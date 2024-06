Katy Perry életében új fejezet kezdődött

Katy Perry elsírta magát, mikor a múlt hónapban elköszönt az American Idol című műsortól, amiben 2018 óta ült a zsűriben Lionel Richie mellett. Hat éve ugyanazok töltötték be az ítészek szerepét.

Most először történt változás, és egyelőre nem tudni, ki foglalja el Perry helyét a következő, 23. évadban.

Katy Perry utolsó kritikusi szereplése 5,64 millió nézőt vonzott, ami 8 százalékos növekedés a korábbi hét statisztikáihoz képest, a teljes nézettségben pedig mindenképp csúcs. Bár a helye még valóban betöltetlen, azt már tudjuk, hogy az énekesnő a műsor után sem unatkozik.

Katy perry egyúttal Bejelentette, hogy új kislemezzel rukkol elő. ez a július 11-től hallgatható Woman's World, amit egy igen merész, enyhén sokkoló képpel reklámoz.

A testéből nem sokat takaró ruha sok zenerajongónak tetszett, de voltak, akik ozempicfüggőnek titulálták, ami egy illegális fogyasztószer, és sok sztár a terhesség utáni kilók leadásához használja.

Katy Perry csúcsformáját elnézve ez nem is tűnik irreálisnak, hiszen csak 3 év telt el azóta, mióta megszületett Orlandó Bloommal közös gyermekük, Daisy. Utolsó stúdióalbuma a 2020-as Smile volt.

Azóta főleg a családjára koncentrált, csupán a svéd Alessóval rögzített dalt 2021-ben, ez volt a When I'm Gone és az amerikai countryénekessel, Thomas Rhett-tel énekelt egy duettet, a Where We Started című slágert.

Ráadásul Katy Perry nemcsak a studóba, hanem a színpadra is visszatérhet idén.

Az már biztos, hogy szeptember 20-án fellép Brazília egyik legnagyobb rockfesztiválán, a Rock in Rión is.