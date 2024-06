Letartóztatták Justin Timberlake-et

Justin Timberlake tízszeres Grammy-díjas amerikai énekest a New York állambeli Long Islanden kapcsolták le a rendőrök ittas vezetés miatt. Az énekes képviselői eddig nem reagáltak az üggyel kapcsolatban.

Részegen vezetett Justin Timberlake Long Island utcáin, ezért letartóztatták – írja a Sky News.

Az énekes jelenleg őrizetben van a Sag Harbor-i rendőrkapitányságon, további információt azonban nem közöltek az ügy kapcsán.

Justin Timberlake képviselői nem reagáltak az ügy kapcsán semmilyen kérdésre.

Turnéja közben kapták el

Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy az énekes jelenleg turnézik, legközelebb pénteken és szombaton lép fel Chicagóban. Justin Timberlake legutóbb a Texas államokban lévő Moody Center Arénában lépett fel, ahol egy rajongója miatt szakította félbe a koncertjét.

Az esetről felvétel is készült, az énekes épp egyik legnagyobb slágerét, a Cry Me a Rivert adta elő, amikor hirtelen furcsa jeleket kezdett küldeni a stábjának, kisvártatva pedig meg is állította a show-t.