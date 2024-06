Kitört a királyi kastélydráma, mennie kell András hercegnek

Aligha lehetett hallani az elmúlt időszakban András hercegről, aki a királyi család egyik fekete báránya. Mint ismert, a királyi sarjtól korábban édesanyja, II. Erzsébet vette el címeit, miután Virginia Roberts Guiffre szexuális erőszakkal vádolta meg a herceget. Azt állította, Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell arra kényszerítették őt, hogy szeretkezzen vele. A feleknek végül sikerült peren kívül megegyezniük, ám arról nincsenek adatok, pontosan mekkora összegű kártérítésről lehetett szó. Úgy tudni, 12 millió fontról szólhatott az ügylet, azonban mindez csak találgatás. András herceg neve az Epstein-akták kapcsán az év elején ismét előkerült, több mint hetvenszer említették meg őt a dokumentumokban, amelyekben Bill Clinton, Donald Trump és Michael Jackson szintén szerepelt. Az iratok nyilvánosságra hozásával egy időben érkezett a hír, hogy kilakoltathatják a herceget a windsori birtokon található Royal Lodge-ból, ahol már 2003 óta él.

Korábbi hírek szerint egy kisebb lakóhelyre költöztetnék, amely jobban illik „lefokozott” státuszához. Tekintve, hogy a királyi sarj nem fog többé közfeladatot ellátni, többször szóba került, hogy egy másik ingatlanba költöztetnék át. Mint kiderült, III. Károly király már kísérletet tett erre, ám eddig nem történt változás. Holott az egykor Harry herceg és Meghan Markle által birtokolt Frogmore Cottage-ot – amit II. Erzsébet adott nekik nászajándékként – elvették a pártól, hogy András herceg cuccolhasson át oda, ami eddig nem történt meg, de vészesen közeleg a határidő.

Ahogy arra már fény derült, András herceg nem repes az ötlettől, hogy otthagyja otthonát, ahol már több mint húsz éve él. A királyi sarjnak ráadásul több mint 60 évre szóló bérleti szerződése van a Royal Lodge-ban, amiért állítólag heti 250 fontot fizet, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 460 ezer forintjába kerül a lakhatás havi szinten. A Daily Mail viszont úgy értesült, a Royal Lodge-ot a trónörökösnek, Vilmos hercegnek szánják, és mivel a karbantartási költségei óriásiak, könnyen megeshet, hogy a pénzügyi nyomás alatt András herceg lejjebb adja szükségleteit, így beéri majd a Frogmore Cottage-dzsal – különösen amiatt, mert III. Károly arra kérte a királyi család tagjait, hogy vegyék vissza költségeiket. Amennyiben ez így alakul, Vilmos herceg és családja az Adelaide Cottage-ból költöznének be a királyi lakba.

A lap úgy fogalmaz, III. Károly egyik barátjának elmondása szerint nincs is sok választása András hercegnek, mivel a király akár teljesen megszakíthatja vele a kapcsolatot, amennyiben nem hajlandó eleget tenni a kérésének. Úgy tudni, András herceg tart attól, hogy ki fogják játszani valahogy, ezért még arra az időre sem hajlandó kiköltözni a házból, amíg tartanak a felújítási munkálatok, mivel fél, hogy nem mehet majd vissza.

Nevetséges volt. András a nyár végére ütemezte be a tetőjavítást, amely több hónapig tart majd, és azt tanácsolták neki, hogy a házban maradás a felújítások alatt problémás lehet, de nem hajlandó elmenni

– nyilatkozta egy informátor.

A királyi kastélydráma középpontjában tehát három ingatlan áll, a Royal Lodge, az Adelaide Cottage és a Frogmore Cottage, amelyek mind a windsori birtokon találhatóak és igen nagy múltra tekintenek vissza.

