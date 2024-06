A néhai elnök, John F. Kennedy 1963. november 22-i meggyilkolása az amerikai történelem egyik legtöbb kérdést felvető ügye, aminek nem igazán került pont a végére, a tettest, Lee Harvey Oswaldot – aki a megszállottja volt – megölték. Szóba került már, hogy a maffia keze lehet a merényletben, illetve tavaly Kennedy volt titkos ügynöke nyilatkozott az egyik lövedék körüli rejtélyről, ám ezen információk csak adalékot jelentettek az egyébként is rejtélyekkel teli esethez, nem egyértelmű magyarázatot adva a történtekre. A tragédia legnagyobb elszenvedője az elnök néhai felesége, Jackie Kennedy volt, aki nehéz időszakot élt meg akkoriban.

Ezt az érát eleveníti fel a Kennedy család múltját felgöngyölítve Maureen Callahan író legújabb könyvében, ami az Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed címet kapta. Többek között kivesézi Jackie Kennedy második házasságának részleteit, Arisztotelész Onassziszt ugyanis a first ladyvel ellentétben kevésbé ismerjük jól. A július 4-én angol nyelven megjelenő kötetből már több részlet is napvilágra került, amelyek egy része Jackie Kennedy Arisztotelész Onasszisszal való kapcsolatára koncentrál, de szó esik arról is, hogy a volt first lady férje halála után a testvérével, Bobby Kennedyvel alkotott egy párt.

A megjelent egyik könyvrészlet szerint John F. Kennedy halálát követően Jackie Kennedy a volt elnök testvérével, Bobby Kennedyvel folytatott viszonyt. Holott a férfinak akkor már volt felesége, Ethel Kennedy személyében, aki addigra hét gyermeket szült neki – majd további négy utód érkezett. Callahan a könyvben úgy fogalmaz, az egykori first lady és a volt elnök öccse ugyanazon a traumán mentek keresztül, ami csak még szorosabbá tette a köteléket közöttük, így éveken át szexuális kapcsolatban álltak egymással.

Ahogy nem egyszer kijelentette, Bobby volt az egyetlen ember, aki visszatartotta attól, hogy megölje magát

– írja a kötetben a szerző, hozzátéve, az elnök öccse szintén Jackie Kennedyre támaszkodott, és több időt töltött a gyerekeivel, mint a sajátjaival.

Az író azt állítja, ha abban az időben nyilvánosságra hozta volna a sajtó, milyen közeli viszonyba kerültek, annak botrány lett volna vége, ám a John F. Kennedyvel történtek miatt titokban tartották. Még annak ellenére sem lett belőle közfelháborodás, hogy bizonyos társadalmi körökben pusmogtak róluk. A kapcsolatukat ugyanakkor nem palástolták, akár nyilvánosan is csókolóztak, azonban a hírek szerint azután, hogy Bobby Kennedy 1968-ban indult az elnökválasztáson, elváltak útjaik egymástól. A néhai first lady ekkor ismerkedett meg Arisztotelész Onasszisz görög–argentin vállalkozóval.

Callahan elmondása szerint Bobby Kennedy ki nem állhatta a férfit, és egy ideig azt gyanította, hogy már korábban is lehetett közük egymáshoz, amikor még John F. Kennedy élt. Bár arról nem tudni, hogy Bobby Kennedy neje tudott-e férje félrelépéséről, miután 1968-ban meggyilkolták őt, Jackie odautazott, hogy megvigasztalja őt – amit abban az esetben nem valószínű, hogy elfogadott volna, ha tud a megcsalásról –, sőt mellette volt akkor is, amikor döntést kellett hoznia annak kapcsán, lekapcsolják-e a gépekről Bobbyt vagy sem.

Fura fétisei voltak

Arisztotelész Onasszisznak az 50-es években több mint 900 hajó volt a birtokában, az övé volt a Skorpió-sziget a Jón-tengeren, így a világ leggazdagabb emberei közé volt sorolható. Callahan azt írja a könyvben, Onassziszt a felsőbb társadalmi rétegekben túl vulgárisnak tekintették. Különös hóbortjairól volt híres, például bálnák herezacskójából készíttetett bárszéket. A férfi az 50-es évek végén találkozott először a first ladyvel és John F. Kennedyvel, akiket meghívott a jachtjára – Jackie 1963-ban egymaga is ott járt, miután elvesztette gyermekét, Patrickot, 39 órával a születését követően. Sőt, Onasszisz egyike volt azoknak, aki meghívást kapott a Fehér Házba a merénylet után, a tragédia pedig még közelebb hozta egymáshoz a feleket.

A milliárdos végül 1968 októberében vette feleségül Jackie Kennedyt, aki akkor 39, a férfi pedig 62 éves volt. Az egybekelésük ugyanakkor nagy felháborodást váltott ki, és még a New York Times címlapján is azt írták, hogy a düh, a sokk és a döbbenet érzései kavarognak bennük a frigy kapcsán.

