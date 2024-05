Brad Pitt teljesen magára maradhat, a lánya is elhagyta a vezetéknevét

Egyre inkább úgy tűnik, hogy bár színészként továbbra is a csúcson van, teljesen széthullhat Brad Pitt magánélete. A 60 éves amerikai színész évek óta húzódó válási csetepatéja legújabb fejezetében ugyanis már nemcsak Angelina Jolie, de közös gyermekeik is ellene fordultak. Olyannyira, hogy 18 éves lánya a hétfői születésnapján azzal lepte meg magát, hogy elhagyja a Pitt vezetéknevet.

Továbbra sem csitul Angelina Jolie és Brad Pitt évek óta húzódó válása, a szőlőbirtokukért folyó harc és a gyermekeik felügyeleti jogáért folytatott csata egyelőre pedig korántsem kedvez a kétszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas Pittnek.

Volt felesége mellett ugyanis egyre inkább úgy tűnik, hogy gyermekei is teljesen hátat fordítanak neki. Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Pax Jolie-Pitt, a házaspár örökbefogadott fia többször is nyíltan bírálta édesapját, világklasszis s*ggfejnek nevezte, és felrótta neki azt, hogy tönkretette mindenki életét, aki közel áll hozzá.

Amennyire széles szakadék húzódik Brad Pitt és gyermekei között, annyira nagy az egyetértés a testvéreknél, akik közül már többen is hangot adtak annak, hogy a színész viselkedése miatt nem szeretnék tovább a vezetéknevét viselni, nemrég pedig ebben komoly lépések is történtek. Először Vivienne Jolie-Pitt hívta fel magára a figyelmet ezzel a héten, aki egy Broadway-produkció rendezésében működött közre, a 15 éves lány pedig nevét itt már szimplán Vivienne Jolie-ként tüntették fel a stáblistán.

Ennél is komolyabb lépésre szánta el magát a páros másik lánygyermeke, Shiloh Jolie-Pitt, aki hétfőn 18. születésnapját ünnepelte már, a buli pedig meglehetősen rendhagyóra sikeredett.

A TMZ információi szerint ugyanis

hivatalosan is beadta a névváltoztatási kérelmét, azaz a jövőben csak édesanyja vezetéknevét szeretné viselni.

Bár a táncosnő névváltoztatási kérelmét még nem teljesítették, új neve – amelyet valószínűleg jóváhagynak – egyszerűen Shiloh Jolie lesz. Mindez amiatt különös, mivel nemrég még arról nyilatkoztak a bennfentesek, hogy a lány állítólag azt tervezi, hogy anyja akarata ellenére édesapja villájába költözik.

Vivienna és Shiloh mellett az egykori pár legidősebb lánya, Zahara hat hónappal ezelőtt került a címlapokra azzal, hogy teljes neve helyett csak anyja leánykori nevét hajlandó használni.

Eközben a Us Weekly 2021-ben arról számolt be, hogy a színészek fia, Maddox nem használja a Pitt vezetéknevet a nem hivatalos dokumentumokon, hanem a Jolie-t használja. A színésznő azonban állítólag akkor nem támogatta a vágyát, hogy törvényesen megváltoztassa a nevét, így ő a legfrissebb információk szerint egyelőre még Jolie-Pittként fut, bár vélhetően már nem sokáig.

