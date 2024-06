Megszólalt Avicii apja: Minden percben hiányzik a fiam, de néha dühös vagyok rá

2018. április 20-án veszítette el a világ az egyik zenei szupersztárját, a sokáig listavezető DJ Aviciit. A 28 éves zenész Ománban nyaralt, amikor életét vesztette. Klas Bergling, a DJ édesapja a BBC-nek nyilatkozott.

Minden percben hiányzik. Természetesen mindennap beszélek vele, de elhallgat. Bevallom, néha dühös vagyok rá. Miért tetted? Miért hagytál el minket?

– mondta.

A svéd szupersztár kirobbanó hírnévre tett szert, miután 2011-ben Etta James Good Feeling című számát 22 évesen feldolgozta.

A következő öt évben, amikor a klubtánczene, az EDM mindenütt jelen lévő, listavezető műfajjá fejlődött, és amelynek himnusza a Levels volt, Avicii lett a szőke poszterfiú.

Aztán 26 évesen visszavonult az élő fellépésektől. A rajongóknak írt személyes üzenetében fizikai és mentális egészségére hivatkozott, anélkül hogy részletezte volna küzdelmeinek teljes mértékét, amelyek között szorongás, hasnyálmirigy-gyulladás, alkohol- és fájdalomcsillapító-függőség szerepelt.

A felépülés időszakában a reflektorfénytől távol zenét készített – Tim továbbra is belső démonokkal küzdött, miközben egzisztenciális válaszokat keresett az életével kapcsolatban. Két évvel később a sötétség egy utolsó, végzetes alkalommal legyőzte őt.

Most a családja azt szeretné, ha az emberek a színpadi fényeken túl is megismernék Timet, és egy képeskönyvet adtak ki, hogy tisztelegjenek öröksége előtt. Ez is része a család azon törekvésének, hogy a 2019-ben az emlékére létrehozott Tim Bergling Alapítványon keresztül megnyissa a beszélgetést a fiatalok mentális egészségügyi válságáról.

Klas, aki gondosan összeállította a képeket Tim gyermekkorától a szupersztáréletéig, azt mondta,

segíteni szeretnénk az embereknek, hogy Avicii hírnevén túlra lássanak. Ezért is adtuk a posztumusz albumának a Tim nevet.

A rajongók még mindig mély kapcsolatot ápolnak a zenésszel, ami a rajongói levelek ezreiből is látszódik. Klas erre csak annyit mondott: „Tim rengeteget jelentett a fiataloknak. A zenéje, a dalszövegei és maga a személyisége is egyaránt.”

Először nem értettem, hogy miért, de aztán egy rajongó azt mondta: Tim közvetlen volt. Megértettem. Sok fiatal azonosul ezzel a közvetlenséggel, az őszinteségével és a küzdelmeivel

– mondta az édesapa.

Az ezredfordulós csillag

Tim az ezredfordulós módszerrel, a számok online közzétételével szerzett hírnevet. Az Avicii nevet 2008-ban vette fel, ami a buddhista pokol legalsó szintjére utal. A BBC Radio 1 rövid időre leszerződtette, miután megnyert egy tehetségkutató versenyt, majd a fórumán közzétett posztjaival felkeltette DJ Laidback Luke figyelmét.

Tim azonban már fiatal korától szorongással küzdött, gyakran voltak katasztrofális gondolatai, és attól félt, hogy rákos. A kannabiszhasználat az őrülettől, a távolságtartástól és a derealizációtól való félelemhez vezetett. Klas úgy emlékszik, hogy Timet kamaszkorában intenzív „identitáskérdések” foglalkoztatták. Néhány, pszichológussal való találkozás után jobban érezte magát, az utazás azonban súlyosbította a szorongását.

Egy szöveges üzenet Tim 2021-es életrajzában feltárta Klas aggodalmait: „Szia, Tim, remélem, hogy az inspirációd elég lesz ehhez a hatalmas turnéhoz, mindennapos koncertekkel. Az embernek szüksége van egy kis szünetre és lélegzetvételre, de ez a te döntésed. Puszi, ölelés, a te öreged.”

A mozgalmas időbeosztás is megviselte. Mivel a Levels közel 20 millió megtekintést gyűjtött a YouTube-on a hivatalos megjelenés előtt, Tim turnéja során az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Ausztráliában és Ázsiában is fellépett, gyakran több koncertet is adva különböző városokban ugyanazon a napon.

Idegeinek csillapítására Tim az alkoholhoz fordult.

Megtaláltam azt a varázslatos gyógymódot, hogy a fellépés előtt megiszom pár pohárral

– mondta az Avicii: True Stories című dokumentumfilmben. Ez a függőség egyre nőtt, ahogy utazott, 2013-ban azt mondta a GQ-nak: „Utazgatsz, egy bőröndben élsz, eljutsz rengeteg helyre, és mindenhol ingyenalkohol van.”

Tim egészségügyi problémái egybeestek a (most már Grammy-jelölt) kereskedelmi sikerével. True című debütáló albuma, amely a countryhangzást vezette be, olyan slágereket hozott, mint a Wake Me Up és a Hey Brother.

2015-re mentális állapota megromlott, tablettákkal való visszaéléssel, dühkitörésekkel és kiszámíthatatlan viselkedéssel küzdött. Bár azt ígérte, hogy második albuma, a Stories lesz a legjobbja, küzdelmei késésekhez, színpadi nihilizmushoz és paparazzókkal való összetűzésekhez vezettek.

Azon a nyáron Klas és a menedzsmentje tudta, hogy valamit tenni kell. Egy terapeutával közösen egy beavatkozást terveztek Ibizán. Egy Times-interjúban az apa azt mondta, úgy érzi, elárulta a fiát.

Szembesíted a gyerekedet, aki egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mi fog történni. Tim kétségbeesett reakciója nyilvánvaló volt. Látod, hogy rájön, hogy valamit terveznek a háta mögött

– mondta kikerekedett szemekkel a svéd sztár édesapja arra a kérdésre, hogy mit érzett ebben a helyzetben.

Az 50 éves terv

A veszteségnek ez a zűrzavara rávilágít az öngyilkosságnak a hátramaradottakra és a közvetlen áldozatokra gyakorolt egyetemes hatására. Az alapítvány finanszírozása támogatta Svédország új nemzeti öngyilkosság-megelőzési forródrótját, a kormány pedig az öngyilkosságok jobb kivizsgálását célzó jogszabályon dolgozik. Ez része Klas 50 éves tervének, hogy megszilárdítsa fia örökségét.

Egy tiszteletére rendezett koncerten Klas megígérte, hogy az öngyilkosságot a politikai napirendre tűzi. „Megpróbáltunk minél több fiatalt és politikust is odacsalogatni” – emlékszik vissza Klas.

Az egyik leghatásosabb pillanat az volt, amikor egy nagy csoport olyan szülő jött fel a színpadra, akik öngyilkosság miatt vesztették el a gyermeküket. Ez egy nagyon erős pillanat volt.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.