniuk, hogy nem működik a kapcsolatuk. Mindezt azzal indokolta, hogy Lopez képtelen kontrollálni a színész-rendezőt, aki szintén nem tudja megváltoztatni az énekesnőt. A felmerült pletykákat illetően egyelőre egyikük sem reagált, bár legújabb filmje, az Atlas promókörútjának egyik sajtóeseményén Lopeznek szegezték a kérdést, miszerint valóban válnak-e férjével, mire ő csak elnevette magát – majd színésztársa, Simu Liu a közönség felé fordulva azt kérte, ne firtassák ezt a kérdést. Pedig lenne miről beszélni.

Újra fasírtban vannak?

Elsőként tavaly februárban merült fel, hogy Lopez és Affleck között nincs minden a legnagyobb rendben, miután a pár részt vett a Grammy-gálán, és a színész-rendező arckifejezéséről az volt leolvasható, hogy ideges nejére. Később, májusban az énekesnő főszereplésével készült, Anya című film vörös szőnyeges bemutatóján jelentek meg együtt. Az erről készült felvételek alapján úgy tűnt, ismét vitatkozni kezdtek, azonban egy szájolvasó végül tiszta vizet öntött a pohárba azzal kapcsolatban, miről folyt a diskurzus kettejük között. Aztán előkerült az a videó, amit az utcán rögzített egy lesifotós, és amelyen azt láthatjuk, ahogy a pár épp beszállni készül az autójukba, mire Affleck rávágja az ajtót az épp helyet foglaló Lopezre.

Hasonló felvételt készített róluk egy turista is, aki rögzítette, amint a kocsiban veszekednek, a piros lámpánál állva. A színész széttárt karokkal hőzöng a felvételen, míg az énekesnő az anyósülésen ülve hallgatja férjét.

Akkoriban egyes források azt állították, a nyilvánosságra került felvételek ellenére a pár házassága harmonikus, azonban az elmúlt hónapok nem éppen erről tesznek tanúbizonyságot. Egy informátor például arról beszélt, a házasságuk nehéz időket él meg, míg egy másik azt állította, egyik fél sem áldozat, mivel az ő esetükben inkább az összecsapó egókról van szó, ahogy azt is élvezik, hogy megint címlapon lehetnek.

Mindkettőjükben megvan az a csodás Donald Trump-tulajdonság, hogy nincs szégyenérzetük. Ezen a ponton én már elbújnék a szőnyeg alá, de mindketten szabadon járkálnak – külön-külön – mosolyognak, és hagyják, hogy hadd találgassunk. Egy egyszerű kijelentéssel tisztázhatnának mindent, de nem teszik. Nem kell sajnálni őket. Jennifer szereti ezt, és amit az emberek nem vesznek észre, az az, hogy Ben még jobban

– fejtette ki az informátor, aki korábban Lopezzel együtt dolgozott.

Utóbbi forrás kijelentései kapcsán érkeztek azzal ellentétes állítások is, ugyanis egy bennfentes kiemelte, az énekesnő nehezményezi, hogy úgy állítják be őt, mint aki bármit megtenne a rivaldafényért, holott nem szereti, ha túlságosan a középpontban van. Lopez egyébként mindent megtett annak érdekében, hogy világgá kürtölje, mit érez férje iránt, mivel a szerelmük köré épült a legutóbbi albuma, a This is Me … Now, illetve az ahhoz készült film, a This is Me Now … A Love Story. Sőt, az előadó 20 millió dollárt költött a The Greatest Love Story Never Told dokumentumfilmre, ami Ben Affleck és Matt Damon közös cége, az Artists Equity által készülhetett el. Ahogy egy szakmabeli forrás kiemelte, a produkció megjelenése után zúdult gyűlöletcunami Lopezre.

Szétszedték. Őt vádolják a magánéletük kiteregetéséért. Az emberek nárcisztikusnak nevezték, és azt mondták, milyen kínos lehet ez Ben számára, de ő sem kelt soha a felesége védelmére, és mondta, hogy: »Tulajdonképpen az én ötletem volt és az én cégem készítette a dokumentumfilmet«

– tette hozzá.

Már külön élnek?

Jennifer Lopezt és Ben Afflecket március 30. óta nem látták együtt. A színész-rendezőt egy új, bérelt lakásból látták jönni-menni Brentwoodban, ami nem messze található attól a háztól, ahol volt feleségével, Jennifer Garnerrel éltek együtt. Míg az énekesnő gyerekeivel maradt abban a 60 millió dollárért megvásárolt Beverly Hills-i luxusingatlanban, amit még tavaly ősszel vásároltak meg. Affleck egyébként jelenleg a 2016-os A könyvelő című film következő részét forgatja, így könnyen meglehet, hogy emiatt nem látták együtt a párt március vége óta. További találgatásokat eredményezett, hogy már látták őt a jegygyűrűje nélkül – amit szintén lehetne indokolni a forgatással.

