A népszerű színésznő szerint a bennszülött nők szinte csak rendőrt alakíthatnak

Bizonyos karakterek eljátszása kétségkívül adott embertípust igényel, származásuk alapján megkülönböztetni a színészeket azonban meglehetősen ingoványos talajnak tűnik 2024-ben. Ezt tette szóvá a legutóbbi gálán Oscar-jelölésig jutó Lily Gladstone is, aki szerint az amerikai őslakos nőket legtöbbször rendőri szerepkörben képzelik el a rendezők.

A filmipart korábban gyakran érte vád amiatt, hogy a fehér színészek mellett a színes bőrű vagy az amerikai őslakos kollégák sokkal kevesebbszer jutnak munkához és főszerepekhez, emellett pedig gyakran a nők hátrányos megkülönböztetése és elismerése is elmaradt a férfi kollégáiktól.

Mindez azonban nagyrészt már a múlté, hiszen mára már szinte nincsen olyan film, ahol ne figyelnének oda ezekre az arányokra, mégis továbbra is észlelhető a megkülönböztetés.

Legalábbis a népszerű színésznő Lily Gladstone szerint biztosan, aki nemrég annak adott hangot, hogy

nincs elég amerikai bennszülött nő a tévében.

Az őslakosokat a közbeszéd gyakran indiánként említi, ám most már ezért sem maradéktalanul rajong mindenki – ahogy a rézbőrű kifejezésért sem. Elég csak az NFL-ben viaskodó Washington Redskins esetére gondolni, amely kénytelen volt nevet változtatni mivel az őslakosok sértőnek találták a rézbőrű kifejezést.

Lily Gladstone most azt nehezményezte, hogy az őslakos nőket leginkább egy szerepben szeretik alkalmazni a filmiparban, ez pedig a rendőrkarakter.

Nem akarom lekicsinyíteni ezeknek a színésznőknek a teljesítményét, akiket annyira csodálok, és gyönyörű munkát végeznek, de szinte ez az egyetlen szerep, amiben szívesen látnak bennünket

– idézi a 37 éves nőt a Variety.

Így érthető, hogy Gladstone komoly fenntartásokkal ment el az első találkozóra A híd alatt (Under the Bridge) című sorozat producereivel, amiben mit ad isten, felajánlották neki Cam Bentland, egy rendőrtiszt szerepét, aki az indiai bevándorló család 14 éves gyermeke, Reena Virk (akit Vritika Gupta alakít) 1997-es meggyilkolása ügyében nyomoz.

A Gladstone által alakított Cam Bentland egy bennszülött nő, akit egy fehér rendőrcsalád fogadott örökbe, akinek karaktere a sorozat készítője, Quinn Shephard találmánya volt. Bár meglehetősen valósághűnek tűnik, a karakter kitalált, ám a középpontban álló gyilkosság valóban megtörtént, de a projekt középpontjában álló gyilkosság nem.

A valódi krimi műfajában gyakran az áldozatok személye szorul leginkább háttérbe. Meg kellett bizonyosodnom arról, hogy ez nem így van, mielőtt rábólintottam a szerepre

– emelte ki a színésznő.

Oscart is nyerhetett volna, ha nem a főszereplők közé sorolják

Gladstone karrierje során mindig is felnézett Dan George-ra, aki 1971-ben a Kis nagy ember című filmben nyújtott alakításáért az első észak-amerikai bennszülött színész lett, akit Oscar-díjra jelöltek. Emiatt rendkívül érzelmesen alakult számára a tavalyi akadémiai díjátadó, ugyanis őt is jelölték a legjobb színésznő kategóriában, amelynek díját azonban végül Emma Stone zsebelte be előle.

Mindez amiatt is igazán fájó, mivel a szakértők egyetértenek abban, hogy Gladstone Oscar-díjat nyert volna a Megfojtott virágok című filmért, ha a mellékszereplők között jelölik, nem pedig a főszereplők kategóriájában.

Az emberek azt csinálják, amit akarnak, de örülök, hogy más színes bőrű nők azt vették le ebből, hogy nem kell mindig támogató pozíciókat elfogadnunk. Nagyon erősek vagyunk, amikor támogatunk, de az is nagyon erős, ha elfogadjuk, hogy mi vezetünk. Mert mi ezt csináljuk

– mondta a színésznő, aki egy rezervátumban nevelkedett.

(Borítókép: Lily Gladstone 2024. május 23-án Cannes-ban. Fotó: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Hungary)