A Vatikán elítélte. Jackie Kennedyről – Amerika egykori hősnőjéről – már csak egy prostituáltként beszéltek és írtak, aki eladta magát a globális piacon

– olvasható a könyvben.

Callahan a kötetben azt állítja, Onasszisz olykor bántalmazta Jackie Kennedyt, egyszer arcon is ütötte, aminek következtében monoklis lett a szeme. Emellett kiemelte, a milliárdos biszexuális volt, és fiatal férfiaknak fizetett azért, hogy lefeküdjenek vele, némelyiküket pedig meg is verte az aktus után. A szerző szerint a vállalkozó Jackie Kennedyt is megalázta szexuálisan.

Szeretett szexelni vele olyan helyeken, ahol az emberek láthatták őket

– fogalmazta meg, megjegyezve, többek között repülőgépen is szeretkeztek, illetve a jachtján, nyitott ajtónál.

Mint kiderült, a házasságuk részét képezte egy 170 kitételt tartalmazó szerződés, amelyben többek között arról egyeztek meg, hogy külön hálószobában alszanak, milyen gyakran kell szexelniük, illetve hogy mennyi zsebpénzt kap Jackie Kennedy. Az esküvőt megelőzően egyébként Onasszisz már hárommillió dollárt fizetett a first ladynek, további egymillió dollárt minden gyermeke után, hatszázezer dollárt biztosított évente az utazásokra és további milliókat arra az esetre, ha elválnának vagy a férfi meghalna. Az író a könyvben kiemelte, bár a frigy az első években boldognak tűnt, folyton ingáztak New York, a Skorpió-sziget és a milliárdos jachtja között, ám végül megromlott a kapcsolatuk.

Callahan kifejtése szerint hatéves házasságuk alatt a férfi gyakran prostituáltként kezelte nejét, megvetette és sértegette őt a vendégek előtt, így a bántások következtében az egykori first lady elvesztette régi varázsát. A vállalkozó korábban egyébként viszonyt folytatott Maria Callas operaénekesnővel, és Jackie Kennedy tartott attól, hogy megcsalja vele, így bosszúképp rávetette magát férje hitelkártyájára, és mindenből kettőt-hármat vásárolt, majd továbbadott a termékeken, így némi készpénzt is szerzett ezekből az ügyletekből. Fura szokása volt ezen kívül, hogy ragaszkodott hozzá, hogy a személyzet minden reggel és délután, miután aludt egyet, mossa és vasalja ki az ágyneműjét – mind a 12 pár kézzel hímzett, olasz, rózsaszín lepedőt.

Trauma érte

Callahan könyvében az előbbieken felül említésre került a John F. Kennedy ellen elkövetett merénylet számos következménye. Köztük az, hogy a gyilkosság idején az elnök mellett helyet foglaló Jackie Kennedy tartós idegi sérülést szenvedett el, ami kínzó, lüktető fájdalommal járt a nyakában, és sosem múlt el. A néhai first lady 1971-től kezdve járt rendszeresen egy pszichiáterhez, dr. Marianne Krishez, aki PTSD-t diagnosztizált nála, amit részben a férje meggyilkolása okozta trauma, másrészt az elnök hűtlensége okozhatott.

Egészségügyi állapotával akkor sem volt minden a legnagyobb rendben, amikor a National Enquirer címlapján megjelent egy kép róla, amelyen az látszott, hogy fel van puffadva a hasa, így azt kezdték el találgatni, vajon szülői örömök elé néz-e. Callahan a kötetben úgy fogalmaz, ennek hatására szigorú diétára fogta magát, és olyan keveset evett, hogy tíz kilót fogyott le kilenc nap alatt. Naponta csak egy fél grépfrútot, egy kis joghurtot, 70 gramm húst, egy almát, 100 gramm zöldséget és öntet nélküli salátát engedett meg magának, ám a gyors fogyás következtében pánikrohamok gyötörték, alig tudott felállni, így kórházba került.

Onasszisz ugyanakkor nem törődött az állapotával, a depressziójával, hanem elhunyt fia miatt bánkódott és inni kezdett. Amikor a 24 éves Alexander 1973-ban meghalt egy repülőgép-szerencsétlenségben, a milliárdos nejét hibáztatta, mondván utolérte a Kennedy-átok. A kapcsolatuk 1975-re végérvényesen megromlott, így Jackie Kennedy kész volt elhagyni férjét, ám a sors közbeszólt. A milliárdos 1975 márciusában halt meg 69 éves korában, az ismételten özveggyé vált Jackie Kennedy pedig a világ egyik leggazdagabb nője lett, és végre szabad.

(Borítókép: Jacqueline Kennedy a New York-i kikötőben 1976. július 30-án. Fotó: Bettmann / Getty Images)