A filmvásznon kelt életre Karl Lagerfeld Párizsban

2024. június 7-én debütál a „Becoming Karl Lagerfeld” című, francia gyártású sorozat Amerikában a Hulu, más országokban pedig – így Magyarországon is – a Disney+ felületén. A Párizsban, Monacóban és Rómában forgatott alkotás első két epizódját május 28-án mutatták be a francia főváros Le Grand Rex mozijában. A vörös szőnyeges premiereseményen a sorozat alkotói és szereplői – köztük a divatdiktátor karakterét megformáló Daniel Brühl is – részt vettek, akik a nézők meglepetésére a vetítés alatt a közönség soraiban foglaltak helyet. A bemutatóra az Index is meghívást kapott.

Karl Lagerfeld életét csupa titok övezte. Amilyen sikeres volt a munkájában, épp annyira volt zárkózott a nyilvánosság előtt. A hamburgi születésű divattervező az 1950-es években költözött Párizsba és ott épített karriert. Miután elvégezte a középiskolát, divatillusztrátor lett, és az 1954-es International Wool Secretariat elnevezésű megmérettetésen barátjával, Yves Saint Laurent-nel holtversenyben elnyerte az első díjat. Egy ideig Pierre Balmainnek és Jean Patou cégének dolgozott, 1963-tól pedig 20 éven keresztül a Maison Chloé volt a szakmai otthona.

A folyamat, amely által azzá vált, akit világszerte ismernek, 1972-ben kezdődött, amikor kinevezték a Chloé művészeti igazgatójává. Később csatlakozott a Chanelhez, és megnyitotta saját divatházát. A szabadidejében többek között fotósként is tevékenykedő Lagerfeld, aki 85 éves korában, 2019. február 19-én halt meg, egy életen át élvezte a márkák széles skálájával való együttműködéseket.

A divatikon eseménydús pályafutásának talán legizgalmasabb és egyben legdrámaibb szakaszát a Disney+ felületén június 7-től egy hatrészes sorozatban követhetik nyomon a nézők. A Becoming Karl Lagerfeld című alkotás Raphaëlle Bacqué 2020-ban megjelent „Kaiser Karl” című bestsellere alapján készült, Jérôme Salle és Audrey Estrougo rendezésében. A sorozat nemcsak azért ígérkezik izgalmasnak, mert betekintést enged a divatipar titokzatos világába, hanem mert a karrierje mellett

Lagerfeld rejtélyes és rendkívül összetett személyiségét is feltárja.

Az első két epizódot május 28-án mutatták be a párizsi Le Grand Rexben, ahova az Index is meghívást kapott.

12 Galéria: Becoming Karl Lagerfeld - párizsi bemutató Fotó: Olivier VIGERIE

Még a pótszékeken is ültek

Nem igazán jellemző, hogy a francia főváros történelmi részeit óriásplakátokkal aggatnák tele, legalábbis úgy biztosan nem, ahogy azt Budapesten megszokhattuk. A Le Grand Rex mozihoz közelítve viszont a hét elején azért már érezni lehetett, hogy fontos eseményre készülnek – több hirdetést is elhelyeztek a filmszínház környékén arra vonatkozólag, hogy kedd este ott mutatják be a Becoming Karl Lagerfeld című sorozat első két epizódját, amelyen – ahogy az a vörös szőnyeges premiereken lenni szokott – az alkotás készítői és szereplői is részt vesznek majd.

A vetítést este 8 órára írták ki, ám az érkezésre szánt egy órás időtartam nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a meghívott vendégek mind helyet foglaljanak – a tervezett kezdés előtt negyedórával az utcán még hosszú sor kígyózott a bejáratnál. Persze egy ilyen eseményen senki sem rohan sehova, az alkotó- és színészgárda meg aztán pláne: ők csak azután jelentek meg a helyszínen, illetve vonultak be a terembe, hogy a hostessek helyet találtak mindenkinek.

A mozi szó szerint tömve volt, még a pótszékeken is ültek, mire színpadra szólították az est főhőseit.

12 Galéria: Becoming Karl Lagerfeld - párizsi bemutató Fotó: Olivier VIGERIE

A sorozatban Karl Lagerfeldet Daniel Brühl alakítja. A német-spanyol származású színész pályafutása alatt közel 70 filmben és televíziós sorozatban szerepelt, többek között olyan nevek rendezésében, mint Anthony és Joe Russo, Christian Carion, José Padilha, Julie Delpy, Michael Winterbottom, Paul Greengrass, Quentin Tarantino, Ron Howard vagy Wolfgang Becker. A Good Bye, Lenin! című alkotásban vált világszerte ismertté, de a Nyugaton a helyzet változatlan, az Amerika Kapitány: Polgárháború, a Hajsza a győzelemért és a Becstelen Brigantik című alkotásokban is láthatták a nézők. Mivel a német, a spanyol, az angol, a portugál és a katalán nyelv mellett franciául is folyékonyan beszél, nem okozott gondot neki, hogy egy francia gyártású sorozatban szerepeljen – a felsoroltakon túl egyébként a japán nyelvet is jól ismeri.

