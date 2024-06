Állatias szexjelenetet vágtak ki a Sárkányok háza sorozatból –mesélte az Alicent Hightowert alakító Olivia Cooke az Elle magazinnak a Deadline szerint.

A felvételen az látható, ahogy a Ser Criston Cole-t alakító Fabien Frankel éppen örömöt okoz Alicent-nek. Cooke szerint, bár ez most kimaradt, de egyre több intim részletet láthatnak majd a nézők az újabb epizódokban.

Ugyanebben az interjúban a társszereplő Emma D'Arcy is megszólalt. Ő annyit mondott, hogy Cooke-kal nagyon jó a kapcsolata, még ha rövid idő is telt megismerkedésük óta.

Olivia Cooke egyébként nem volt mindig ilyen elégedett filmbeli karakterével. A The Times nak arról beszélt például, hogy érthetetlen számára, miért játszik harmincévesen egy nagymamát.

Nagyon komplikált érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Ha sárkányokat képesek teremteni, akkor engem is megfiatalíthattak volna, aztán meg megöregíthettek volna. Vagy esetleg negyvenes éveikben járó színészeket kellett volna választaniuk? Most már mindegy, és én hálás is vagyok a szerepért. Valóban van egyfajta idegenkedés attól, hogy idősödő nőket mutassunk a képernyőn