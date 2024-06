Budapesten vacsorázott, majd Tökölön töltötte az éjszakát Bill Murray

Bill Murray Golden Globe-díjas amerikai színész szombaton Magyarországra érkezett. A híresség egy barátját és annak feleségét látogatta meg. Kedden már utazik is tovább Görögországba.

Magyarországra látogatott Bill Murray Golden Globe-díjas amerikai komikus és színész. Az Éjjeli Bagoly Étterem és Panzió meg is osztotta hétfőn, hogy egy igazán kedves hírességet láttak vendégül.

A 73 éves színész titokban érkezett az országba még a múlt szombaton, előtte Németországban forgatott. Mint kiderült, egy barátját, Michael Stengert és annak feleségét, Évát látogatta meg Tökölön.

Régóta mondtam neki, hogy egyszer meglátogatom Magyarországon, és most, hogy Németországban forgattam, úgy gondoltam, ideje beváltani az ígéretemet

– mondta a színész a Blikknek. Bill Murray-nek nagyon tetszett Budapest, és sok meglepetés érte, a magyar ételek kifejezetten érdekelték őt. Többek között a cigánypecsenyét is kipróbálta, de a csirkepaprikást is mindenképpen meg szeretné kóstolni. Továbbá életében először Unicumot is ivott, ami teljesen lenyugtatta őt.

„Vitathatatlanul gyönyörű ez a város. Kis nehézséget okozott, hogy cigányzenét találjunk, de ma este újra megpróbáljuk, vagy csak cigányzenészeket hívunk a házhoz” – mondta Murray.

Michael Stenger elmondta, hogy 35 évvel ezelőtt ismerte meg Bill Murray-t. A magyar férfi ugyanis 1956-ban disszidált Magyarországról, majd limuzinsofőrként kezdett dolgozni New Yorkban, és sokszor fuvarozta a humoristát egy-egy fellépése után.

„Bill reggel korán kel, megiszik egy kávét, aztán visszafekszik, majd alszik még egy-két órát. Semmiféle sztárallűrje nincs: képzeljék el, hogy ez a pasas még életében nem szedett fáról cseresznyét, most, a mi kertünkben csinálta először, és úgy ette, hogy mindene csupa cseresznyelé lett” – tette hozzá Michael.

Bill Murray kedden már utazik is tovább Görögországba, egy golfversenyre. Mint ismert, a színész az ismertségét a Saturday Night Live amerikai tévéműsornak köszönheti, a filmvilágban pedig a Szellemirtók és az Idétlen időkig című filmeknek.