Menedék lett belőle

A Royal Lodge-ot, ami egy körülbelül 15 perces autóútra található a windsori kastélytól, az 1600-as években kezdték el építeni, hogy szállást biztosítsanak a személyzetnek. Végül nem az alkalmazottak kezdték használni, hanem királyi rezidenciává vált, miután VI. György király 1812-ben beköltözött. Abban az időben készült el egyébként a Royal Lodge birtokán a Mindenszentek kápolna. András herceg és Sarah Ferguson idősebbik gyermeke, Beatrix hercegnő itt mondta ki a boldogító igent Edoardo Mapelli Mozzinak 2020-ban. Az egykori pár mindkét lánya, azaz Beatrix és Eugénia hercegnő is a házban tartotta az esküvői fogadást. Sőt, a Royal Lodge kertjében jelentette be eljegyzését Margit hercegnő és Antony Armstrong-Jones.

1931-ben az ingatlant VI. Györgynek és Erzsébet anyakirálynénak ajándékozták. Utóbbi az 50-es évektől kezdve egészen 2002-ben bekövetkezett haláláig élt ott, és több változtatást hajtott végre az ingatlanon. Hozzáépített egy Y Bwthyn Bach nevű házat, amit az akkor hatéves II. Erzsébetnek ajándékozott 1932-ben. A Royal Lodge harminc szobával rendelkezik, köztük hét hálószobával, így a jelenleg ott élő András herceg akár a hét minden napján másik ágyban aludhatna. Emellett található a házban egy tágas szalon, a helyiségeknek kifejezetten magas a mennyezete, nagy ablakokkal vannak ellátva, illetve tartozik az ingatlanhoz egy hátsó terasz.

A kastélyon a 30-as évektől kezdve nem hajtottak végre felújítást, majd András herceg beköltözését követően némi átalakításon esett át. Állítólag 7,5 millió fontot költött el arra, hogy egy fedett medencével és a golfozás gyakorlásához szükséges pályával egészítse ki a lakot. Ezen felül van még a telken hat kisebb házikó, amelyek együttesen 30 millió fontra, azaz jelenlegi árfolyamon 13,8 milliárd forintra verték fel a birtok árát – bár nem valószínű, hogy a közeljövőben el kívánnák adni.

Annyi a nászajándéknak

Mint ismert, a Frogmore Cottage-ot a néhai II. Erzsébet királynő adta oda Harry hercegnek és Meghan Markle-nek nászajándékként még 2018-ban. Közfeladatokról való lemondásuk és Egyesült Államokba költözésük után pedig mindig itt szálltak meg, amikor az Egyesült Királyságban jártak. Tavaly ugyanakkor elvették a pártól az ingatlant, ami a királyi sarj rokonaival való nem túl fényes kapcsolatára vezethető vissza. III. Károly kisebbik fia ugyanis 2022-ben egy netflixes sorozatban tálalt ki a távozásuk körülményeiről, majd 2023 elején egy önéletrajzi könyvet adott ki, amelyben szintén kényes információkat közölt a famíliáról. Mielőtt Sussex hercege és hercegnéje beköltözött volna, az ingatlan felújításon esett át, ami 2,4 millió fontba került. A pár legutóbb 2022 májusában újította meg a bérleti szerződését, amelyet III. Károly király nem tervezett meghosszabbítani.

A Frogmore Cottage nem messze található az Adelaide Cottage-tól, ahol Vilmos herceg és Katalin hercegné lakik a gyerekeikkel. A műemléknek számító kétszintes, öt hálószobás, óriási kerttel rendelkező ingatlan 1792 óta királyi rezidencia. 1680 és 1684 között építtette meg II. Károly építésze, Hugh May azon a birtokon, amit még VIII. Henrik vásárolt meg a 16. században. Az otthon neve onnan származik, hogy nagy számban élnek békák a környező mocsaras területeken – angolul ugyanis a frog békát jelent. Az évek folyamán csak úgy adták egymásnak a kilincset az arisztokraták a házban, itt élt 1792-ben III. György király felesége, Zsófia Sarolta királyné, majd Viktória királynő indiai szolgája, Abdul Karim. Neki a néhai uralkodó halálát követően nem volt maradása, VII. Eduárd király kiutasította az országból, hazaküldve őt Indiába, így csak 1893-tól 1901-ig hívhatta otthonának a Frogmore Cottage-ot, amit fel is újított. Viktória királynő és Abdul Karim különleges barátságának történetét dolgozza fel egyébként a 2017-es Viktória királynő és Abdul című film, amelyben Judi Dench alakítja az uralkodót, illetve amely egy Golden Globe- és két Oscar-jelölést kapott 2018-ban.

