Diana hercegné kalapján a világ szeme, de egy kitaposott csizma is nagyot menetelhet

Az idei nyári szezon különösen izgalmasnak ígérkezik, nem mindennapi tételek keresik új gazdáikat a világ legprominensebb aukciósházainál: többek közt koronás fők és popkulturális ikonok ruháira, mozifilmek kellékeire, egy komplett dinoszaurusz-csontvázra vagy neves művészek alkotásaira lehet akár online is licitálni. A sok kincs közt nem egyszerű feladat eligazodni, így összeszedtük, hogy véleményünk szerint a kollekciókon belül mely darabokért érdemes most harcba szállni és jó befektetést csinálni velük.

A világ legértékesebb, valamilyen okból piacra kerülő kincseinek döntő hányada pár nemzetközi aukciósháznál kel el jó áron, a világszám portékát rejtegető tulajdonosoknak vagy azok elhunyta után az örököseiknek így a Christie'snél, a Sotheby'snél, a Phillipsnél és a Dorotheumnál érdemes például kilincselnie. Ezek a nagy múltú házak minden évben számos tematikus árverést rendeznek itt-ott a bolygón vagy a digitális térben, amelyeket egy-egy kategóriának dedikálnak, így van, amikor a drágaköves ékszereket, a luxustáskákat, az ázsiai vagy az európai klasszikus képzőművészetet, netán a könyvritkaságokat helyezik a fókuszba.

Nem arról van szó, hogy ezekben a katalógusokban ne lehetne valami különlegességre bukkanni, de vannak olyan aukciók, amelyek már önmagukban szenzációnak számítanak, ilyen volt például tavaly ősszel az elfeledett Habsburg-ékszerkollekció vagy a Rothschild-műtárgygyűjtemény elárverezése, mi is írtunk mindkettőről.

Az alábbiakban az előttünk álló negyedévet tekintjük át, hogy le ne maradjon senki se az olyan különlegességekről, mint például a régi kéziratokat és kódexeket magában foglaló, a Christie'snél június 11-én árverése kerülő Schөyen-gyűjtemény, amelynek része egy 15. századi, latin nyelvű magyar misekönyv is. De valami van a levegőben, hiszen két konkurens aukciósház is külön árverést szentelt Pablo Picasso kerámiáinak.

A Christie's két online aukción tűzte ki e jeles napokat, míg a Phillips holnap, Londonban tervezi ezt megtartani – ez utóbbi árverésen számozott Picasso-nyomatokra is lehet majd licitálni. A spanyol mester mellett Henri Matisse érdemel még figyelmet, egy seregnyi nyomat és rajz keresi a gazdáját a Christie'snél a június 5–17. közt megtartott online árverésen.

Brit celebritásnak is lehet most öltözni

Ugyancsak a Christie's árverezi el június 24-én egy londoni és június 28-án egy online aukció keretében a 2022-ben elhunyt Vivienne Westwood személyes gardróbjának legjobb darabjait. A punk ihlette stílusával világmárkát építő brit divattervezőnő számos olyan ruhája, ékszere és divatkiegészítője kerül kalapács alá, amelyeket eseményeken, illetve fotózásokon is viselt. A befolyó összegből a dizájner által is rendszeresen támogatott szervezetek – mint az Amnesty International vagy a Greenpeace – is részesülnek.

De ha valakinek a punk és az újromantikus darabok nem jönnek be, szinte vissza nem térő alkalomnak tűnik, hogy a brit királyi család ruhái közül válogasson. A főként hírességek hagyatékának elárverezésére specializálódott Julien's Auctions június 27-én tartja Los Angelesben és online a „Diana hercegné & a királyi gyűjtemény” nevű árverését. Összesen 169 olyan tárgyat bocsátanak megvételre, amelyek a Windsor-ház tagjainak tulajdonában voltak. Ezek közt megtaláljuk Viktória királynő csipkedíszítéses hálóingjét és textilzsebkendőjét, de egész sok tárgy van a windsori hercegi pártól is.

Ezek közt a legérdekesebb II. Erzsébet nagybátyjának, VIII. Eduárd lemondott királynak a három pipája, illetve komornyikjának, A korona című sorozatban is szereplő Sydney Johnsonnak az uniformisa. A windsori hercegnének, Wallis Simpsonnak a ruháiból természetesen a legdrágábbak a nagy divatházaktól való darabok, a legjobb fogás az 1970-es Givenchy haute couture selyemestélyi, amelyet akkor viselt, amikor férjével Nixon elnököt és feleségét látogatták meg a Fehér Házban, ezért akár kétmillió forintot is kell majd fizetni valakinek.

