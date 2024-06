Vasárnap kiderül, mi a Nemzet Színészének kedvenc eledele

Bodrogi Gyula a TV Paprika Magazinban lesz vasárnap 9-kor és 16-kor. Havas Dórával és Sváby Andrással beszélget majd a kockás abrosz mellett az egyik kedvenc ételét kóstolgatva. Ez egy pörkölt féle, a desszert pedig egy klasszikus édesség, túrógombóc, ami azonban különleges eljárással készül és nem golyó formájú gombócokra kell számítani.

A finom, Sváby András által főzött pörkölt mellett többek között arról diskurálnak, miért hord kalapot, hogy lett kabriója, amit most is vezet, és milyen ételeket talált fel.

„Például a dupla lecsót, ami úgy született, hogy feltette a lecsót főzni, de közben elment olvasgatni, mire visszatért, a lecsó teljesen összeesett. De azért nem dobta ki, leturmixolta, és a krémet beletette a következő lecsóba, amit már boldogan fogyasztottak vendégei. Persze, hiszen ez egy még finomabb, koncentráltabb ízvilág lett. Csak hát kétszer annyiba kerül” – teszi hozzá nevetve Bodrogi Gyula.

A színész világéletében szeretett főzni, még szakácskönyvet is írt 80 éves korában 80 év, 80 recept, 80 történet címmel. A TV Paprikában mesélt gyerekkoráról, nagymamájáról, de szóba került a bográcsozás is, amit még mindig szívesen űz. Süsü egykori hangja vicces és empatikus, még azt is megemlíti, jól tartják itt a TV Paprikánál, de szegény nézők csak csorgatják otthon a nyálukat. Ezt azonban mi nem hagyjuk, közzé is tesszük Havas Dóra különleges túrógombóc receptjét, ami Bodrogi Gyula mamájának titkos leírása alapján készült.

50 deka zsíros túrót összekeverünk 3 tojássárgájával, és 7 deka búzadarával egy csipet sóval egy órára vagy akár egy egész éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap, vagy egy óra pihentetés után hozzá keverünk két kanál puha vajat, és a tojásfehérjék felvert habját. Vizet forralunk egy csipet sóval, majd két kanál segítségével megformázzuk a gombócokat, amiknek így inkább galuska formájuk lesz. De tilos kézzel összenyomkodni, mert akkor tömörítjük a masszát!

Beleengedjük őket a lobogó vízbe, ha feljönnek a felszínre, még két percig főzzük. Egy serpenyőben közben felolvasztunk 7 dkg vajat, és azon sötét aranybarnára megpirítunk 10 dkg panko vagy sima zsemlemorzsát 1 csipet sóval. A kifőtt gombócokat ebbe szűrjük óvatosan, és rázogatva beborítjuk a morzsával. 3 dl tejfölt összekeverünk 2 teáskanál porcukorral és ezzel öntjük nyakon a gombócokat, ha elkészültek.