A vetítés előtt Brühl mellett a többi színész is felsorakozott a színpadon – a főbb karaktereket megformáló művészek közül jelen volt a Lagerfeld szerelmét, Jacques de Baschert játszó Théodore Pellerin, a divatikon riválisát, Yves Saint Laurent-t alakító Arnaud Valois, és annak üzlettársát, Pierre Bergé-t életre keltő Alex Lutz is, de a Kaiser Karl című könyvet jegyző Raphaëlle Bacqué, a rendező Jérôme Salle, és a sorozat vezető forgatókönyvírója, Isaure Pisani-Ferry is részt vett az eseményen.

A bemutatót egy rövid felvezető beszélgetés nyitotta, majd egyszercsak elsötétült a terem, a színészek és az alkotók kivonultak a teremből, és megjelentek az első képkockák a vásznon, amelyek az Evgueni és Sacha Galperine által komponált zenei kísérettel kiegészülve szinte azonnal visszarepítették a 70-es évekbe a jelenlévőket.

Becoming Karl Lagerfeld - párizsi bemutató

Ki van a maszk mögött?

A minisorozat első része egészen 1972-ig tekeri vissza az időt, amikor is a nagyközönség számára még ismeretlen volt az akkor 38 éves címszereplő – átlagembereknek készített ruhákat, és még nem volt meg a később ikonikussá vált frizurája sem. Az alkotás Párizson, Monacón és Rómán át kalauzolva igyekszik feltárni az iparág egyik legösszetettebb személyiségének kibontakozását,

akit már akkor is az vezérelt, hogy a divat császára legyen.

Miközben a karrierjét építette, Lagerfeld beleszeretett a fiatal és ambiciózus Jacques de Bascherbe, és felvette a harcot barátjával és egyben riválisával, Yves Saint Laurent-nel, aki mögött a rettenthetetlen üzletember, Pierre Bergé állt. Az életét övező csillogás, az egók küzdelme, a grandiózus partik és a pusztító szenvedélyek között a sorozatban Lagerfeld valódi története is feltárul a nézők előtt – kiderül, milyen ember bújt meg a felvett maszk mögött.

Merthogy Lagerfeld – ahogy azt a sorozat is bemutatja – valóban egy zárkózott ember volt, olyasvalaki, aki a privát életében sem tudott igazán felszabadultan viselkedni, feltehetőleg a benne lévő gátak miatt alakult sokszor fájdalmasan a sorsa – valahogy képtelen volt kifejezni, és sok esetben inkább elfojtotta a vágyait, vagy amit gondolt bizonyos helyzetekről.

Brühl kétségtelenül telitalálat volt a szerepre, a színész, ha épp nem is mondott semmit, akkor is az arcára volt írva, hogy a divatikon mit érez, vagy mi jár a fejében egy adott szituációban. De nem csak a főhős, a többi karakter is mélységekig kidolgozott a sorozatban, a drámai élethelyzetek, az ugyan ritkásan, de mindig jól időzített humor pedig a jelenlévők reakcióit látva abszolút előrevetítik az alkotás népszerűségét – a nézők szembesülhetnek azzal, hogy a sikeres emberek esetében a karrierút mellett érzelmi síkon is ugyanannyi a küzdelem és a tragédia, mint bárki más életében, a sorsuk alakulásából pedig talán tanulhatnak is valamit.

12 Galéria: Becoming Karl Lagerfeld - párizsi bemutató Fotó: Boyer David

A bemutatón megszakítás nélkül, egymás után vetítették le a sorozat első két epizódját, amit hangos tapsviharral jutalmaztak a jelenlévők. A második rész után a reflektort hirtelen a közönség sorainak egy pontjára irányították,

ahol mindenki meglepetésére a színészek és az alkotók foglaltak helyet.

Amíg ugyanis a filmvászonra szegeződtek a tekintetek, valahogy visszacsempészték őket a terembe – megható volt látni, ahogy körbenéztek, miközben mindenki őket ünnepelte. A premierest nem messze a Le Grand Rextől egy levezető partival zárult, ahova a főhősök is a vendégekkel tartottak – a helyszínen stílusosan, a sorozathoz passzoló dekorációval és zenével várták a részvevőket.

A Becamong Karl Lagerfeld című sorozat hat epizódja június 7-én érkezik a Disney+ felületére.

(Borítókép: Alex Lutz, Arnaud Valois, Daniel Brühl, Théodore Pellerin. Fotó: Olivier Vigerie)