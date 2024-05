Az alkohol és a kábítószer rabja volt, a nők bálványa lett

Rohan az idő, ma már a 48. születésnapját ünnepli az írek nőcsábász színésze, Colin Farrell. A kétszeres Golden Globe-díjas ünnepeltet ezúttal kvízzel köszöntjük a jeles nap alkalmából, amelyben fény derül tinédzserkori alkohol és drogproblémáira és arra is, kiknek csapta a szelet Hollywoodban, de a kitöltők számot adhatnak filmjeivel kapcsolatos kérdésekre is. Kitöltésre fel!

Az arcát és a nevét senkinek sem kell különösebben bemutatni, hiszen a Miami Vice, A fülke, vagy éppen az Erőszakik című filmek főszereplőjeként milliók rajonganak érte, azt azonban még a legelvetemültebb moziőrültek sem biztos, hogy tudják, hogy ma már a 48. születésnapját ünnepli a nők ír bálványa, az 1976. május 31-én született Colin Farrell.

Még szerencse, hogy nem is feltétlen a számára biztosan jeles nap miatt kell róla beszélni, hiszen az elmúlt évtizedekben alakításai és elismerései mellett kicsapongó életével és hollywoodi nőügyeivel szolgáltatott bőven más témát is a csámcsogó kritikusainak.

Tehetségét hiába ismerték el 2009-ben és 2023-ban is Golden Globe-díjjal, karrierjét majdnem sikerült saját magának tönkretennie pusztító életmódja miatt. Már tinédzserként inni, cigarettázni és kábítószerezni kezdett, az iskolára fittyet hányva pedig a szórakozás mellett egyedül a helyi lányok kötötték le a figyelmét. A gimnáziumból végül ki is csapták, színészként néhány évvel később mégis be tudott futni – ez azonban bizonyos szempontból csak olaj volt a tűzre.

Grammok és literek

A színész a hírnév növekedésével párhuzamosan egyre több alkoholt és kábítószert fogyasztott, hiszen ennek már anyagilag sem volt komoly akadálya, ez pedig a szervezetébe bevitt mennyiségeken is jól látható. Farrell egy 2003-as interjúban felfedte, hogy önpusztító viselkedése következtében erős lejtmenetben van az élete. Ez nem is meglepő, hiszen elmondása szerint akkoriban

egy hét alatt 20 darab nyugtató, négy gramm kokain, hat gramm speed, 15 gramm hasis, három üveg whiskey, 12 üveg vörösbor és 60 korsó sör volt az adagja, emellett pedig napi 40 szál cigarettát is elszívott.

A rocksztárélet azonban komoly depresszióhoz vezetett, ebből pedig első gyermekének születése tudta csak kirántani, amivel egy új célt és értelmet kapott az élete. A változás a színészi karrierjében is áttörést jelentett. Mindezt főként Joel Schumacher Tigrisek földjén (2000) című filmjének köszönhette, majd látható volt a Törvényen kívül és A fülke című alkotásokban is. A Tigrisek földjében nyújtott alakítása miatt szemelte ki Gregory Hoblit rendező is a Hart háborúja nevet viselő alkotásához, ami később szintén jó ajánlólevélnek bizonyult, hiszen Steven Spielberg is munkát ajánlott Farrellnek a Különvéleményben.

Film filmet követett, az első igazán nagy elismerésre mégis egészen 2009-ig kellett várnia, amikor is megkapta az első Golden Globe-díját az Erőszakikban nyújtott alakításáért. Ezen kívül ez idáig egyszer nyerte el ismételten a legjobb férfi főszereplőnek járó gömböt, 2023-ban A sziget szellemei című filmért díjazták.

És hogy mit lehet még tudni a születésnapos Colin Farrell életéről? Mai kvízünkből ön is kiderítheti!

(Borítókép: Colin Farrell 2022-ben. Fotó: Laurent Koffel / Getty Images)