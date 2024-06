Igazi sztárparádé ígérkezik idén június 6. és 8. között, ugyanis soha annyi világhírű előadó nem érkezett még a szegedi Deja Vu Fesztiválra, mint idén. Ahogy a szervezők a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben írják, minden eddiginél látványosabb és nagyszabásúbb show-val készülnek. Az Újszegedi Partfürdőben megrendezett háromnapos eseményen főleg a 90-es és 2000-es években karrierjük csúcspontján lévő előadókat lehet majd viszontlátni. Mint megírtuk, a külföldi fellépők között lesz többek között a Spice Girlsből ismertté vált Melanie C, aki nem mellesleg idén januárban töltött be 50. életévét.

A június 6-án délután öt órakor elstartoló fesztivál legelső napján a hazai vonalon Dj Dominique és a TNT mellett Peat Jr. & Fernando feat. Sheela szórakoztatják majd a magyar közönséget, illetve 20 év után Szegeden lép újra színpadra Magyarországon az O-Zone. A moldáv trió főleg a Dragostea Din Tei című dallal tett szert népszerűségre, amely máig felcsendül a retró partikon. Szintén a legelső, csütörtöki napon bulizhatnak a fesztiválozók az Around The World című slágerrel berobbanó ATC-re, majd a Cotton Eye Joe-t jegyző Rednex dalaira.

A retróvonat pénteken, június 7-én sem áll meg, mivel a szegedieket fogja szórakoztatni Zoltán Erika és Náksi Attila, míg az este folyamán a többek között a Beautiful Life, a Happy Nation és az All That She Wants dalokkal büszkélkedő Ace of Base zenekar frontembere, Jenny Berggren lép színpadra. Rajtuk kívül találkozhatnak még a bulizni vágyók a 90-es évek holland techno duójával, a 2 Unlimitiddel, a Stereo Love sláger kapcsán híressé vált Edward Mayával és Vika Jigulinával, az All I Ever Wantedot és a Now You're Gone-t megalkotó Basshunterrel, továbbá az Everytime We Touch-ot éneklő Cascadával.

A fesztivál szombati, egyben záró június 8-i napja szintén nagy durranásnak ígérkezik. Délután a 4F Club, aztán LL Junior rapper melegíti be a közönséget, akiket közvetlenül a Crying at the Discoteque és a This is the World We Live In dalokról ismertté vált, svéd diszkóegyüttes, az Alcazar fog követni a színpadon. A banda után Dj Sterbinszky pörgeti majd a lemezlejátszókat, akitől a Ma Chérie és a Welcome to St. Tropez atyja, Dj Antoine veszi át a stafétabotot. Az este várhatóan két legnagyobb durranása a What Is Love slágert szerző Haddaway, illetve az idei Deja Vu Fesztivált záró Melanie C lesznek. Utóbbi fellépését követően egy END SHOW-val kedveskednek a fesztiválozóknak, amelyen táncosok, speciális effektek és tűzijáték koronázza meg a három napon át tartó időutazást.

A buli ugyanakkor nem ér véget a Nagyszínpad utolsó programját követően, mivel két helyszínen folytatódik majd a mulatás egészen hajnali ötig. A három nap során többek között velük találkozhatnak a bulizók: Bárány Attila, Erős és Spigiboy, DJ Szatmári és Rakonczai Imre.

Nincs többé készpénz

Ahogy a szervezők a közleményükben írják, idén is külön VIP-terület és az ebből nyíló VIP Terasz várja a vendégeket, ahol egy külön a VIP-vendégek számára kialakított VIP lounge is található, ahol megpihenhetnek a látogatók két koncert között. Mint kiemelik, a fesztivál idén is készpénzmentes.

A bejáratnál még lehetőség van arra, hogy a belépőjegyeket készpénzzel vegyék meg a látogatók, ám a rendezvény területén már csak a bankkártyával és a feltöltőpontoknál kiváltott feltöltőkártyákkal lehet fizetni. Ahogy megemlítették, mint az elmúlt években, úgy idén is új designnal kerül forgalomba a Deja vu pohár, amelyet a szegedi Sved Angelina grafikusművész tervezett.

(Borítókép: Basshunter, Cascada és Melanie C. Fotó: Stuart Wilson, Shirlaine Forrest / WireImage, Jo Hale / Getty Images)