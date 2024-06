A Balatonfüredtől Tihanyig tartó versenyre 22 hajóval neveztek be, amelyekre a kapitányokat a szervezők biztosították. A hajókat a szokásoknak megfelelően hajóhossz alapján különböző kategóriákba sorolták, ezek a kategóriák egy-egy fantázianevet kaptak, amelyek a különböző társadalmi generációkra utaltak. A verseny alatt a pályát mindenki kétszer hajózta végig, a futamok végén pedig a versenyzők még a vízen koccintottak a nyertesekre. Gen X kategóriában az RTL 3-as csapata, Gen Y-ban a Ringier brigádja, Gen Z-ben pedig a Google formációja aratott győzelmet.

Az üzletileg polarizált piac egy napra egy helyre összpontosul, az esetleges nézeteltéréseket, konkurálásokat mindenki félreteszi, a kötetlen, baráti hangulatban nyílt beszélgetések indulnak – ezt mindenkinek nagyon jó volt megélni. A helyszín is tökéletes választásnak bizonyult, a kulturálisan pezsgő, történelmi Balatonfüred és annak nagy múltú Yacht Clubja már eleve megadta a nívós hangulatot. A vitorlázás több száz éves hagyomány, amivel most egy egész iparág találkozott, és ahogy Farkas azt előre jósolta, sokan meg is kedvelték itt ezt a sportágat