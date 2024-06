Elon Musk magánélete finoman szólva is szövevényes. Az üzletembernek számos nőtől született számos gyermeke, egyelőre úgy fest, hogy nagyjából egy tucat csemetéje lehet elszórva a világban. Noha exbarátnőjével, Grimesszal még továbbra is megy a jogi csatározás három közös gyermekük felügyeleti jogaiért, a Tesla vezetője nem pazarolta az idejét, hiszen úgy fest, újabb gyermeke született idén.

A Page Six a Bloomberg egyik, a milliárdosról szóló cikkére hivatkozva számolt be arról, hogy ismét született egy gyermeke Elon Musknak (a hírügynökség Elon Muskhoz közel álló bennfentes forrásoktól értesült erről).

Mint írták, ezúttal Shivon Zilis az anyuka, akivel Musknak korábban már két közös gyermeke (egy ikerpár) is született. Zilis – aki az Elon Musk által alapított Neuralink műveleti és speciálisprojekt-igazgatója – már az első gyermekeket is titokban szülte meg,

ugyanis az ikerpár csupán néhány héttel azelőtt született, hogy Musk és Grimes második gyermeke a világra jött 2022 decemberében.

Noha a cég alapítója Musk, a vezérigazgató Jared Birchall. Ennek ellenére Shivon Zilis mindig is közvetlenül Musknak jelentett, amit – a gyermekáldással összefűzve – korábban számos lap munkahelyi etikai kérdésként vetett fel.

Akadnak sztorik a milliárdosnál

A dollármilliárdos üzletember, aki sportot űz gyermekeinél a szélsőséges nevek kitalálásából, egyelőre nem erősítette meg a Page Sixnek az új csemetéről szóló információt, ugyanakkor nem is tagadta azt.

A Mostani gyermekről egyelőre nem tudni sokat, csupán annyit, hogy 2024 elején született.

Nemét és nevét illetően egyelőre nincsenek további információk, miután sem Musk, sem Zilis nem akart beszélni erről.

A fent említett két nőn kívül Elon Musknak eddig kapcsolata volt többek közt Talulah Riley és Amber Heard színésznőkkel – előbbivel egy ideig házasok is voltak, majd elváltak, újra összeházasodtak, és megint elváltak –, illetve alkalmi partnerek Natasha Bassett-tel. Mellettük együtt volt még a kanadai írónővel, Justine Wilsonnal – aki az első felesége is volt –, és számos pletyka terjengett arról, hogy Nicole Shanahan ügyvédnővel – a Google-társalapító Sergey Brin feleségével – is volt egy afférja, amely a nő és férje közti váláshoz vezetett. Utóbbit Musk később tagadta.