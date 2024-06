Rohamosztagosnak állt Vilmos és Harry herceg

Kevin Costner a héten vendégeskedett az amerikai The Howard Stern Show műsorban, amelyben többek között beszámolt a brit királyi családdal való csörtéjéről egy filmszerep kapcsán. Elmesélte ugyanis, hogy az 1992-es, Whitney Houston főszereplésével készült Több mint testőr film folytatásában Diana hercegnének szánt egy szerepet. Mint elmondta, a felkérés abban az időben érkezett, amikor a hercegné elvált az akkor még herceg Károlytól. Sára yorki hercegnén, András herceg volt nején keresztül vette fel vele kapcsolatot – mivel legjobb barátnők voltak –, így üzentek egymásnak. A színész állítása szerint a hercegné elfogadta a megkeresést, kijelentve, nemsokára megváltozik az élete.

Nagyon aranyos volt, beszélgettünk. A második alkalommal, amikor csevegtünk, azt mondta: »Lesz csókjelenet?« Azt kérdeztem: »Akarod, hogy legyen?« Mire úgy felelt: »Igen«

– fejtette ki Costner.

A színész-rendező kiemelte, miután 1997 augusztusában a hercegné 36 éves korában elhunyt, eldöntötte, hogy nem készít folytatást a Több mint testőrnek, mivel senkivel nem tudná őt helyettesíteni. A felkéréssel kapcsolatos sztorit pedig később Diana idősebb fiával, Vilmos herceggel is megosztotta, aki találkozni szeretett volna vele. A trónörökös közölte vele, hogy édesanyja rajongott érte, és azt sem vonta kétségbe, amit elmondott neki a filmes felkérésről. A forgatókönyv, amely a hercegné és egy paparazzo kapcsolatba bonyolódásáról szólt, a halála előtt egy nappal került Costner asztalára.

Az interjú során a színész úgy fogalmazott, később kiszivárgott, hogy mire készültek, amire reagálva a királyi család kissé ellene fordult. Azt állították, ilyen felkérés biztosan nem történt, kijelentve, nem hiszik el, hogy a hercegné hajlandó lett volna szerepelni egy hollywoodi filmben. Holott jó pár személyt találni a királyi családban, aki ezt követően színészként tűnt fel egy-egy produkcióban – még ha csak néhány jelenet erejéig is –, ráadásul közéjük tartozott a néhai II. Erzsébet királynő, aki hetven éven át állt Nagy-Britannia és az egész Nemzetközösség élén.

Színésznőből hercegné

A királyi család történelmének legjelentősebb pillanatait néhány hónappal ezelőttig még a saját szemünkkel nézhettük végig a róluk szóló netflixes sorozatnak, A koronának köszönhetően – ami nem teljes mértékben a valós eseményeken alapul, hanem fiktív történeteket is tartalmaz –, amely a hatodik évadával búcsúzott nemrég. A szériában természetesen színészek játszották a família tagjait, ám akadnak olyan produkciók, amelyekben maguk az arisztokraták tűntek fel. Kézenfekvő, hogy elsőként említsük meg Meghan Markle-t, aki azelőtt, hogy bekerült a családba, színésznőként dolgozott. A Briliáns elmék című sorozat oszlopos tagja volt hét éven keresztül, feltűnt az amerikai Áll az alku műsorban, illetve Jennifer Aniston mellett szerepelt a Förtelmes főnökökben. Hivatásával ugyanakkor fel kellett hagynia, amikor hozzáment Harry herceghez, mivel a protokoll ezt kívánta.

II. Erzsébet egy rövidfilmben tűnt fel, amikor 2012-ben Londonban rendezték meg az olimpiát. Az eseményhez forgatott klipben azt láthattuk, amint az egykor James Bondot alakító Daniel Craig a Buckingham-palotába megy a királynőhöz egy mentőakció gyanánt, hogy onnan helikopterrel kimenekítse őt, és elvigye a rendezvény helyszínére. A néhai uralkodó ráadásul végül ejtőernyős ugrással érkezik meg – nyilvánvalóan nem ő ugrott ki a stadion felett, hanem egy dublőr. Úgy tudni, II. Erzsébet nem sokat gondolkodott azon, hogy elfogadja-e a felkérést a filmre, habozás nélkül beleegyezett, ahogy abba is, hogy néhány sort betanuljon, mondván:

Természetesen mondanom kell valamit, elvégre azért jön, hogy megmentsen.

A királynő olimpiai kisfilmben való megjelenése ugyan viszonylag ismert, annál kevesebben tudják, hogy Vilmos és Harry herceg 2016-ban titokban vendégszerepeltek a 2017-ben megjelent Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedikben, birodalmi rohamosztagosoknak álcázva magukat. Bár azokat a jeleneteket, amelyekben feltűntek, végül kivágták a produkcióból, mivel az egyébként 180 centiméter körüli magassággal rendelkező rohamosztagosok közül igencsak kilógtak – Harry herceg 186 centiméter, Vilmos herceg pedig 191 centiméter magas. A kivágott jelenetek ugyanakkor extraként hozzá lettek adva a DVD-kiadásokhoz.

