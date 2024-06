Zenebona és vidámság a Hajógyárin, indul a Generali Gyerek Sziget

Véget ért az iskola, vagyis pénteken már indul a Gyerek Sziget. Három napon át vásári forgatag, énekesek, zenészek, bohócok, artisták, mesteremberek, cserkészek, sok ismerős program, de sok újdonság is várja a családokat, reggel 10-től este 18-ig.

Június 21–23. között rendezik a Generali Gyerek Sziget elnevezésű rendezvényt, amelynek ingyenes programjai a család apraja-nagyja számára tartogatnak izgalmakat. A Generali Nagyszínpadon péntek délelőtt már a Kiflihajó produkciójával indulnak a koncertek, délután a Kalimpa Színház mesekoncertjét láthatjuk és hallhatjuk, és a szülők nagy örömére (is) Halász Judit fellépése sem maradhat el.

De a hétévégén itt lesz az Apacuka együttes, a Kiskalász és Farkasházi Réka és a Tintanyúl is. Grecsó Krisztián a gyerekverseire épülő zenés-táncos-verses gyerekelőadását mutatja be, és állítólag táncolni is fog a gyerekekkel.

A legkisebbeket Babajátszóházzal várják, itt szakemberek segítik a szülőket mozgásfejlesztéssel, tanácsadással is – a játék és pihenés mellett. Újdonság lesz a Gymnathlon program a sport szerelmeseinek, és a fizikailag aktívabbakat célozza meg a Generali Nagy Családi Kalandjáték is, ami egy hatállomásos játék ügyességi, logikai és kreatív feladatokkal. A játék végén a The Human Safety Net Adománybüfében lesz lehetőség egy jó ügyért palacsintát, limonádét, hotdogot fogyasztani – a cél egy különleges, nyári szülő-gyermek tábor megvalósítása a nehéz helyzetben lévő családok számára.

Az anyukákat a Maminbaba hordozós fitness program, az ugrálni vágyókat az Óriás Ugrálóvár és a Generali Akadálypálya várja. A Cserkésztáborban számháborúzni lehet, a Társas játszó sarokban pedig játékmesterek, válogatott családi- és gyerektársasjátékok várják az egész családot.

Klasszikus mókával vár Kukutyin, ahol régi mesterségek elevenednek meg, a Kézműves Palotában pedig az alkotókedvűek találhatnak remek elfoglaltságokat. Az Állatsimogatóban a vidék állataival találkozhatunk, többek közt a két welsh pónival, Szellővel és Frufruval, de itt lesz Zserbó, a csacsi is.

A Gyerek Paradicsomban a gyerekeket zöld szemléletet sajátíthatnak el (például mézgyűjtéssel, vadonlessel), de Gasztrokalandok is várnak rájuk, elkészíthetik akár saját receptjeiket is.

Lehet majd kertészkedni, madarakkal ismerkedni, papírmeríteni, sárkányt lengetni és a megunt pólónk is újjászülethet táska formájában.

Az élmények pedig nem szállnak el, egy saját kezűleg készített virágos képeslapon magukkal vihetik az emlékeket a kilátogatók, és amíg a gyerekek kiélik kreativitásukat, a szülők a Generali Egészségügyi Szűrőbuszban ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt.

A Gyerek Sziget tradicionális cirkuszában bohóctréfák, bűvészmutatványok, zsonglőrtrükkök mulattatják a a nagyérdeműt, és ha akad a gyerekek között önkéntes bohóctanonc, porondra is kerülhet. Rolando Bűvészmester és Társa a legtitkosabb trükkökkel készülnek, amelyekbe csak szigorú titoktartás vállalásával avatják be a bátrabbakat.

Szombaton és vasárnap a Rippel Brothers is mutatványokkal ismerteti meg a kisebb és nagyobb közönséget. A gumiasztal, a rugalmas hosszú kifutó, a levegőakrobatika izgalmas eszközei újabb lehetőségeket nyitnak a repülésre vágyók próbálkozásainak.

A Kezes-lábas Játszóházban roncsbringákból született játékokkal, biciklivel hajtott „bármikkel”, azaz a hálózati elektromos áramtól független kerékpáros eszközökkel tehetjük próbára magunkat. Idén a főváros a gyerekeknek is kedvez: a BUDAPEST Mini óriás játszóbuszban a főváros épületeit ábrázoló képeslapokat és könyveket lehet készíteni és egy 5 állomásos játék során értékes budapesti nyereményekre tehetnek szert a lurkók. A részletes program és további információk a www.gyereksziget.hu oldalon.