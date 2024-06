Már a francia Le Monde címlapjára is felkerült Azahriah. A lap szerint a fiatal énekes még Orbán Viktornak is okozhat problémákat.

Bő két héttel ezelőtt minden szem Azahriah arénakoncertjeire irányult. A triplakoncertet a sajtó és a közvélemény is sikeresnek könyvelte el.

Ezek után talán nem meglepő, hogy az egyik legnagyobb francia lap, a Le Monde is portrécikket közölt nemrég a fiatal sztárról „Azahriah, a magyar popsztár, aki kihívta Orbán Viktort” címmel. A Le Monde újságírója (aki a koncertek előtt látogatott Budapestre, és még Azahriah gyermekkori otthonában is járt) úgy látja, hogy „a 22 éves zenész aggasztja” a kormánypártokat,

és hogy Azahriah mára „népszerűbb lett, mint a miniszterelnök”.

A szerző szerint Azahriah azt a fiatalságot testesíti meg, amely belefáradt abba, hogy 14 éve „ugyanazok a nacionalista vezetők” irányítják az országot. Megjegyezték azt is, hogy a triplakoncert előtt egyes sajtótermékekben arról írtak, hogy sokan „megszabadultak a jegyüktől” az interneten, és hogy kudarc lehet a fellépésekből, de Azahriah egy percig sem tartott ettől.

Idézték az énekes menedzserét, Tóth Gergőt is, aki azzal büszkélkedett, hogy senki sem tudta háromszor megtölteni a Puskás Arénát. Kiemelték azt is, hogy a koncerten Azahriah olyan dalt is énekelt, amelynek szövege kritikus a kormányzattal szemben. (Bár az arénás koncertekre összességében inkább a politikamentesség volt jellemző. Mint írtuk, Azahriah a dalok közt csak abban a kontextusban beszélt politikáról, hogy a koncert egy előítéletektől mentes esemény.)

Odaszúrt egyet Orbán Viktornak

A Le Monde szerzője mindenesetre úgy vélekedett, hogy Azahriah komoly közéleti szereplővé nőtte ki magát Magyarországon (párhuzamot vontak közte és Taylor Swift közt is, aki az utóbbi időben egyre gyakrabban hallatta hangját közéleti kérdésekben az amerikai politikában).

Azahriah ezzel együtt elmondta a lapnak, hogy továbbra is zenészként tervezi karrierjét, nem tervez politikai szerepvállalást. Ugyanakkor arra is kitért, hogy mit tett volna, ha (sok más közéleti szereplőhöz hasonlóan) a miniszterelnök is megjelenik a koncertjén. Mint mondta,

Szívesen látta volna Orbán Viktort a közönségben, de ez esetben azt üzente volna neki, hogy már nem kéne az országot vezetnie.

Az énekes nem árulta el, melyik pártra szavaz a választásokon, de megjegyezte, hogy figyelemmel követi Magyar Péter szereplését. Ugyanakkor az énekes közölte, most legfőképp az érdekli, miként építhetne karriert Magyarországon kívül is, ami még egyetlen másik magyar énekesnek sem jött össze.