A hírek szerint a feszített tempó miatt Affleck nem kísérte el nejét az idei Met-gálára, aminek Lopez volt egyébként az egyik házigazdája. Több vörös szőnyeges eseményt is kihagyott Los Angelesben és Mexikóban, illetve nem tudott részt venni lánya, Violet gimnáziumi ballagásán. A párhoz közel álló források arról számoltak be, hogy a felek jelenleg igyekeznek külön tölteni az idejüket, viszont a válás még nem került szóba.

Ben egy mélyen sérült férfi, aki vonzza azokat a nőket, akik meg akarják javítani, és épp elég reményt ad nekik, hogy azt gondolják, ez lehetséges. Spoiler: nem az. Senki sem próbálkozott jobban vagy tovább, mint Garner. J. Lo gyorsabban megtanulta ugyanezt a leckét

– nyilatkozta egy forrás, illetve egy másik azt állította, Affleck nem kíméli azokat a nőket, akikkel összekerül.

Ahogy Rob Shuter – aki Lopez publicistája volt az első Affleck-éra alatt – egy podcastben nemrég megemlítette, bár a PR-csapata úgy festi le őt, mint a színész-rendezőt, aki ki nem állhatja a sztárságot, a valóságban szereti, csak nem szeretne kevésbé jelentős hírességgé válni.

Jennifer erős, de Ben erősebb. Nagyon tehetséges, de nem könnyű eset. Az egyetlen ok, amiért nem szeret Jennifer reflektorfényében lenni, hogy az az ő rivaldafénye, és nem az övé. A történetük elméleti síkon gyönyörűen hangozhat, de néha egyszerűen nem lehet visszamenni az időben

– mondta egy hollywoodi bennfentes, aki Lopezzel és Affleckkel is dolgozott már.

Gyerekkori sérelmek

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, a feleknek amiatt sincs könnyű dolguk, mivel gyerekkori traumáik miatt más és más sérelmeket hoznak otthonról. Lopez például még a Halftime című dokumentumfilmben számolt be bővebben arról, nem bánt vele kesztyűs kézzel az édesanyja.

Azt tette, amit tennie kellett a túlélés érdekében, de ez keménnyé is varázsolta. A sz*rt is kiverte belőlem

– tette hozzá, mire édesanyja, Guadalupe Rodriguez megjegyezte, mindig is magasabb elvárásokat támasztott lányaival szemben pusztán amiatt, mert tudta, hogy többre képesek.

Az énekesnő még csak 18 éves volt, amikor elköltözött otthonról, mivel elege lett abból, hogy az anyjával folyton veszekedtek a jövője miatt. Lopez nem törődött túlságosan az iskolai tanulmányaival, és sokkal inkább foglalkoztatta a tánc, ami csak növelte a feszültséget kettejük között. Egyik este pedig olyan csúnyán összekaptak, hogy Lopez fogta magát, és elment. Lopezzel szemben Afflecknek nem az édesanyjával, hanem az édesapjával, Timothy Byers Affleckkel gyűlt meg a baja, aki egy időben feltörekvő drámaíró volt, ám többnyire alkalmi munkákat végzett.

A színész úgy emlékszik az apjára, mint aki egész gyermekkorában súlyos alkoholproblémával küzdött, mindennap ivott. Emellett arról is beszámolt már korábban, hogy megkönnyebbülést érzett, amikor 11 éves korában elváltak a szülei. Bár apja ezt követően sem tette le az alkoholt, és két éven át hajléktalanként élt az utcán. Végül bevonult egy rehabilitációs intézetbe, majd 12 éven át nem is hagyta el azt, hogy megőrizze józanságát. Később Ben Affleck is hasonló problémákkal találta szemben magát, mivel túlzott alkoholfogyasztása miatt számtalan alkalommal járt rehabon: 2001-ben, 2017-ben és 2018-ban is, de mindig visszaesett.

Sokáig tartott, mire beismertem magamnak, hogy alkoholista vagyok

– jelentette ki Affleck egy interjúban még 2020-ban.

Megmenthető még?

A párnak a korábbi, zátonyra futott kapcsolatukból származó sérelmeik szintén különböző problémákat szültek. Ahogy Lopez egy interjúban kifejtette, a rájuk irányuló túlzott figyelemnek és annak következtében, hogy levegőhöz sem hagyták őket jutni, azóta is poszttraumás stresszel küzdenek, ami sokszor megnehezíti a házasságukat.

Most már idősebbek és bölcsebbek vagyunk, tudjuk azt, hogy mi az igazán fontos az életben. Csak az számít, mi hogyan érzünk, nem szabad mások véleményével foglalkozni. Ez arról szól, hogy hű legyél magadhoz, és ahhoz, akivel vagy

– magyarázta a lapnak az énekesnő.

Kérdéses, hogy az elmúlt hónapok történései azt támasztják-e alá, hogy a pár minél inkább igyekszik a médiát kizárva élni az életét, nem engedve teret az esetleges találgatásoknak, vagy az irántuk tanúsított óriási figyelem ismét a házasságukba került.

(Borítókép: Ben Affleck és Jennifer Lopez az Amazon MGM Studios This Is Me... Now című filmjének Los Angeles-i premierjén 2024. február 13-án. Fotó: Monica Schipper / Getty Images)