Százmilliós licitháború robbant ki Kylie Minogue miatt

Virágkorukat élik jelenleg az életrajzi ihletésű filmek, dokumentumfilmek mind a mozikba kerülő alkotásokat, mind a streamingplatformokon megjelenő produkciókat figyelembevéve. Az utóbbi hónapokban jelent meg a hazai filmszínházakban többek között az Amy Winehouse életét feldolgozó Amy, illetve a Bob Marleyről szóló Bob Marley: One Love. Ha a streamingszolgáltatókon elérhető tartalmakat nézzük, akkor még szélesebb a kínálat, és közülük is az élen járó Netflix emelkedik ki igazán. Bár az Apple TV és a Disney+ is előrukkolt már hasonló tartalmakkal, köztük foglalkoztak Selena Gomez, Billie Eilish, Brooke Shields, a Beatles, a Beach Boys és Bon Jovi munkásságával, ám a Netflix ütötte nyélbe a legtöbb üzletet a hírességekről szóló produkciókat illetően.

Készítettek már sorozatot Robbie Williams, David Beckham, Harry herceg, Pamela Anderson, Jennifer Lopez, Arnold Schwarzenegger, Britney Spears és Lady Gaga pályafutása kapcsán, és a legújabb hírek szerint nemrég egy másik szupersztárral is sikerült megegyezniük. Kylie Minogue-ról van szó, aki nem mellesleg augusztus 7-én a Sziget Fesztivál legelső napján szórakoztatja majd a magyar közönséget. Az ausztrál énekesnő ugyanakkor nem adott túl egykönnyen a szerzői jogokon.

A Mirror információi szerint nagy csata zajlott a streamingplatformok, pontosabban az Apple TV, a Disney+ és a Netflix között amiatt, hogy ki kaparinthatja meg a licenceket egy Kylie Minogue életéről szóló produkciót illetően. A lap úgy fogalmaz, licitháború robbant ki a felek között, ami hónapokon át tartott, ám végül a Netflix került ki győztesen. Úgy tudni, a céggel egy hétszámjegyű összegben egyeztek meg, ami csak egymillió dollárral számolva is 366 millió forintra jön ki a jelenlegi árfolyamot figyelembe véve. A Netflix a szerzői jogok birtokában így akár már idén elkezdheti forgatni a produkciót, ami akár egy dokumentumfilm vagy dokusorozat is lehet.

Egy komoly licitharc alakult ki emiatt. Kylie-nak elképesztő élete van, a Szomszédokban való szerepléstől eljutott a popikonná válásig, és még évtizedekkel később is uralja a slágerlistákat. Hatalmas rajongótáborral rendelkezik, így kétségtelen, hogy nagy közönséget vonz majd. Ezért voltak olyan magasak az ajánlatok, mindenki nagyon izgatott

– nyilatkozta a Mirrornak egy forrás.

Mint ismert, Kylie Minogue azután vált világszerte ismertté, hogy 1986-ban szerepet kapott a Szomszédok című sorozatban, amelyben Charlene Mitchell karakterét alakította. Egy évvel később vágott bele a zene karrierbe, majd 1988-ban megjelentette debütáló albumát, amit a 90-es években további három követett. Tavaly szeptemberben érkezett meg soron következő, 16. lemeze, a Tension, amellyel ebben a cikkünkben foglalkoztunk bővebben. A legsikeresebb ausztrál énekesnőt gyakran illetik a pop hercegnője névvel, de tény, hogy a diszkó műfaj egyik koronázatlan királynőjének számít. Legismertebb dalai közé tartozik többek között a Can't Get You Out of My Head, a Spinning Around és a Dance Alone.

Adam Sandler uralja az ipart

Nem Kylie Minogue ugyanakkor az egyetlen, akinek súlyos összeget volt hajlandó fizetni a streamingplatform. A magyar közönség számára többnyire Az 50 első randi, a Távkapcs, a Nagyfiúk és az Apafej filmekből ismert Adam Sandler például még 2014-ben kötött egy négy filmre szóló szerződést a Netflixszel, amelyért cserébe a cég 250 millió dollárt fizetett. Az egyezséget 2017-ben és 2020-ban is megújították, így a színész az elmúlt egy évtizedben tíz netflixes produkcióban tűnt már fel – például a Gyagyás gyilkosság mindkét részében, illetve ő adta a hangját a Leo című animációs film gyíkjának. Sőt, 2023-ban többet keresett, mint bármelyik pályatársa, összesen 73 millió dollárt, amellyel maga mögé utasította még Margot Robbie-t is, aki tavaly 59 millió dollárt tehetett zsebre.

Hasonlóan kifizetődőnek bizonyult a Netflixszel való üzletellés Harry hercegnek és Meghan Markle-nek, akik 2020-ban egy ötéves, 100 millió dollárról szóló szerződést kötöttek a céggel. A megállapodás gyümölcseként született meg először a Harry&Meghan nevezetű sorozat, amelyben Sussex hercege és hercegnéje a királyi családtól való elszakadásuk történetét meséli el – ami egyébként csak még tovább korbácsolta az indulatokat. Szintén az egyezség részeként alkották meg a Live to Lead dokusorozatot és a Heart of Invictus nevezetű szériát, ami a Harry herceg által alapított Invictus Játékokról szól. Úgy tudni, Markle hamarosan elstartoló életmódmárkájával összefüggésben egy saját főzőshow-t indít a streamingplatformon. Emellett érkezik a Sport of Kings című sorozat, amelynek Harry herceg az ügyvezető producere. A produkció a lovaspólóról fog szólni, a sport szépségéről, illetve az ebben az ágban jeleskedő sportolók szenvedélyét is bemutatják majd, és hogy mi szükségeltetik ahhoz, hogy valaki a legmagasabb szinten űzze.

Amennyiben sorozatsztárokról van szó, Henry Cavill viszi a prímet, aki a Vaják második évadáért epizódonként 825 ezer dollárt, azaz a nyolc részért összesen 6,6 millió dollárt kapott a Netflixtől. Míg Ryan Reynolds-nak a 2019-es Six Underground – Hatan az alvilágból film miatt 27 millió dollár landolt a bankszámláján, addig Mark Wahlbergnek a Spenser az igazság nyomában alkotásért és Leonardo DiCapriónak a Ne nézz fel!-ért 30-30 millió dollárt adtak. Ugyan a 2017-es, Will Smith főszereplésével készült Bright folytatásáért 35 millió dollárt ajánlottak fel, ami a legtöbb lett volna, amit valaha színész kapott egy netflixes produkcióért, Smith oscaros botránya után inkább úgy döntöttek, hogy elkaszálják a filmet, nehogy a rossz hírneve őket is bemocskolja.