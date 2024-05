Obelix után most Asterixet vádolják szexuális zaklatással

A filmvásznon egy generáció kedvence volt Asterix és Obelix mókás karaktere, a Gérard Depardieu és Édouard Baer által alakított páros azonban úgy tűnik, a filmvásznon kívül is nagy összhangban volt. Legalábbis ami a törvények megszegését illeti, biztosan, ugyanis Gérard Depardieu után most kollégájának is szexuális zaklatás vádjával kell szembenéznie – hat nő állításával szemben kell ártatlanságát bizonyítania. A színész összes fellépését törölték a kirobbant botrány miatt.