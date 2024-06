Katalin hercegné megmutatta, így viselkedik egy igazi királyné

Vilmos herceg neje a hétvégén hónapok után először jelent meg a nyilvánosság előtt a brit uralkodó születésnapját ünneplő Trooping The Colouron. Katalin hercegné megjelenésével ugyanazt az erőt sugározta, amit anno II. Erzsébet is, aki mindent feláldozott a nép szolgálatának oltárán.

Június 15-én, szombaton másodjára ünnepelte egész Nagy-Britannia III. Károly születésnapját a Trooping The Colouron. Az ünnepélyes szertartás eredetileg csak egy zászlós díszszemle volt, ami a 17. századig, II. Károly király idejéig vezethető vissza, és a Brit Nemzetközösség ezredei rendezik. Régebben a csatatéren egy ezred színeit és zászlóit használták gyülekezési pontként, így ilyenkor a zászlósok felvonultak a csatatérre, hogy a katonák felismerjék a saját zászlójukat, majd ezt követően kezdtek el gyülekezni a megadott helyen. A katonai felvonulást ugyanakkor II. György király idejében helyezték egy időbe az akkori uralkodó születésnapi ünnepségével – mivel novemberben jött a világra, ám a szigetország mérsékelt övi éghajlata nem tette volna lehetővé a kültéri rendezvényt. Végül II. Erzsébet királynő dédapja, VII. Eduárd király tette hivatalossá ezt az intézkedést, így a brit uralkodó születésnapját azóta is a Trooping The Colourral együtt ünneplik.

Az idei esemény ugyanakkor némileg kilógott a korábbiak sorából, mivel aggodalom lengte körül. II. Erzsébet utolsó Trooping The Colourján, amelyen uralkodása hetvenedik évfordulóját is ünnepelték, már sejteni lehetett, hogy a királynő állapota nem a régi, mivel a szokásoktól eltérően nem ült hintóba, hogy a The Mallon végighajtva nézze meg a katonai ünnepséget, csak a Buckingham-palota erkélyéről integetett a tömegnek – majd három hónappal később elhunyt a Balmoral-kastélyban. Ekkor járult a nép elé utoljára a néhai királynő, így a britek rossz szájízzel gondolhatnak a Trooping The Colourra. Ugyan tavaly már az újdonsült királyt, III. Károlyt éltette a tömeg az eseményen, 37 év után ő volt az első uralkodó, aki lóháton érkezett, az ideit – amelyen több mint 1250 katona vonult fel, akik egy év elején elfogadott rendelkezés értelmében több mint 100 év után először viselhettek szakállat – a királyi család két legnépszerűbb tagjának rákdiagnózisa árnyékolta be.

Mint ismert, a Buckingham-palota januárban jelentette be, hogy III. Károly prosztatamegnagyobbodás miatt műtéti eljárásra szorul, majd a kórházból való távozását követően derült ki, hogy az operáció során rákos sejteket véltek felfedezni a szervezetében. A király egy időre így visszavonult a közszolgálattól, és csak az otthonából látott el papírmunkákat, amíg folyik a rák elleni kezelése. Az uralkodó azóta április végén visszatért a vezetői feladatokhoz, így az ő jelenléte – már csak amiatt is, mert az ő születésnapját ünnepelték – biztos volt az idei Trooping The Colouron. Katalin hercegné részvétele kapcsán viszont a rendezvény előtti napokban csak találgatni lehetett. A jövőbeli királyné szintén műtéten esett át az év elején, amit a Kensington-palota közölt, kijelentve, 10-14 napot fog kórházban tölteni, majd otthonában lábadozik tovább, és valószínűtlen, hogy húsvét előtt visszatér a közfeladatokhoz.

A vártak szerint végül két hét után hagyhatta el a kórházat, majd előbb a Sandringham birtokon lévő Anmer Hallban pihent, jelenleg pedig a windsori birtokon található Adelaide Cottage-ban gyógyul. Ezt követően hallgatásba burkolózott a palota, még a különböző eseményeken megjelenő Vilmos herceg sem csepegtetett semmilyen információt. Ennek hatására pletykák és összeesküvés-elméletek kaptak szárnyra az eltűnése miatt – utoljára december 25-én jelent meg nyilvánosan –, így a palota akkor egy közleményben tudatta, a hercegné gyógyulófélben van. Legközelebb március 5-én látták újra egy autóban az édesanyjával a windsori birtok közelében, majd március 10-én a hercegné egy bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amit anyák napja kapcsán osztott meg – Nagy-Britanniában akkor ünneplik.

Ezután újabb hírzárlat következett, és ugyan a palota azelőtt a húsvéti időpontot tűzte ki, miszerint akkorra tehető a visszatérése, a dátumhoz közeledve egyre kevésbé tűnt valószínűnek ez a felállás. A hercegné végül március 22-én egy videóban jelentette be, hogy rákot diagnosztizáltak nála, és már elkezdték a kemoterápiás kezelést. A jövőbeli királyné az elmúlt időszakban a gyógyulásra koncentrált, így továbbra sem tesz eleget hivatalos kötelezettségeinek, ahogy június 14-ig az állapota kapcsán sem érkezett egyéb hír. Pénteken ugyanis a hercegné a férjével közös Instagram-oldalukon osztott meg egy hosszabb bejegyzést, amelyben arról írt, meghatotta a sok aggódó üzenet és jókívánság, amit kapott. Kiemelte, bár jól halad a kezelése, minden kemoterápián átesett beteg tudja, hogy vannak jó és rossz napok. Mint megfogalmazta, a jobb napokon már kisebb munkavégzésre is vállalkozik otthonában. Annak ellenére viszont, hogy a kezelése még várhatóan néhány hónapig el fog tartani, és egyelőre nem jutott túl a betegségen, a nyár folyamán néhány nyilvános programon részt vesz.

