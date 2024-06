Ben Affleck elmondta a véleményét Jennifer Lopezről

A színész-rendező egy talkshow-ban emlegette fel feleségét, Jennifer Lopezt, kiemelve, hogy az ő saját hírneve szinte semmi ahhoz képest, amennyien nejét szeretik. Affleck arról is beszélt, hogy amikor a gyermekeivel van, kifejezetten zavarja, ha fényképezik őt, azonban kevésbé érdekli akkor, ha éppen Lopezzel jelenik meg valahol.

Ben Affleck néhány nappal ezelőtt Kevin Hart vendége volt a Hart to Heart című, az amerikai Peacock streamingszolgáltatón elérhető talkshow-ban. A beszélgetés során több témát is érintettek, különösen azt, hogy milyen megpróbáltatásokkal jár a számára, hogy felesége, Jennifer Lopez ennyire híres. Mint ismert, az utóbbi hónapokban elterjedtek olyan pletykák, miszerint a húsz év után ismét egymásra talált pár házassága újra válságba került, Affleck már elköltözött közös otthonukból, amitől ráadásul hamarosan meg is akarnak szabadulni.

Eddig egyik fél sem nyilatkozott arról, hogy igazak vagy hamisak lennének-e ezen állítások, a színész-rendező így Kevin Hart műsorában sem tett kivételt. Bár kettejük magánéletéről nem tálalt ki, de abból, ahogy Lopezről beszélt, nem tűnik úgy, mintha gond lenne a kapcsolatukban.

Az emberek szeretik őt, és ő valóban valami fontosat képvisel a számukra

– jelentette ki Affleck, hozzátéve: ha róla van szó, a rajongók általában csak megdicsérik a filmjeit, azonban nejéért szó szerint meg vannak őrülve, amit elképesztőnek tart.

„Kész őrület volt”, hogy másfél háztömböt sétálniuk kellett

Ahogy a talkshow-ban kiemelte, az énekesnő-színésznő annyira híres, hogy a jelenlététől szinte megvadulnak a fanok. Elmesélte például, hogy nemrég az egész családdal – Afflecknek három gyereke van Jennifer Garnertől, míg Lopeznek ikrei Marc Anthonytól – akartak elmenni megnézni egy színdarabot New Yorkban, ám késésben voltak, így inkább gyalog tették meg a hátralévő utat – amit később meg is bántak.

Kiszálltunk a kocsiból, épp egy színdarabra tartottunk, mire azt mondtam: »B*szki, bébi, el fogunk késni, sétálnunk kell egy másfél háztömböt«. Azt mondta: »Rendben«, semmi mást. Kiszálltunk a gyerekekkel együtt, át a Times Square-en, kész őrület volt

– mondta.

Visszaemlékezése szerint a színház felé tartva számtalan rajongóval futottak össze, akik izgatottak voltak attól, hogy személyesen találkozhatnak Lopezzel, ám Afflecknek kifejezetten megterhelő volt. Egy lila, testhez simuló öltönybe öltözött nő például, aki épp füvet szívott, feléjük kezdett el szaladni, miközben JLo után ordítozott, ami már mások figyelmét is felkeltette. A színész-rendező úgy fogalmazott, hogy miután felismerték nejét, olyan érzése támadt, mintha emberek százai vették volna körül őket. Mint mondta, nem szereti, ha akkor fotózzák őt, amikor épp a gyerekeivel van, viszont ha csak Lopezzel együtt jelenik meg valahol, akkor nem annyira zavarja, mivel már hozzászokott, így rendszerint észre sem veszi.