Ugyanennyire taksálják a maximum becsértékét a Christian Dior 1967-es tavasz–nyári kollekciójából való szettnek és a francia divatház egy 1961-es modelljének is. Természetesen a legtöbb tétel a néhai Diana hercegné ruhatárából való, itt kiemelendő a szalmakalap az 1985-ös ausztrál körútról, amelyet Lady Di a melbourne-i Királyi Botanikuskertben viselt. A fejfedő akár több mint hétmillió forintot is érhet, de ez az ár természetesen messze alatta van a nagyestélyi ruháknak, amelyeknek a maximum becsértéke darabonként közel 72 millió forint. Mint az aukciósház társalapítója elmondta, bár nem ez az első, Lady Diana személyét középpontba helyező árverésük, ez a valaha volt legnagyobb eladásra kínált gyűjtemény a hercegné egykori ruháiból, táskáiból, kalapjaiból és cipőiből.

Sisi magyar bársonykabátja közel tízmillió forintba is kerülhet

A bécsi székhelyű Dorotheum aukciósház időnként nagyszabású árverést rendez olyan tárgyakból, amelyek a Habsburg–Lotharingiai-családhoz köthetők. Az utolsó pont tavaly volt ilyentájt, de mi is írtunk egy korábbiról. A katalógusba kerülő leütési tételeket négy nagy csoportba tudjuk sorolni. Vannak olyan tárgyak, amelyek a volt osztrák császári, valamint magyar és cseh királyi család tagjait ábrázolják, de nem feltétlenül voltak a família birtokában.

A következő szint, amikor a tárgyak valamelyik palota vagy kastély berendezéséhez tartoztak, legyen szó bútordarabról vagy tányérról, de valójában egyetlen családtagnak sem képezték a személyes tulajdonát. A legdrágább darabok természetesen azok, amelyek bizonyíthatóan rendszeresen szolgálták egyazon koronás főt. A negyedik kategória pedig egy kicsit különutas, hiszen ezek a tárgyak nem az Osztrák–Magyar Monarchia topelitjétől származnak, hanem a volt orosz vagy bolgár cári udvarból, netán más országok kékvérűitől.

A rengeteg tárgyat felvonultató katalógus egyik legszemrevalóbb eleme a magyaros stílusú, aranypaszományos bársonykabát, amely valószínűleg valahol 5,8 és 9,5 millió forint között fog elkelni. Erzsébet királyné személyes hagyatékából jegyezzük még meg az akár 1,5 millió forintot is érő bőr, monogramos lovaglópálcát, a darabonként akár 1,2 milliós csipkekeszkenőket és az akár 2 millió forintot is taksáló csipke- és gyöngyház legyezőt, a Szent Korona ábrázolásával. Ez utóbbit az uralkodópár egyik lánya, az Esztergomot Párkánnyal összekötő híd névadója, Mária Valéria főhercegnő is bizonyíthatóan használta.

A kollekció érdekes darabja még Ferenc József sarkantyús, viseltes csizmája, amiért akár több mint 3 millió forintot is elkérhetnek majd, és akár arra is lehet számítani, hogy az uralkodó szemüvege (tokkal együtt) se lesz túl olcsó, közel 2 millió forintért vihető majd haza. Sokkal drágább viszont az a 138 darabos ezüst utazó étkészlet, amelyet személyesen Ferenc József öccse, Miksa főherceg (később mexikói császár) használt, ezért akár több mint 4,5 millió forintot is kell majd fizetni. Ezekre mind le lehet csapni június 11-én a bécsi Dorotheum-palotában – bár arra is fel kell készülni, hogy a licitharcban nagyságrendekkel többet kell egy-egy kiszemelt és vágyott tárgyért fizetni, mint az előre kalkulált maximális becsérték. Jó példa erre, hogy míg az aukciósház arra számított tavaly, hogy Sisi manikűrszettjéért az is nagy eredmény, ha 1,5 millió forintot el lehet kérni, ezért végül valaki 22 millió forintot fizetett. Ugyanígy a császárné napernyőjét 2,3 millió forintra tették legfeljebb, egy licitálónak mégis megért több mint 35 millió forintot, hogy a magáénak tudja.

Kinek kell otthonra egy Stegosaurus?

