Dühöngenek a lakosok, mert Ázsia leggazdagabb embere kibérelte a luxusvároskát

Az indiai Ambani család május végén egy luxushajóúttal ünnepelte meg itt, Európában is, hogy kisebbik fiuk hamarosan elveszi szíve választottját. A négynapos partisorozathoz leigazolták Katy Perryt, Andrea Bocellit, David Guettát, Pitbullt és a Backstreet Boyst is, a buli pedig akkora volt, hogy állítólag egyik este Genova lakosságának jelentős része aludni sem tudott tőle. A közeli Portofino luxusvároska kibérlése és lezárása miatt pedig egyenesen forrtak az indulatok Ázsia leggazdagabb családja ellen.

Anant Ambani és Radhika Merchant első, Indiában tartott előesküvője hatalmas sajtóvisszhangot váltott ki a szerte a világon a fényűzés okán, így mi is részletesen beszámoltunk róla tavasszal, hogy mire ment el akár 55 milliárd forint. A család szokásához híven rendezett egy európai előlakodalmat is, s bár Palermóban, Rómában, Genovában, Cannes-ban és Portofinóban feltehetőleg kisebb volt a pénzszórás, de mint alább látjuk majd, nem sokkal. A május 29. és június 1. közti időszakra a család kibérelte a világ egyik legnagyobb óceánjáró turistahajóját, a 2023-ban vízre bocsátott, 3260 férőhelyes, 16 emeletes Celebrity Ascentet, hogy kényelmesen elférjen a becsülhetően 800 vendég, köztük Jeff Bezos, Bill Gates vagy Adam Sandler.

A mostani eseményt jóval inkluzívabbra tervezték, így például hivatalosan fotózni vagy videózni sem lehetett, bár az Instagramra is feltöltött képekből és klipekből is látszik, hogy nem mindenkinél foganatosították a „mobiltelefont használni tilos” szabályt, így a vőlegény nővérénél, Shloka Ambaninál sem. A programot azonban részletesen lehet ismerni, hiszen kiszivárgott az ezt taglaló meghívó is.

E szerint az esemény egy klasszikus turistahajózás volt, a vendégek alapvetően a hajón mulattak, az egyes városokban pedig exkluzív étkezések, partik és fellépések szórakoztatták őket.

Hatalmas, fekete Mercedes-autóflotta szállította a meghívottakat oda és vissza a helyszínek és a hajó közt. Az első megálló a szicíliai Palermo volt, onnan pedig az üdvözlőebéd után még aznap este elindult a társaság Rómába. A hangulatról aznap a Backstreet Boys gondoskodott, akik a fedélzeten megtartott koncerten leghíresebb slágereiket adták elő a tomboló közönség legnagyobb örömére.

Az Örök Városban több program is akadt, az ebéd Audrey Hepburn és Gregory Peck híres mozijának, A római vakációnak a hangulatát idézte, a dresszkód ide a „turista sikk” volt. Este pedig két bulit is tartottak a hajó fedélzetén: először David Guetta húzta a talpalávalót, a következő partin pedig ókori római stílusú tógában illett megjelenni.

Csendháborítás és dühös lakosok

A kompániát a másnap este már a francia Riviérán találta, Cannes-ban egy privát villa kertjében álarcosbált rendeztek, amelyen a vendégek a black tie dresszkód értelmében megmutathatták az alkalomra választott estélyi ruháikat – a menyasszony az indiai előesküvőhöz hasonlóan ezúttal is egy haute couture Atelier Versace-modellben jelent meg. A család egyik unokájának egyéves születésnapját is ünneplő estére Katy Perryt szerződtették le, aki legnépszerűbb számai közül természetesen nem hagyta ki a Fireworksöt sem – ehhez persze hatalmas tűzijáték is dukált.

