Kevin Costner összeugrott a CNN-nel Whitney Houston temetésén

Whitney Houston 48 éves korában, 2012-ben hunyt el. Kevin Costnerrel a Több mint testőr című 1992-es filmben játszott, amiben a színész egy titkosügynök, aki azt a megbízatást kapja, hogy védje meg a híres sztár (Houston) életét, mert egy ismeretlen támadó célpontjává válik.

A film világszerte 411 millió dollár bevételt hozott, így 1992 második legrentábilisabb filmje lett, az I Will Always Love You és az I Have Nothing Whitney Houston-betétdalok pedig elnyerték a filmzenei Grammy–díjat.

A színész és az énekesnő a forgatáson életre szóló barátságot kötöttek, Kevin Costner most elárulta, hogy a CNN azt szerette volna, ha lerövidíti a 17 perces gyászbeszédét az énekesnő temetésén, de ő erre nem volt hajlandó.

A televíziós csatorna a reklámok miatt akarta erre rávenni Kevin Costnert, ugyanis a temetést élőben közvetítették, de a színész nem állt kötélnek. Whitney Houston temetésén egyébként nyolc ember beszélt, köztük Costner, aki most úgy nyilatkozott,

sokat dolgoztam ezen a beszéden, megpróbáltam mindent összeszedni, és végül megszületett.

A színész a CNN beszéd-kurtító ötletére úgy reagált: majd túllépnek rajta, hogy nem hajlandó rá. „Lejátszhatják a reklámot, miközben én beszélek, nem érdekel.”

Kevin Costner eleinte nem is akart beszélni, de Dionne Warwick énekesnő, Houston unokatestvére addig bíztatta, míg kötélnek állt és elmondta. Komolyan vette a feladatát, felkészülés közben azon töprengett, „mit mondjak erről a kislányról?”.

2022–ben úgy nyilatkozott, hogy szerinte az I Will Always Love You teljesen megváltoztatta az addigi zenei világot, Whitney Houston pedig még magasabbra került, holott már addig is sikeresnek számított.