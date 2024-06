Nem arról beszélünk, milyen zseniálisak, hanem hogy milyen gyötrelmes életük volt

2024. június 7-én érkezik a Disney+ felületére a Karl Lagerfeld életéről szóló hatrészes drámasorozat. A Becoming Karl Lagerfeld című széria első két epizódját május 28-án mutatták be Párizsban – a Le Grand Rexben tartott premier előtt, ahova az Index is meghívást kapott, a sorozatban a divatikon riválisának karakterét megformáló Arnaud Valois-val beszélgettünk.

Karl Lagerfeld eseménydús pályafutásának talán legizgalmasabb és egyben legdrámaibb tíz évét dolgozza fel az a hatrészes, francia gyártású sorozat, amely a Disney+ felületén debütál június 7-én. A Becoming Karl Lagerfeld című alkotás Raphaëlle Bacqué 2020-ban megjelent „Kaiser Karl” című bestsellere alapján készült, a divatikon karrierje mellett a magánéleti küzdelmeire koncentrálva. Utóbbit a nagyközönség eddig csak felületesen ismerhette, Lagerfeld ugyanis – akit a sorozatban Daniel Brühl kelt életre – nagyon ügyelt rá, hogy a privát szféráját óvja. Esetében egy nagyon összetett személyiségről van szó, míg kívülről egy sikeres, nagyvilági figurának gondolná az ember, érzelmi síkon egy introvertált, az érzéseit nehezen kimutató, a fájdalmait magába fojtó férfi volt.

A sorozat Lagerfeld életének pont azon szakaszáról szól, amelyben mind a pályafutása, mind a párkapcsolata tekintetében a legnagyobb csatákat vívta, a kettő ráadásul szorosan össze is fonódott – magánéleti küzdelmei a karrierjének alakulására is hatottak, és fordítva. A két terület kulcsfigurái is azonosak voltak – közülük a sorozatban a barátját és egyben riválisát, Yves Saint Laurent-t alakító Arnaud Valois-val a május 28-i párizsi bemutató előtt beszélgettünk.

A 40 éves francia színész 2006-ban kezdte a pályafutását, ő alakította Nathant a 2017-es 120 dobbanás percenként (120 BPM) című filmben. Jogi tanulmányait annak idején a színészkedés miatt hagyta abba, majd egy sor elutasítás után elhagyta Franciaországot, és hat évre Thaiföldre költözött. Visszatérését követően a már említett 2017-es főszerep aztán nemzetközi ismertséget hozott számára, ugyanabban az évben a Vanity Fair a világ tizenegyedik legbefolyásosabb francia személyiségének rangsorolta.

A Becoming Karl Lagerfeld című alkotásban Arnaud Valois a 20. század egyik legjelentősebb divattervezőjét alakítja. A sorozat elején Yves Saint Laurent már megalapította a divatházát üzlettársával, Pierre Bergével, és szilárdan megvetette a lábát a divat világában – saját készruhabutikját, a Saint Laurent Rive Gauche-t vezeti, és kezdi felhívni magára a nemzetközi szcéna figyelmét, múzsái között szerepel Loulou de La Falaise és Paloma Picasso is. Ő nemcsak a főhős barátja, hanem a szakmai riválisa is, ráadásul érzelmi síkon is megvívnak egymással – Lagerfeld szerelme, Jacques de Bascher ugyanis egy ideig titokban viszonyt folytat vele. A szerelmi háromszög mindnyájukat megviseli – a sorozatban így nemcsak Karl Lagerfeld, hanem Yves Saint Laurent sorstragédiájának is szemtanúi lehetnek a nézők.

Rengeteg volt az újdonság

Valois azt mondja, színészként nem volt idegen számára egy olyan alkotásban szerepelni, amelynek közegét a divatvilág adja. Szakmájából adódóan rengeteg helyen kell reprezentálnia, nagyon sok premieren, promóciós kampányban vesz részt, amelyeket egyébként nagyon élvez. Karl Lagerfeld sztoriját viszont ilyen mélységekig korábban nem ismerte.

„Egyszer dolgoztam vele, 22 éves koromban fotózott. Vicces, nagyon szellemes és okos embernek ismertem meg. Azt viszont nem tudtam, hogy ő és Yves nagyon közeli barátok voltak – nem ismertem a barátságuk történetét. Jacques de Bacherről és a románcukról hallottam. Szóval ahogy készültem a szerepre, nagyon sok új dolgot tudtam meg Yves Saint Laurent-ről és Pierre Bergéről is” – mondta kérdésünkre a színész, hozzátéve: abban, hogy elvállalta a szerepet, leginkább az motiválta, hogy a sorozatban az ikonok mögött az emberekre koncentrálhatnak.

Nagyon érdekes az a nézőpont, amikor nem arról beszélünk, hogy milyen zseniálisak voltak ezek az emberek, hanem hogy milyen nehéz és gyötrelmes életük volt, és hogy bizonyos értelemben milyen túlzóak voltak mélyen, legbelül

– hangsúlyozta.

„Bizonyos értelemben még most is Yves vagyok”

Valois egyébként tökéletesen elégedett volt azzal, hogy Yves Saint Laurent karakterét kellett megformálnia. Szerinte amúgy is nagyon fontos, hogy a címszereplő Lagerfeldet egy német színész alakítsa, Daniel Brühlt pedig hihetetlenül jó színésznek tartja – azt mondja, álmodni se merne arról, hogy úgy játssza a divatikon karakterét, mint ő. Kétségtelen, hogy Brühl óriásit alakít ebben a sorozatban, de Valois egyébként ugyanolyan telitalálat volt Yves szerepére, aki ráadásul kulcsfontosságú figura Lagerfeld életében, hiszen mind a pályafutásuk, mind az érzelmek síkján valahol az ő létezése teremti meg a versenyt közöttük.