Így viselkedik egy királyné

A hercegné a posztban azt is leszögezte, hogy családjával részt fog venni III. Károly születésnapi ünnepségén, amivel kapcsolatban korábban már érkeztek információk. Egyes források arról nyilatkoztak, hogy váratlanul fog megjelenni a Buckingham-palota erkélyén a királyi család tagjaival együtt, hogy integessen a tömegnek, majd végignézze a légi parádét. A hercegné ugyanakkor nem ment el az esemény főpróbájára – emiatt elnézést is kért az ír gárdától, aminek tavaly az ezredese lett –, ami akár egy árulkodó jel is lehetett volna azt illetően, hogy idén kihagyja a Trooping The Colourt, ám a közösségi oldalukon megosztott bejegyzéssel tiszta vizet öntött a pohárba. A jövőbeli királyné a királyi család több tagjával együtt hintóval érkezett a The Mallon keresztül a Horse Guards Parade-ra, míg Vilmos herceg Anna hercegnővel és Eduárd herceggel egyetemben lóháton. A felvonulást követően a Buckingham-palotába visszaérve nézte végig a légi parádét, ahol újra egyesült a família – látszólag felvillanyozta őt az összegyűlt tömeg látványa.

A hercegné elhivatottsága a nép szolgálata iránt déjà vu érzéssel tölthetett el sokakat, mivel anno II. Erzsébet királynő is ekképp viszonyult a hivatalos feladatokhoz. A kötelességtudat minden felett állt, így még a halála előtti napokban is volt annyi ereje, hogy beiktassa az akkori új miniszterelnököt, Liz Trusst. A királyi család tagjai által a Trooping The Colouron tanúsított magatartást azóta már Judi James testbeszédszakértő is elemezte, aki kiemelte annak jelentőségét, hogy a hercegné – még ha egyelőre csak egy esemény erejéig is, de – a nép elé járult. Ahogy kiemelte a Daily Mailnek, a rendezvény egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Vilmos herceg és Katalin hercegné tekintete találkozott.

Vilmos szemráncai és az ajka körüli ráncosodó izmok érzékeltették a büszkeséget és valószínűleg megkönnyebbülést, hogy gyönyörű felesége ismét mellette áll, míg Katalin, aki láthatóan eddigre már ellazult, széles és nagyon szeretetteljes mosollyal válaszolt

– mondta, megjegyezve, a hercegné tökéletesen megmutatta, miről szól a királyi családban való lét, illetve II. Erzsébet erejét és elszántságát is hűen érzékeltette.

Már megkapta az alapokat a néhai királynőtől, ami magában foglalta a higgadtságot egy csepp önsajnálat vagy dráma nélkül. Katalin hozzáállása a nyilvánossághoz hasonlónak tűnik ahhoz, ahogy a saját gyerekeihez is viszonyul: magabiztos elhatározás, megnyugtatás és támogatás. Ha valakinek kétségei támadtak volna, ez a megjelenés azt mutatta, hogy ő a királynéi cím jogos örököse

– jelentette ki.

Összehozta őket a betegség

A specialista mindemellett kiemelte, hogy III. Károly és Katalin hercegné egymás felé tanúsított magatartása a Buckingham-palota erkélyén arról árulkodott, hogy a családi kötelék igen szoros közöttük. Ezzel kapcsolatban már korábban is érkeztek információk, miszerint a művészetek iránti érdeklődésüknek köszönhetően közeli viszonyban vannak, azonban miután mindkettejüket rákkal diagnosztizálták, ez még inkább elmélyült. James szerint mindez a Trooping The Colouron abban nyilvánult meg, hogy Katalin hercegnét helyezték a figyelem középpontjába, közvetlenül a király mellé, amivel azt kívánták üzenni, nagyon hálásak neki, hogy betegsége ellenére részt vesz az eseményen. A szakértő hozzátette, a hercegné erkélyen elfoglalt helyén kívül azt is érdemes figyelembe venni, ahogy III. Károllyal kommunikáltak.

Katalint az apósa mellé helyezték, és a páros élénk beszélgetésbe elegyedett, amelynek némi szemkontaktus és nevetés is a része volt. Egyszer Kamilla is csevegni akart a férjével, de végül Katalinra fordította a figyelmét, az ő beszélgetésükre

– nyilatkozta.

James elmondása szerint a Buckingham-palota erkélyén komoly szabályok vonatkoznak a csipkelődésekre, de az, hogy a hercegné kezdeményezett beszélgetést a királlyal, nemcsak az önbizalmáról tett tanúbizonyságot, hanem arról is, hogy III. Károlyt szerette volna biztosítani a támogatásáról. A szakértő kiemelte, a király láthatóan értékelte, hogy a hercegné megnevettette őt, ahogy azt is, hogy a saját érdekeit a háttérbe, a közszolgálatot pedig előtérbe helyezve jelent meg a brit nép előtt, akiknek valószínűleg még nagyobbra nőtt a szemükben a jövőbeli királyné, aki jelenleg is az egyik legnépszerűbb tagja a famíliának. Katalin hercegné ezzel a lépésével megmutatta, milyen elhivatottsággal jár az, ha a trónörökös nejeként valakire a jövőben királynéi szerep vár.

Mindannyiuk előtt fogadom, hogy egész életemet, legyen bár rövid vagy hosszú, az önök szolgálatának szentelem

– mondta II. Erzsébet a Nemzetközösséghez intézett rádióüzenetében 1947-ben, miután megkapta a walesi hercegnő címet.

(Borítókép: Katalin walesi hercegné 2024. június 15-én Londonban. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)