Hercegnéből udvarhölgy

Mint ismert, András herceg és neje, Sarah Ferguson tíz év házasság után váltak el 1996-ban, így utóbbi azóta nem a királyi család közfeladatokat ellátó tagja – bár korábbi férje sem, de tőle amiatt vették el ezt a jogot, mivel szexuális zaklatással kapcsolatos botrányba keveredett. Ferguson, aki a yorki hercegné címet viseli, azóta jótékonysági munkát végez, könyvet ad ki, illetve filmek készítésével is foglalkozik. A producere volt többek között Az ifjú Viktória királynőnek – amelynek jelmeztervezőjét, Sandy Powellt Oscar-díjjal tüntették ki –, ami a néhai királynő uralkodásának korai éveit és Albert herceggel való románcát követte nyomon. A produkcióban ráadásul vendégszerepelt Ferguson lánya, aki udvarhölgyként tűnt fel, így ő lett az első a királyi családban, aki egy olyan alkotásban szerepelt, ami nem dokumentumfilm volt.

Amennyiben Ferguson korábbi munkáit akarjuk felsorolni, már sokkal hosszabb a lista. 1998-ban például szerepelt a Jóbarátok negyedik évadának utolsó epizódjában, amelyet Londonban forgattak – a vendégszerepre lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők vették rá. A tévés, filmes világban ugyanakkor már régóta jelen van. 2000-ben társproducerként és műsorvezetőként működött közre a BBC In Search of the Spirit műsoránál, majd 2003-ban társműsorvezető volt a BBC Radio 2-nél. 2008-ban tudósító volt az NBC Today című műsoránál, az ITV1-re készült egy kétrészes filmje, a The Duchess in Hull, majd a Duchess and Daughters: Their Secret Mission. 2009-ben pedig a The Duchess on the Estate című dokumentumfilmje debütált. Szerepelt Oprah Winfrey minisorozatában, a Finding Sarah-ban, amelynek premierje 2011 júniusában volt. 2020 áprilisában a YouTube-csatornáján Storytime with Fergie and Friends néven videósorozatot indított, 2022-ben a Vestapol Films produkciós cég társalapítója volt, míg 2023 májusában Sarah Thomsonnal közösen elindította a Tea Talks with the Duchess & Sarah című heti podcastot.

A yorki hercegné jelenleg egy újabb, a királyi család történelmének egy szeletét feldolgozó produkción dolgozik, ami Albert herceg édesanyjáról, Lujza hercegnőről fog szólni – a hírek szerint ő is szerepelni fog benne –, amelyről korábban lapunknak is nyilatkozott:

A legnagyobb projektem jelenleg a következő filmem – az első Az ifjú Viktória királynő volt, amiről nem sokan tudnak –, amivel egy Oscar-díjra is hajtok. Albert herceg édesanyjáról fog szólni, illetve a hercegről és Viktória királynőről

– fejtette ki a hercegné az Indexnek.

Lóból Jaguar

Előbbieken felül Kamilla királyné sem marad ki a színészi babérokra törő arisztokraták sorából, hiszen a Roald Dahl Story Company egyik alkotásában, a James and the Giant Peach minisorozat hatodik részében ő is látható az Oscar-díjas új-zélandi rendezővel, Taika Waititivel. A produkció egy olyan kezdeményezés volt, amely a Partners In Health, egy globális egészségügyi jótékonysági szervezet számára gyűjtött pénzt, így a királyné örömmel segített. Míg III. Károly hitvese csak néhány jelenet erejéig kóstolhatott bele a filmes világba, nála jóval tapasztaltabb Anna hercegnő legidősebb lánya, Zara Tindall. A 2017-es The Right to Live című film mellett szerepelt a 2013-as Kertvárosi bordély nevezetű alkotásban és az In Between Black and White rövidfilmben. Sőt, férjével, Mike Tindall-lal még a Top Gear sorozat egyik epizódjában is láthatóak voltak, amelyben az olimpiai ezüstérmes lovastusázó a lovardát egy versenypályára és egy Jaguarra cserélte.

Az előbbiekben említett példákból is jól leszűrhető, hogy nem teljesen idegen terep a brit királyi család számára a filmezés, annak ellenére, hogy a legtöbb esetben nem ilyen formában találkozunk velük. Tény, hogy abban az időben, amikor Diana hercegné élt, és felkérést kapott Kevin Costnertől a Több mint testőr második részében való szereplésre, még nem volt annyira elterjedt, hogy a família bármely tagja egy hollywoodi filmben találja magát. Azonban az elmúlt években tapasztaltakból is látszik, hogy ugyan a család igyekszik megőrizni a hagyományos értékeket, már tettek egy lépést a modern világ felé, aminek az említett produkciók is a részét képezik.

(Borítókép: Vilmos herceg és Harry herceg 2021. július 1-jén. Fotó: Yui Mok - WPA Pool / Getty Images)