„Yves esetében egy nagyon bonyolult emberről van szó, sokféle hangulattal, vibrálással. Persze a divat iránti szenvedélye az egyik fő dolog az életében, de a vágyai, a veszélyhez és a bonyolult helyzetekhez való vonzódása, hogy bajba sodorja magát folyton, szintén nagyon erőteljes. Én igazából ezt fedeztem fel benne” – mondta a színész, hozzátéve:

Ő egy igazi művész, akinek nagyon erős vonzalmai és szenvedélyei vannak, amiket ki kell elégítenie. Az, hogy egy divatházat irányít, nagy terhet ró rá, amit nehezen kezel, ezért néha menekülnie kell ebből a szerelem, a szex és a drogok segítségével. Nagyon érdekes volt egy ilyen embert ábrázolni.

Kérdésünkre Valois azt is elárulta, hogy Yves karakterének megformálása több kihívást is tartogatott számára. Fizikai értelemben például meg kellett változtatnia a megjelenését, a kisugárzását, de mentálisan is rá kellett állnia a szerepre, mindezt pedig hét hónapig fenntartania, amíg – ha nem is minden nap – a sorozat tulajdonképpen forgott.

Ez egy meglehetősen nagy utazás volt számomra. Nem úgy kell elképzelni, hogy az ember hazamegy este, és azt mondja, oké, végeztem. Bizonyos értelemben még most is Yves vagyok

– magyarázta Valois.

Az ikon és aki mögötte van

Ha Karl Lagerfeld szemszögéből nézzük a sztorit, vetélytársként, illetve a szerelmét elcsábító figuraként Yves Saint Laurent nem feltétlenül pozitív színben tűnik fel a történetben, de ahogy mindenkinek, az ő karakterének is megvan a maga igazsága. Hogy vajon a közönség számára mitől válhat szimpatikussá, illetve mi az, amit szeretni lehet benne, azzal kapcsolatban a színész úgy fogalmazott:

Szeretném, ha a nézők felfedeznék, hogy a zseniális, nagyszerű ikon mögött egy igazi ember van, akinek rengeteg a gondja. Olyan életet él, ami túlságosan küzdelmes neki, mert keveri a szakmai és a magánéletet, de ennek ellenére megpróbál boldog lenni, ami elég nehéz.

Jacques de Bascherrel való viszonya egyébként szerinte részben ugyanúgy a rivalizálás miatt alakult ki, bizonyos értelemben ez is egy kihívás volt Yves-nek, hiszen a fiatal férfi azért tűnhetett izgalmasnak, mert Karl szerelme volt. A későbbi mentális összeomlása viszont a színész szerint enélkül is bekövetkezett volna, pontosan amiatt, ahogyan élt.

A partik, a sok stressz és a sok felelősség túl nagy teher volt neki. Szóval szerintem, bár ez a románc váltotta ki, nem ez volt az igazi oka. Az egyik epizódban el is mondja, hogy egyébként is szenved a melankóliától. Ez része a személyiségének, de aki megnyomta benne a megfelelő gombokat, hogy tényleg megőrüljön, az Jacques volt, valóban

– mutatott rá Valois.

Örülne a folytatásnak

Mások élettörténetéből akár tanulhat is az ember, hiszen a filmekben sokszor felfedezhetünk olyan szituációkat, amelyekhez hasonlókba akár már mi is kerültünk vagy kerülhetünk még. Valois szerint Lagerfeld sztorija, illetve Yves sorstörténete által megtapasztalhatják a nézők, hogy azoknak a híres és gazdag embereknek, akiknek tényleg mindenük megvan, elég nyomorult a magánéletük. Bár mindez csak a függönyök mögött zajlik, azért kicsit szomorúnak tartja. Hogy a forgatások és Lagerfeld történetének alapos megismerése után vajon megváltozott-e a véleménye a divatikonról, arról úgy fogalmazott:

„Ugye, én nem igazán voltam tisztában az összes nehézséggel, amelyen át kellett verekednie magát, hogy azzá váljon, aki lett. Tudtam, hogy nagyon beszédes és vicces figura volt, és néha egy kicsit undok. De német származásúként az 50-es, 60-as évek Franciaországában nagyon nehéz lehetett. Szóval bizonyos értelemben inspiráló, amit végül elért, hiszen a nagyon nehéz kezdet után Karl szupersztár lett. Yves már 30 évesen szupersztár volt, aztán a 80-as, 90-es években kicsit bonyolultabbá vált az élete, és már csak egy múzeumi darabnak számított, akit úgy hívnak, hogy ikon, és akit nem lehet megérinteni. Karl ehhez képest még mindig élő, még mindig a fiatalokkal lóg, de ezt már nem mutatjuk meg a sorozatban, talán a második évadban, ha lesz” – mondta a színész, kérdésünkre hozzátéve:

Én szeretném, ha lenne folytatás. Szeretném Yves pszichológiáját egyre mélyebben felfedezni.

(Borítókép: Arnaud Valois a Becoming Karl Lagerfeld című sorozat párizsi bemutatóján. 2024. 05. 28., Le Grand Rex. Fotó: Olivier Vigerie)