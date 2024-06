Hiába szeretnek borozgatni a nők, komolyan belebetegedhetnek az alkoholfogyasztásba

Annak ellenére, hogy kétségkívül jólesik a nagy hőségben egy korsó jéghideg sör vagy egy fröccs elfogyasztása, korántsem érdemes az évszak sajátosságára hivatkozva minden adódó alkalommal a pohárhoz nyúlni. Arról persze szó sincs, hogy erről is teljesen le kellene mondanunk, a nők számára azonban még a férfiaknál is komolyabb egészségkárosító hatása lehet az alkoholfogyasztásnak. Az italozás ugyanis nagyban megnövelheti a mellrák kialakulásának kockázatát, akár 5-9 százalékkal is nagyobb eséllyel jelenhet meg a daganatos betegség azoknál, akik alkoholt fogyasztanak.