A Sotheby's idei évi talán legnagyobb dobása az Apex névre keresztelt Stegosaurus csontváz. A támadó pozitúrában, egy fémszerkezetre applikált csontváz szinte teljes: 247 darab csontja eredeti (a többi 3D-nyomtatott), ezzel pedig az egyik legépebben megmaradt, valaha kiásott példány a világon. A 3,4 méter magas, 6 méter hosszú állat a késő jura korban élt, körülbelül 146-161 millió évvel ezelőtt. A csontokon harcból eredeztethető sérülés vagy ragadozó fogazatának nyoma nem látszik, így feltehetően a teljesen kifejlett példány természetes, előrehaladott korából fakadó halált halt.

Az amerikai Colorado államban bukkant rá egy paleontológus a saját birtokán 2022 májusában, a tulajdonosról annyit lehet tudni, hogy már több dinoszauruszt is kiásott, köztük volt több olyan is, amelyet közgyűjteményeknek ajándékozott. Ez azért fontos, mert a tudósok részéről mindig éles kritika kíséri az ilyen reprezentatív fosszíliák elárverezését, hiszen a múzeumoknak nincs annyi pénze, hogy ezekért harcba szálljanak, ellenben relatíve kevés a szinte teljesen megmaradt csontváz.

A kutatók véleménye szerint inkább tudományos és ismeretterjesztő célokra kellene ezeket használni, semmint, hogy ezek a ritkaságok egy milliárdos otthonát az emberektől elzárva dekorálják. Apexet valószínűleg valahol 1,4 és 2,1 milliárd forint közt fogják megvenni július 17-én, ezt megelőzően azonban kiállítják és ingyen megnézhető lesz a Sotheby's New York-i bemutatótermében. A csillagászati ár nemcsak annak köszönhető, hogy ez az egyik legközismertebb dinófaj, hanem hogy ez a példány ennek a legteljesebb kövülete is.

Ez az első alkalom egyébként, hogy egy aukciós ház szinte az első kapavágástól végig kíséri egy ásatás és preparálás minden folyamatát, de a Sotheby's volt az első abban is, hogy elárverezzen egy komplett dinoszauruszt 1997-ben – az akkor közel 3 milliárd forintot érő Sue névre hallgató T-Rex egyébként jelenleg ma Chicago természettudományi múzeumában tekinthető meg.

Még James Bond szétlőtt autóablakáért is lehet versenyezni

A Julien's Auctions a Turner Classic Movieszal másodjára működik együtt és rendezi meg június 12–14. közt a „Hollywoodi legendák: veszély, katasztrófa és diszkó” című árverését, ahol temérdek (1222 db) filmkellékre és kosztümre lehet licitálni Los Angelesben vagy online. Örülhetnek így

a Vissza a jövőbe,

a Majmok bolygója,

a Csillagok háborúja,

a Terminátor,

az Indiana Jones,

a Jurassic Park,

a James Bond,

a Gyűrűk Ura

vagy a Batman rajongói,

de olyan, sztárokhoz köthető egyéb relikviákat is lehet találni, mint több Marilyn Monroe által viselt ruha (az egyik 10-18 millió forint közé tippelve) vagy James Dean cipője 3,5-7 millió forint közé saccolva, és ugyanennyit érhet Dustin Hoffman kampókeze is a Hook című filmből.

Gal Gadot kosztümje abszolút viszi a prímet a Wonder Womanből a szuperhősös mozik terepén, a dressz 21-29 millió közt kelhet el, de ha valakinek kell a többi kiegészítő is farsangra mondjuk, akkor akár további 21 millió forintot is le kell szurkolni. Ehhez képest a férfi szuperhősök maszkjai filléresek, Christian Bale vagy Val Kilmer Batman-maszkjai 1-7 millió forint közt lesznek valahol, Pedro Pascal sisakja a Mandalorianből talán elérheti a 10 millió forintot is, ami így megelőzi Robert Downey Jr. Vasember- és Chris Evans Amerika kapitány-maszkját is, ezek egyaránt 3,5-7 millió forint közé lettek ugyanis belőve.

De szert lehet tenni egy agyagkatonára is A Múmia – A Sárkánycsászár sírja című moziból akár már 700 ezer forintért is, Sylvester Stallone sárga Nike boxcipőjével a Rocky 3-ból kissé ettől drágábban kell kalkulálni. Azonban nem drága Emily Blunt koronája Az ifjú Viktória királynő című fimből vagy Carrie Bradshaw strasszköves Motorolája a Szex és New Yorkból, de az eddigi tételek mind semmik A nagy Lebowski egyes jelmezeihez képest, amelyek darabonként akár 72 millió forintot is érhetnek.

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvét ide kattintva rendelheti meg.

(Borítókép: Diana hercegné szalmakalapja a melbourne-i látogatásán vált híressé. Fotó: Tim Graham Photo Library via Getty Images)