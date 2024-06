Olyan sokat jár be az egyetemre egy macska, hogy doktori címet kapott

Olyan sokat jár be az egyetemre egy macska, és annyira szeretik a hallgatók, hogy az intézmény tiszteletbeli doktori címet adományozott az állatnak. Max pedig rendkívül élvezi a rá irányuló figyelmet.

Irod-alomból (litter-ature) kapott tiszteletbeli doktori címet egy macska az Egyesült Államokban, a Vermonti Állami Egyetemen. Max, a hatéves cica rendszeresen átjár az otthonából a campusra, és úgy üdvözli a hallgatókat, mintha csak ez lenne a munkája – vette észre az RTL a CNN tudósítását.

Max, a hatéves cirmos évek óta átjár közeli otthonából az egyetem épületébe, és nagyon otthonosan érzi magát. Az intézmény beiratkozási ügyekért felelős dékánja, Maurice Ouimet elmondta, hogy a macska szokta először üdvözölni reggel, és télen a felvételi irodába is bejár.

Max a nap nagy részét a hallgatók között legyeskedve tölti, felmászik a hátizsákjukra, a diákok pedig szelfiznek vele.

Max az első, még embernek sem adott ilyen címet az egyetem

Az intézmény közösségimédia-menedzsere, Rob Franklin az ötletgazdája annak, hogy Max kapjon tiszteletbeli doktori címet. A macskát ezzel igazán nagy megtiszteltetés éri, hiszen az egyetem eddig még embereknek sem adott ilyet. Alapvetően egy vicces megmozdulásnak szánták, de Ouimet szerint a macskához sokaknak valódi érzései fűződnek.

Maxnek létrehoztak egy saját egyetemi e-mail-címet is, és az egyetemi telefonkönyvben is szerepel. A macska sok üzenetet kap, még Németországból és Angliából is írnak neki, ezekre az üdvözlésekre a macska gazdája válaszol.

A CNN úgy tudja, hogy a közelmúltban probléma adódott a kóbor macskákkal a környéken, Maxot többször meg is támadták. Emiatt plakátokat tettek ki a környéken, arra kérve az egyetemistákat, hogy jelezzék, ha Maxot sötétedés után kint látják. Attól fogva a hallgatók ölben vitték haza a macskát.

Max a nyári szünetben a nyári táboroknak is rendszeres látogatója, nagyon élvezi a rá irányuló figyelmet, amiből a doktori címével csak még többet kap majd.