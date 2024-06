Totálkárosra törték a Szomszédnéni Produkciós Iroda humoristájának autóját

A Szomszédnéni Produkciós Iroda humoristájának autójába hajtott egy idős nő. A hölgy három parkoló autónak hajtott neki, miután elaludt a volán mögött. Bálint Ferenc Facebook-posztjában azt írta, az autója totálkáros lett.

4 éve ezzel járok fellépni, és eddig soha nem hagyott cserben. Azért vettem, hogy ezen tanuljak meg vezetni, és összességében ez sikerült is

– fogalmazott a bejegyzésében, majd hozzátette, a tűzoltók és a rendőrök is nagyon kedvesek voltak vele, „ők kértek elnézést a kellemetlenségért”. A sofőr azonban nem kért bocsánatot a humoristától.

A humortársulat tagja bejegyzése végén arra kérte a követőit, segítsenek neki abban, mi a teendő ilyenkor. A kommentelők számtalan jó tanáccsal látták el. Bálint Ferenc később hozzászólásban azt írta, egyelőre Budapest-bérlettel orvosolja a helyzetet.

Köszönöm mindenkinek az együttérzést. Vettem 8950 forintért egy Budapest-bérletet, ezzel most elvagyok egy darabig

– fűzte hozzá a kommentszekcióban.

Hasonló eset történt nemrég Kaposváron is. Ott egy kábítószer hatása alatt lévő férfi – a sajátjával együtt – öt autót tört össze. A 45 éves dombóvári lakos a személyi sérülést is okozó baleset után rögtön továbbhajtott. A rendőrök több büntető- és szabálysértési eljárást is indítottak ellene.