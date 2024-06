Aurelio, a ValóVilág című realityműsor egykori lakója 2022. február 17-én vonult börtönbe, miután másodfokon 3 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság emberrablás és egy korábbi kábítószerügy miatt.

Miután 2 évet a Kozma utcai büntetés-végrehajtási intézetben töltött, majd 3 hónapot házi őrizetben bajai otthonában, most a nyomkövetőtől is megszabadult. Februárban úgy nyilatkozott, nála a büntetés elérte hatását, megbánta tettét, és meg is változott. De ezt nemcsak a börtönnek köszönheti, hanem annak is, hogy időközben apa lett.

Most a Mokkának adott interjúban elmesélte, hogy 2018-ban kezdett tárgyalásokra járni, 6 év stressz és félelem van mögötte, de ez most végre elmúlt.

Miután levágta bokájáról a nyomkövetőt, első dolga a Balatonra vezetett szerelmével, Nikolett-tel, gyermekük édesanyjával.

Ahogy mondja, barátságból alakult ki ez a szerelem, ami egyéjszakás kalandnak indult, abból egy kislány is született, de sokáig csak barátkoztak Nikolett-tel. Mostanra viszont elmélyültek érzelmeik, már igazi szerelmet éreznek, és nem a kislány miatt.

A kisgyerekkel, Szófiával Aurelio nem találkozhatott személyesen, amíg büntetését töltötte, de távolról látták egymást. Ahogy Aurelio fogalmaz:

A gyermeke eddig csak virtuálisan, skype-on láthatta őt.

Azt is elmeséli, hogy nehéz volt bekapcsolódnia a gyereknevelésbe, mert sokáig nem voltak együtt, neki is fel kellett dolgoznia, hogy van egy lánya, ahogy a kislánynak is, hogy van egy apukája, aki most hirtelen megjelent. De mára már szinte szimbiózisban vannak, este összebújnak, együtt szuszognak, és ez szerinte a legjobb dolog a világon.