Jakupcsek Gabriella újságíró, műsorvezető Lakatos Levente podcastadásában fejtette ki véleményét a nemi szerepekről. Szerinte a párkapcsolatokban is van egy szereposztás.

Jakupcsek Gabriella a Levente Klubja című műsorban beszélt arról az új könyve (Csakazértis szerelem) apropóján, hogy mit gondol a férfi-női szerepek, valamint a párkapcsolati dinamikák változásáról.

Látom a baráti körömben a fiúknál, meg a saját fiaimnál, hogy rettenetesen taszítóak tudnak lenni a nők. Ezt ki kell, hogy mondjam. Tehát az a nő, aki farkat növeszt magának, rossz úton jár. És minden lehetséges segítséget megkap a társadalomtól, hogy ezt megtegye, ha akarja. A Tinderen a második kérdés, hogy holnap akarsz-e gyereket, de az első, hogy átjössz-e. Erről nekünk kell elbeszélgetnünk a lányainkkal

– nyilatkozta a műsorvezető, aki szerint már a kapcsolatok elején tisztázni kell a szerepeket.

Mint fogalmazott, egy kapcsolatban is kell egy házvezetőnő, és bár ő egy domináns nő, tud törékeny virágszál is lenni. „Ezt egy férfinek nem úgy kell megélni, hogy őt leuralják, hanem úgy, hogy ha a vasalt ing jó, ha ott lóg, akkor ne csodálkozzon, hogy azt is megmondják, mit vegyen a boltban”.

Jakupcsek Gabriella úgy véli, ez egy szereposztás, és tisztázni kell az elején, ki mit csinál és mit vár el a másiktól. „Tehát vannak dolgok, amikhez én nem nyúlok hozzá, mert férfi dolognak tartom, nem foglalkozom a kerékcserével, nem én vagyok, akinek a zárat meg kell javítania, ha beragad. Cserébe gondoskodom róla például, hogy gyógyszert vegyen be és még sorolhatnám...” – tette hozzá.

Mint írtuk, Jakupcsek immár 31 éve alkot egy párt Kliegl Ádámmal, idén pedig már 25 éve lesz annak, hogy házasságot is kötöttek. A 61 éves író nem tagadja, néha maga is rácsodálkozik arra, hogy ilyen hosszú ideje kitartanak egymás mellett.

