Krausz Gábor az Izraelben élő rokonai miatt pontosan tudja, milyen az, amikor szólnak a szirénák – derült ki a videóból, amelyet a Bors készített a sztárséffel. Szerinte nem az a megoldás, hogy magyar katonákat küldenek a frontvonalra.

Nekem mindig összeszorul a gyomrom, amikor arról van szó, hogy kik és kit akarnak háborúba küldeni. Én azért mentem szakácsnak, akkor még nem érdekelt ez a szakma annyira, csak menekültem, hogy mindenképpen valahova jelentkezzek, hogy ne kelljen elmennem sorkatonai szolgálatra

– mondta a lapnak Krausz Gábor, aki szerint a mai fiatalság eltunyult, de erre nem az a megoldás, hogy háborúba küldik őket.

Elmesélte azt is, hogy a múltkor volt paintballpályán, és rettegett attól, hogy eltalálja őt egy festékgolyó. „El nem tudom képzelni, hogy milyen lehet a fronton lenni, úgy, hogy nem akarsz ott lenni. Én azt mondom, hogy aki ezt akarja valamilyen asztal mögött ülve, az fogjon egy fegyvert, és menjen maga harcolni. De ne civileket, fiatalokat kötelezzenek sorozásra és háborúba” – fejtette ki véleményét. Szerinte arra kell törekedni, hogy békésen megbeszéljék az emberek a konfliktusokat.

A vasárnapi választásokkal kapcsolatban elmondta: azért választunk politikusokat, képviselőket, diplomatákat, hogy képviseljék az érdekeinket, és békés úton jussanak döntésre, a háború elkerülésével.

„Én napi kapcsolatban vagyok Izraelben a rokonokkal. Ott vannak a sűrűjében, és kapom a videókat a testvéremtől is. Én látom, hogy mivel jár egy háború, és én senkinek nem kívánom. Még az ellenségeimnek sem. Nyilván Izrael egy másik ország, ott évtizedek óta van sorkatonai szolgálat, ők ebben szocializálódtak. Természetesen a hazámat én is megvédem, de egy másik országban mások érdekei miatt nem szeretnék fegyvert fogni” – tette hozzá a videóban, amelybe a Bors bevágta a Fidesz kampányrendezvényét is.