Karim után Mária királynő testvére, Adolphus Cambridge költözött oda, majd annak lánya, Lady Helena Gibbs. 1925-től 1934-ig II. Miklós orosz cár húga, Kszenyija Alekszandrovna Romanova használta menedékként az ingatlant, miután sikerült megszöknie – a bolsevikok ugyanis elrendelték az orosz királyi család meggyilkolását. A szintén orosz Marija Szergejevna hercegné már bérleti szerződést kötött ide – egyes hírek szerint kémkedett, és összeszűrte a levet II. Erzsébet királynő nagybátyjával, György kenti herceggel. Később, VII. Eduárd király uralkodása alatt a Frogmore Cottage-ot V. György király és Mária királyné használták, majd Harry herceg és Meghan Markle lettek a jogos tulajdonosok. Mióta kilakoltatták őket, András herceg egyik lánya, Eugénia hercegnő lakik a házban. Állítólag amiatt döntöttek így, hogy közel lehessenek a családhoz, illetve hogy ne álljon üresen az ingatlan – viszont ha III. Károly akarata beteljesül, akkor Eugénia hercegnőnek is el kell költöznie, hogy átadhassa édesapjának a terepet.

Margit hercegnő szeretője is itt élt

A szintén műemléknek számító Adelaide Cottage-ot 1831-ben építették IV. Vilmos király feleségének, Adelheid királynénak nyári lakként. A kétszintes, négy hálószobás házban megfordult korábban Viktória királynő, aki szerette itt elfogyasztani a reggelijét vagy a teáját. Az 1940-es években Peter Townsend repülőezredes – Margit hercegnő egykori szeretője – élt az ingatlanban az első feleségével, Rosemaryvel. Sőt, egykor itt teázott az akkor még hercegnő Erzsébet, Margit hercegnő és Erzsébet anyakirályné Townsendékkel. Úgy tudni, legutóbb az anyakirályné első unokatestvérének, Margaret Rhodesnak a fia, Simon lakott a házban, mielőtt Vilmos herceg, Katalin hercegné és gyermekeik, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg tették volna át ide a székhelyüket.

Az ingatlant 2015-ben újították fel, megőrizve annak eredeti, 19. századi előcsarnokát, illetve jól karbantartott kertjeit, amelyek már közel 200 évesek. A hírek szerint a trónörökös amiatt döntött az Adelaide Cottage mellett – azt megelőzően a Kensington-palotában laktak –, mivel gyermekeik magánéletének és biztonságának megőrzése nehéz feladatnak bizonyult Londonban, így inkább a vidéki élet mellett tették le a voksukat. Egyes beszámolók szerint az is a költözés mellett szólt, hogy jó iskolát találtak a gyerekeknek a közelben. Szintén sokat nyomott a latban, hogy mivel a ház csak négy hálószobával rendelkezik, az alkalmazottak, köztük a dada sem a házban él, ami egy hétköznapibb keretet biztosít a gyerekeknek.

Az viszont nem valószínű, hogy a család úgy tekint az Adelaide Cottage-re, mint ahol évtizedeket akarnak eltölteni, így kérdéses, hogy amennyiben beköltöznének András herceg mostani lakhelyére, a Royal Lodge-ba, ki foglalná el az Adelaide Cottage-ot. Nagy valószínűséggel a jelenleg a Frogmore Cottage-ban élő Eugénia hercegnőre eshet a választás, aki otthon nélkül maradna, ha apját arra kényszerítenék, hogy költözzön be a Frogmore Cottage-ba. Ugyanakkor azt is számításba kell venni, hogy amint Vilmos herceg megörökli a trónt, az új lakhelye a Buckingham-palota lesz, azaz ismét egy királyi rezidencia marad majd lakó nélkül – az viszont csak a jövőben fog kiderülni, hogy pontosan melyik ingatlanról is lesz szó.

(Borítókép: III. Károly, András Herceg és Vilmos herceg. Fotó: Chris Jackson, Christopher Furlong / WPA Pool, Richard Stonehouse / Getty Images)