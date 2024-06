David Beckham beépült a királyi családba

A királyi család egy viszonylag zárt közeg, amelynek tagjai annak ellenére, hogy világszerte ismertek, nem esnek bele a celeb kategóriába – bár Harry herceget illetően egyesek vitatkoznának ezzel kapcsolatban. A família ugyanakkor mára megtanulta, hogyan építsenek ki jó viszonyt nem arisztokratának minősülő, de a nép által közkedvelt személyekkel.

Különösen a brit hírességekkel ápolnak közeli kapcsolatot, és hogy kikről van szó, elég arra visszagondolni, hogy a múltban történt királyi eseményeken – esküvőkön vagy egyéb rendezvényeken – mely ismert emberek szerepeltek a meghívottak listáján. Közéjük tartozik többek között Elton John, Ellie Goulding, Judi Dench, Eddie Redmayne, Cara Delevingne, Angelina Jolie, Rod Stewart, Tom Cruise, illetve a Beckham család.

Victoria és David Beckham, illetve a királyi család közös múltra tekint vissza, amelynek megkoronázásképp a sportoló nemrég igazi megtiszteltetésben részesült. Még az előző hónapban kapott meghívást III. Károly Gloucestershire-i birtokára, a Highgrove-ra, ami hat hektárt ölel fel. Mindamellett, hogy a királynak van ezen a területen egy kastélya, itt találhatóak a The King's Foundation nevezetű jótékonysági szervezet által finanszírozott oktatási pontok bázisa, amelyeknek diákjai Highgrove-ban élnek és tanulnak. Beckhamet egyébként tavaly októberben hívták meg először, hogy nézze meg a cég munkáját, ám az idei látogatásának már gyümölcse is lett.

Ahogy arról a Daily Mail beszámolt, az egykori sportoló lett a The King's Foundation nagykövete. Ő az első, akit III. Károly megkoronázása óta ilyen poszttal tüntettek ki (bár nem az utolsó), és úgy vélik, a király ezen döntése biztos út lehet afelé, hogy Beckham a jövőben lovagi címet kaphasson, azaz Sir David Beckhamként lehessen hivatkozni rá – már korábban is elterjedtek ezzel kapcsolatos híresztelések.

Izgatott vagyok, hogy a The King's Foundationnel dolgozhatok, és lehetőségem nyílik arra, hogy segítsek felhívni a figyelmet a jótékonysági szervezet munkájára. Mindig is szerettem volna segíteni a fiataloknak abban, hogy bővítsék látókörüket, és különösen várom, hogy támogassam az alapítvány oktatási programjait és azon törekvéseit, hogy a fiatalok jobban hozzáférjenek a természethez

– nyilatkozta az új szerepkör kapcsán Beckham.

Mint ismert, az akkor még herceg Károly 1986-ban alapította meg a The King's Foundationt, amelynek székhelye a skóciai Dumfries házban van. A szervezet célja az olyan közösségeknek való segítségnyújtás, akiknek fontos a fenntarthatóság, illetve hogy ezzel kapcsolatban oktassák a fiatalokat, a vidéki készségekre összpontosítva. Beckham nagykövetként a kampányok támogatásával és rendezvényeken való részvétellel fogja népszerűsíteni a jótékonysági szervezetet, beleértve a közelgő The King's Foundation díjátadót is. III. Károlyt és a sportolót ugyanakkor nem csak a jelenlegi közös munka fűzi össze, mivel már hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolnak egymással, sőt Beckham még királyi kitüntetéssel is rendelkezik.

III. Károly nagy Spice Girls fan

Még tavaly jelent meg a sportoló életét feldolgozó netflixes sorozat, a Beckham, amelyben ugyan karriere és magánélete több szakaszára is kitért, arról nem esett szó, hogy milyen gyengéd szálak fűzik őt a királyi családhoz. Holott nejével igen közeli barátságban állnak Vilmos és Harry herceggel. A trónörökös és David Beckham például korábban egy videóban álltak ki amellett, hogy a futballtársadalom egy szellemileg egészséges közeggé váljon. Szintén mindketten részt vettek a Vilmos herceg által megalapított Earthshot Prize Awards-on 2022-ben, amelynek célja, hogy elismerje azokat, akik elég elkötelezettek, hogy innovatív megoldásokat keressenek a világ legnagyobb környezeti kihívásaira. Ezen felül a pár szinte állandó vendége a királyi esküvőknek, mivel Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-es esküvőjét követően 2018-ban Harry herceg és Meghan Markle menyegzőjéét sem hagyták ki.

A jó ismertség pedig éppenséggel Victoria Beckhamnak köszönhető, aki 1997-ben – amikor még a Spice Girls tagja volt – találkozott Károly herceggel a The Prince's Trust jótékonysági szervezet gáláján. Azon év őszén még egyszer összefutottak Johannesburgban, amit a herceg élete második legjobb pillanatának nevezett – mivel az első az volt, amikor legelőször találkoztak. Az ezt követő években Victoria Beckham a királyi család számos jótékonysági rendezvényén részt vett, 2000 nyarán pedig már David Beckhammel együtt jelentek meg a londoni Hyde Parkban a The Prince's Trust eseményén – közös kép is készült róluk. Bár ebben az időben a pár többedjére futott össze a herceg Károllyal, illetve fiaival, a II. Erzsébettel való találkozásra 2002-ig várni kellett – amelyet számtalan egyéb alkalom követett.

Egy évvel később a királynő a Brit Birodalom Rendjének kitüntetésével jutalmazta Beckhamet a futballteljesítményéért – akkoriban még az angol futballcsapat kapitánya volt. Később, 2017-ben pedig Victoria Beckham is ebben az elismerésben részesült divattervezőként elért sikerei kapcsán. Beckhamék királyi családdal való szívélyes viszonyát mi sem mutathatná be jobban, minthogy III. Károly megkoronázását követően a sportoló egy üveg mézzel lepte meg a királyt. Mint ismert, az uralkodó méhkasokat tart a királyi birtokokon, ahogy a koronavírus-járvány alatt Beckham is beleszeretett a méhészetbe, amíg otthon töltött el sok időt. III. Károly akkor azzal viccelődött, akár csereberélhetnék is a házi mézeket.

A nehéz búcsú

II. Erzsébet halála egész Nagy-Britanniát és a Nemzetközösséget megrázta, azokat pedig különösen mélyen érintette, akiknek volt alkalmuk vele személyesen is találkozni. David Beckham azon kiváltságosok közé tartozik, akik nemcsak szemtől szemben állhattak a királynővel, hanem egy kitüntetést is átvehettek tőle. A néhai uralkodónak halálát követően hosszú útja vezetett Skóciából Angliába, ahol a Westminster Hallban ravatalozták fel a koporsóját, és négy napon keresztül mindenki leróhatta a kegyeletét. Óriási sorokba verődve várakoztak a világ minden tájáról érkezett gyászolók, akik között helyet foglalt David Beckham is. A sportoló 12 órán át ácsorgott, szóba elegyedve a helyiekkel, mire bejutott, és méltó búcsút vehetett mindenki kedvenc királynőjétől.

(Borítókép: Vilmos herceg, Katalin hercegné és David Beckham az Earthshot Prize Awards-on 2022-ben /Fotó: Getty Images)