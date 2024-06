Elkészült az év szelfije: Vilmos hercegékkel fotózkodott Taylor Swift

Taylor Swift kontinenseken átívelő koncertsorozata, a The Eras Tour Londonba is elérkezett, ahol június 21-én lépett fel először, illetve további két koncertet fog adni egymást követő napokon. Augusztus közepén újabb öt fellépés erejéig fog visszatérni az angol fővárosba, ami tökéletesen érzékelteti, mekkora rajongótáborra tett szert a szigetországban. A fanok között pedig hírességek, ismert személyek is vannak, köztük a királyi család tagjai. A június 21-i eseményen ugyanis a VIP-szekcióban a szemfülesek észrevehették, amint Vilmos herceg az énekesnő dalaira csörög a gyerekeivel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel egyetemben.

A trónörökösről készült videók azóta már felszántották az internetet, ugyanis nem sokszor fordul elő az, hogy ennyire önfeledten látjuk mulatni a királyi család tagjait. Mint kiderült, az arisztokraták nemcsak a koncertet nézhették a stadion egyik legjobb helyéről, hanem Taylor Swifttel is találkozhattak. Erről maga az előadó osztott meg egy bejegyzést a közösségi felületein, ahogy Vilmos hercegék platformjain is landolt egy közös fotó.

Földrengés lett a vége

Mint megírtuk, Taylor Swift június elején a skót fővárosban, Edinburghban kezdte meg három stadionkoncerttel a The Eras Tour nevű világturnéjának 17 fellépésből álló nagy-britanniai szakaszát. A British Geological Survey szerint a Murrayfield Stadionban megtartott hétvégi fellépések immár tudományosan is földrengetőnek számítanak, mivel a zene, valamint a több tízezer rajongó tánca és nemegyszer percekig tartó ovációja a stadiontól hat kilométer távolságra is műszeresen jól észlelhető földmozgásokat okozott. A BGS mérései szerint a háromórás koncertek dalai közül minden egyes alkalommal a ...Ready For It?, a Cruel Summer és a champagne problems váltotta ki a legnagyobb szeizmikus aktivitást Edinburghban és környékén. Az intézet számításai alapján a múlt pénteki első koncertet kísérte a legnagyobb amplitúdójú kilengés, ugyanis aznap este

A BGS MŰSZEREI 23,4 NANOMÉTERNYI FÖLDMOZGÁST ÉSZLELTEK.

Szombaton 22,8, vasárnap 23,3 nanométer földfelszíni elmozdulást okoztak Taylor Swift edinburghi koncertjei, amelyeken összesen több mint 200 ezer rajongó volt jelen. A szeizmikus mozgások intenzitása a ...Ready For It? című dal idején érte el maximumát percenként 160 kilengéssel. A British Geological Survey számításai szerint ez azt jelenti, hogy e szám alatt a táncoló rajongók 80 kilowatt energiát fejtettek ki. Taylor Swift tavaly márciusban kezdődött, öt földrészt érintő Eras turnéja a tervek szerint 152 fellépésből áll, és várhatóan több mint 2 milliárd dollár rekordbevételt hoz.