A hajó innen az olasz Riviérára indult tovább, hiszen az utazás fénypontja a liguriai Portofino luxusvároskában rendezett program volt. Tekintve, hogy a település egészen pici, így a többek közt a Louis Vuitton, a Dior, a Ferragamo vagy a Rolex butikkal is övezett kikötő és környékének lezárása gyakorlatilag mindenki mást ellehetetlenített, legyen szó helyi lakosról vagy turistáról.

Az érintettek azt nehezményezik, hogy bár hozzá vannak ahhoz szokva, hogy híres és/vagy gazdag emberek előszeretettel szervezik a festői öbölbe a bulijaikat, teljes lezárást még senki sem kért a kikötőre. Holott ment már itt férjhez Sia vagy Kourtney Kardashian is, de a Dolce&Gabbana divatház szintén rendezett hatalmas, világsztárokkal gazdagon megszórt partit.

Sok milliárdos jött már ide bulizni, de soha senki nem akadályozta a mozgást a város központi részén. Kinek képzelik ezek magukat? Nem lehet csak úgy idejönni, és megnehezíteni az itt lakók mindennapi életét

– méltatlankodott egy helyi lakos. De megszólalt egy épp odalátogató turista is, aki fájlalta, hogy gyakorlatilag alig látott valamit a közkedvelt településből, és egy idegenvezető is, aki rossz gyakorlatnak tartja az idegenforgalom szempontjából, hogy a városvezetés hajlandó ekkora kompromisszumot kötni egy milliárdoscsalád rendezvénye miatt.

Persze ellenvéleményt megfogalmazók is vannak, akik felhívják a figyelmet, hogy a kisváros állítólag ezzel a hat-hét órányi közterület-foglalással akár 470 millió forintot is kereshetett. Az Ambani család továbbá arra is figyelt, hogy a helyi, kikötőben található éttermek se járjanak rosszul, akár 12 helynek is munkát adhattak az este, hogy segítsenek be az ázsiai és olasz menü lefőzésébe egyenként 2,8–4 millió forint értékben.

Andrea Bocelli egymilliárd forintért énekelhetett

Az esemény kezdését pont akkora időzítették, amikor a lenyugvó nap aranysárgára festette a kikötőt. A felvirágozott, gyümölcskompozíciókkal dekorált esemény sztárfellépője az olasz tenor, Andrea Bocelli volt, szintén énekes fiának a társaságában, akik állítólag akár több mint egymilliárd forintot is elkérhettek a produkciójukért. A híres Bocelli-slágerek mellett felcsendült és nagy sikert aratott a Falling in love with you című Elvis Presley-örökzöld is.

Az est fényét természetesen a dresszkód is emelte, amely olasz nyári sikket írt elő. A menyasszony egy vintage, 1959-es Christian Dior haute couture koktélruhát viselt, amely korábban a New York-i Metropolitan Museumban volt kiállítva. Az 1,4 milliós darab eltörpült az ara közel tízmillió forintos Hermés retikülje mellett, de még ezzel sem tudta jövendő anyósát felülmúlni a rongyrázásban.

Nita Ambani egy 2,6 millió forintos Oscar de la Renta ruhát viselt, amelyhez egy 130 millió forintos, drágaköves Jacob&Co. karórát választott. A vacsora tizenegy óra tájban ért véget, aztán egy hajnalig tartó buli követte, immár a hajó fedélzetén. A partihangulat olyannyira a tetőfokra hágott itt, hogy Genova három kerületében is hallani lehetett a zenét egész éjszaka – állítólag a bejelentések hatására sem intézkedett a parti őrség. Az aludni nem tudók így ingyen hallgathatták Pitbullt, akinek megjelenéséért több mint 300 millió forintot fizethetett az Ambani család.

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvét ide kattintva rendelheti meg.



(Borítókép: Anant Ambani és Radhika Merchant eljegyzésükkor a milliárdos családtagjaik társaságában. Fotó: Anshuman Poyrekar / Hindustan Times via Getty Images)