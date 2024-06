Végéhez közelít a kerítési per, amiben több celeb is érintett

Tanúmeghallgatással folytatódott K. Zoltán kerítési ügyének pere a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalótermében. A vád szerint a férfi és társai temérdek nőt közvetített ki szexuális munkákra külföldön és belföldön egyaránt. Legutóbb Kulcsár Edina videóhíváson keresztül mondta el, hogy régóta ismeri K.-t, mintha a családtagja lett volna, de tagadta, hogy arab munkái alatt bárkihez is közeledett volna, állította, hogy csak hoszteszmunkát végzett.

A csütörtök reggeli ülés első tanúja különböző magazinokból lett ismert, az egykori CKM modell munkáit K. Zoltán intézte a vallomás szerint. A fiatal nő nem emlékezett arra, hogy szexuális szolgáltatást nyújtott volna férfiaknak, de a korábbi lehallgatási jegyzőkönyv szerint volt ilyenre alkalom. A húsz évvel ezelőtt történtekre úgy emlékszik, hogy csak hoszteszként dolgozott belföldön és egy alkalommal külföldön is.

A második tanú is hoszteszkedésről beszélt, emlékei szerint arab hercegek megrendelésére ment Londonba és Svájcba. Buliztak, szórakoztak, szállodában laktak, de ennél több nem történt ezeken a munkákon. Tudja, hogy a "fotózás" szónak van más jelentése is, de ő nem élt ezzel a lehetőséggel, amit a jegyzőkönyv is megerősített. Utóbbiból kiderült, hogy a fiatalnak több munkát is szántak, de Hódi Pamelára hivatkozva ez nem jött össze. A tanú elmondása szerint nem hiszi, hogy Pamelának lett volna olyan munkája, amikor közelebbi kapcsolatba kellett volna kerülnie a házigazdákkal. Hozzátette, hogy nem is tartja a kapcsolatot az ügy tanújával.

Az ítélkezési szünet után még idén ősszel elsőfokon ítéletet hoz dr. Krénusz Éva bírónő, ám előtte még a vádlott két, általa kulcsszereplőnek tartott tanúját is szeretné meghallgatni.

Tizenhárom éve vádlott

A botrány még 2011 tavaszán pattant ki. A vádirat szerint a kerítők fiatal magyar hölgyeket küldtek ki 2009-től hoszteszmunka helyett szexuális szolgáltatásokra több külföldi országba. K. Zoltán és társai a magyar luxushoszteszeket Dubajba, gazdag hercegekhez vagy más egzotikus országokba, fontos üzletembereknek közvetítették ki.

A vádiratban ismertették, hogy pontosan mikor, kit és hova utaztattak ki „hoszteszmunkára”. A felsorolt lányok közül többen nem vállalták a nevüket, csak számmal szerepeltek, ám a vádlottak vallomásában több hazai ismert név is elhangzott. A vádirattal ellentétben mindhárom vádlott tagadta, hogy bármilyen szexuális szolgáltatásra közvetítettek volna lányokat. Az elsőrendű vádlott, K. Zoltán szerint tőle a harmadrendű vádlott, Sz. Vivien kért hoszteszeket, és semmilyen szexuális munkáról nem tudott. Ő csak küldte a lányokat egy modellügynökségen keresztül.