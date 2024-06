A színésznőnél még 2021 augusztusában diagnosztizáltak szklerózis multiplexet. A betegség a központi idegrendszert érintő gyulladásos autoimmun betegség, amelynek során az agy és a gerincvelő idegsejtjeinek védőburka, az úgynevezett velőshüvely megbomlik. Éppen a Halott vagy című sorozatot forgatta, amikor kollégája unszolására kivizsgáltatta magát, és fény derült a betegségére, ezért egy időre szüneteltették a forgatásokat, hogy elkezdhesse a kezeléseket.

Christina Applegate ezt követően 2023-ban jelentette be, hogy visszavonul a színészettől. Egy pár hónapja készült interjúban pedig azt mondta: úgy érzi, hogy a pokolban él.

A színésznő most ismét interjút adott egy amerikai podcastműsorban, ahol azt mondta: a szklerózis multiplexszel folytatott csatája miatt súlyos depresszióban is szenved, és egyszerűen nem akar élni.

Most olyan depresszióban vagyok, amilyet szerintem évek óta nem éreztem. Olyan, mint egy igazi »Francba az egésszel« depresszió, ami engem is megrémít egy kicsit, mert nagyon fatalista érzés. Olyan sötétség csapdájába estem, amit nem éreztem már nem is tudom, mióta, talán vagy 20 éve