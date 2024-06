Egy sztár is felbukkant a tűzből menekülők között Dublinban

Június 12-én az egyik dublini hotelből mindenkit evakuálni kellett, mert egy emeleti szobában tűz ütött ki. Amikor a tévések a menekülő vendégeket faggatták, megdöbbenve fedezték fel köztük Henry Winklert, a New York-i komikus nagyágyút, aki a tűzoltók iránti rajongásáról is beszélt.

Amikor június 12-én délelőtt a dublini Shelbourne Hotelból mindenkinek futnia kellwtt, mert tűz ütött ki, a tűzoltókon kívül tévés társaságok és újságírók is felbukkantak, hogy tudósítsanak az esetről.

Sorra állították meg a hotelból menekülő embereket, hogy kifaggassák őket a történtekről, amikor az újságírók és a nézők is megdöbbenve fedezték fel, hogy egy New York-i sztárszínész-komikus is a menekülők között van – írja a Daily Mail.

Henry Winkler játszott többek között Wes Anderson A francia kiadásában, a Szexterápiában, a Ne szórakozz Zohannal!-ban, és a Barryben is. Most Being Henry – The Fonz and Beyond című memoárját népszerűsíteni érkezett Írországba. Az ikonikus komikus a pánik ellenére jó hangulatban válaszolgatott a hírcsatornák kérdésére, és a tűzoltóknak is megköszönte az erőfeszítéseket.

Elmesélte, hogy amikor meghallotta a tűzriadó szirénáját, azt hitte, valahol egy hangos ébresztőóra szól, de mivel a zaj nem csillapult, felkelt és lement a recepcióra. Akkor tudta meg, hogy mindenkinek el kell hagynia az épületet a tűz miatt.

A 78 éves színész előző este érkezett, és még fáradt volt a repüléstől, de ez nem látszott rajta, vidáman beszélgetett a többi vendéggel és a tűzoltókkal is, akiket a „kedvenceinek” nevezett, mert akkor jelennek meg, amikor mindenki más elmenekül.

Most is a helyzet magaslatán voltak, sikerült megfékezniük a lángokat, amelyek így csak az egyik emeleti szobát érintették, de nem terjedtek tovább. Az incidens után Winkler néhány tűzoltóval szelfit posztolt az X-re (Twitter), amiben azt írta, „Köszönjük, Dublin tűzoltósága…”

Henry Winkler nem először kerül véletlenül és civilként a kamerák kereszttüzébe; 11 éve, amikor a Hook kapitányt forgatta az Egyesült Királyságban, az újságírók arról faggatták a londoni járókelőket, mit szólnak a Heathrow repülőtérre tervezett új kifutóról.